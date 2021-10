Bien recordarás que David Bowie iba a lanzar un disco a inicios del milenio, sin embargo, discusiones con Virgin Records le hicieron guardarlo en el cajón y será hasta este 2021 que podremos disfrutar de Toy. Como adelanto del disco, se estrenó oficialmente, la canción “Karma Man”.

Y decimos oficialmente porque Toy nunca vio la luz formalmente pese a que se filtró en el 2011, con un audio y calidad paupérrimos. Sin embargo, dicha filtración no provocó que el álbum saliera de inmediato, y debiéramos esperar al box set David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992-2001) que saldrá el próximo 26 de noviembre.

“Karma Man”, fue compuesta originalmente en 1967 para después presentarse en vivo en el programa de la BBC Radio 1 con John Peel en la primavera de 1968. El tema se incluyó en el álbum The World of David Bowie, un recopilatorio del duque blanco en 1970.

De acuerdo a las palabras de Mark Plati, el co productor del disco Toy, “Kama Man” es notable por las líneas de apertura y cierre de Cuong Vu, las gloriosas voces de acompañamiento de Holly Palmer, Emm Gryner y Lisa Germano.

“Cuando volví a escuchar estas grabaciones, el sonido del otoño del año 200 salió a raudales por los altavoces. No soy tan orgulloso como para ocultar que derramé algunas lágrimas”.

Para Plati, el sonido de Toy está muy bien reflejado en esta canción, siendo el mejor ejemplo de cómo Bowie pretendía reimaginar sus primeras composiciones, haciéndose acompañar por una banda en vivo, siendo este el eje principal para el surgimiento del material discográfico.

Cabe recordar que Bowie tocó en Glastonbury y ahí fue cuando planeó grabar un nuevo material, mismo que serviría para sacar algunas canciones que tenía guardadas. El álbum se llamaría Toy, y traería nuevas versiones de “You’ve Got a Habit for Leaving”, “I Dig Everything”, Silly Boy Blue”, “Baby Loves That Way” y el tema del que estamos hablando, “Karma Man”.

¿Qué te pareció esta nueva versión de «Karma Man»?