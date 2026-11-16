Publicado originalmente el 18 de aoctubre de 2022. Actualizado el 16 de noviembre de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Las películas de terror mexicanas son todo un arte. Y lo mejor es que podemos encontrar desde historias de vampiros y fantasmas que erizan la piel hasta brujería, posesiones diabólicas y cintas donde el miedo surge de situaciones aparentemente cotidianas. Nuestro cine ha encontrado distintas maneras de espantarnos. Muchas veces utiliza las leyendas, las creencias religiosas y los espacios familiares de nuestra cultura.

Vale la pena armar un buen maratón de terror mexicano, sea Día de Muertos o no. Hay películas que han sobrevivido al paso del tiempo gracias a sus personajes, sus atmósferas y su manera de construir el suspenso. Algunas recurren a castillos y casonas sombrías. Sin embargo, otras prefieren internados, conventos o casas donde los objetos más comunes pueden volverse una amenaza.

Esta selección reúne ocho películas mexicanas de terror de culto, desde el vampirismo de los años cincuenta hasta las muñecas malditas de finales de los ochenta. Son cintas que permiten conocer distintas etapas del género. Además, descubres por qué algunos de sus personajes siguen apareciendo en las conversaciones de los aficionados al horror.

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1.- Alucarda, la hija de las tinieblas (1978), de Juan López Moctezuma

Si buscas una película que combine horror gótico, posesiones y escenas difíciles de olvidar, Alucarda, la hija de las tinieblas merece un lugar en tu maratón. Dirigida por Juan López Moctezuma, sigue la historia de Justine, una joven huérfana que llega a un convento. Ella establece una relación cercana con Alucarda, una muchacha enigmática que vive en el mismo recinto.

A partir de esa amistad comienzan a desarrollarse acontecimientos relacionados con fuerzas diabólicas, rituales y conflictos con las autoridades religiosas. La historia combina el vínculo afectivo entre las protagonistas con imágenes de violencia y posesión, sin limitarse a una estructura convencional de apariciones sobrenaturales.

La propuesta visual es uno de los elementos que más la distinguen. El vestuario de las religiosas, los espacios oscuros, las velas, la sangre y las ceremonias contribuyen a crear una atmósfera cargada de símbolos religiosos. A diferencia de Satánico pandemonium, donde el conflicto gira alrededor de las tentaciones de una monja, aquí las protagonistas se enfrentan a una comunidad religiosa. Esta comunidad intenta controlar aquello que considera una amenaza.

El vínculo entre Alucarda y Justine también introduce cuestiones sobre el deseo y la autoridad. Por otra parte, la película utiliza las relaciones entre sus personajes para intensificar el conflicto. Mientras tanto, su puesta en escena recurre a imágenes extremas que la acercan al cine de horror de explotación.

Protagonizada por Tina Romero, Susana Kamini y Claudio Brook, la cinta es registrada por la Filmoteca UNAM como Alucarda, la hija de las tinieblas, producción de 1977. Su estreno y circulación se asocian con 1978, fecha utilizada también en la programación cinematográfica universitaria. Además, su permanencia dentro del cine de culto se relaciona con una combinación poco habitual de terror religioso, imágenes grotescas y personajes femeninos que confrontan a las figuras de autoridad.

Para ver la película en mejor calidad, haz click aquí : Alucarda, la hija de las tinieblas

2.- Hasta el viento tiene miedo (1968), de Carlos Enrique Taboada

¿Te imaginas estar en un internado donde las alumnas aseguran escuchar voces y observar apariciones? Ese es el punto de partida de Hasta el viento tiene miedo, una de las películas más recordadas de Carlos Enrique Taboada.

La historia transcurre en un colegio para señoritas que permanece bajo la estricta autoridad de la señorita Bernarda, interpretada por Marga López. Cuando Claudia, una de las estudiantes, comienza a tener pesadillas relacionadas con una figura misteriosa, las demás alumnas intentan averiguar qué ocurrió años atrás en el internado. Sin embargo, la curiosidad pronto se convierte en miedo, especialmente porque las autoridades parecen empeñadas en mantener ciertos acontecimientos en secreto.

Taboada aprovecha los dormitorios, las escaleras, los jardines y los pasillos para construir suspenso. El terror aparece en lo que las protagonistas creen escuchar o ver: una puerta, una silueta, el viento que atraviesa los espacios y la posibilidad de que alguien esté observándolas. La película no depende de mostrar constantemente a un fantasma. De hecho, buena parte de la tensión surge de esperar una aparición mientras las estudiantes intentan entender lo que sucede.

También resulta importante la relación entre las alumnas y las figuras de autoridad. Las jóvenes desconfían de las explicaciones que reciben y se enfrentan a reglas que les impiden investigar. Así, el internado se convierte en un espacio donde el miedo sobrenatural convive con el castigo y el silencio.

La Filmoteca UNAM registra Hasta el viento tiene miedo como una producción de 1967, mientras que 1968 es el año asociado con su estreno comercial. Con las actuaciones de Maricruz Olivier, Alicia Bonet, Norma Lazareno y Marga López, la cinta permanece como una referencia del cine mexicano de fantasmas por su manejo del sonido y el suspenso.

3.- Vacaciones de terror (1989), de René Cardona III

¿Qué podría salir mal durante unas vacaciones familiares en una casa heredada? En Vacaciones de terror, dirigida por René Cardona III, una familia viaja a una propiedad de campo sin imaginar que el lugar conserva una antigua maldición relacionada con una bruja y una muñeca.

La película está protagonizada por Julio Alemán, Nuria Bages, Pedro Fernández y Gabriela Hassel. Su argumento gira alrededor de acontecimientos sobrenaturales que comienzan a afectar a los integrantes de la familia. Esto ocurre especialmente a los más jóvenes, después de entrar en contacto con objetos vinculados con el pasado de la propiedad.

La muñeca es el elemento más reconocible de la historia. Su rostro, su mirada y su presencia en distintas habitaciones convierten un juguete aparentemente inofensivo en una amenaza. Por el contrario, las películas de Taboada suelen desarrollar el suspenso mediante sonidos y situaciones ambiguas. Aquí el terror depende en buena medida de los efectos especiales y de manifestaciones sobrenaturales más visibles.

La cinta también responde a una etapa distinta del cine mexicano. Estrenada a finales de los años ochenta, Vacaciones de terror combina una muñeca maldita, una historia de brujería y manifestaciones sobrenaturales más visibles. Recurrió a esos elementos mediante una producción protagonizada por actores conocidos por el público nacional.

Su permanencia en la memoria de los espectadores está relacionada con la muñeca y con las escenas que marcaron a quienes la vieron durante su infancia. En un reportaje de El Universal publicado en 2025, la película aparece asociada con esos recuerdos y con los efectos especiales utilizados durante su realización.

Estrenada en 1989, Vacaciones de terror ofrece una experiencia diferente del horror gótico de los cincuenta y del suspenso psicológico de Taboada. Su atractivo está en los sobresaltos, los objetos embrujados y esa sensación de que las vacaciones pueden convertirse en una auténtica pesadilla.

Para ver la película en mejor calidad, haz click aquí: Vacaciones del terror

4.- La maldición de la Llorona (1963), de Rafael Baledón

La leyenda de la Llorona tiene varias adaptaciones cinematográficas, pero esta versión dirigida por Rafael Baledón propone una historia particular. La protagonista es Amelia, una joven que viaja con su esposo Jaime a la casa de su tía Selma, a quien no ha visto durante años. Desde su llegada comienzan las advertencias sobre la propiedad, los comportamientos extraños de sus habitantes y los llantos que parecen provenir de una habitación prohibida.

A diferencia de las narraciones tradicionales sobre una mujer que busca a sus hijos, aquí la figura de la Llorona está relacionada con una maldición familiar. La película incorpora elementos del horror sobrenatural y del melodrama gótico: retratos, secretos heredados, una mansión apartada y personajes que conocen más de lo que están dispuestos a contar.

La casa es fundamental para generar miedo. Sus habitaciones y corredores funcionan como lugares donde cualquier ruido puede anunciar una amenaza. El suspenso se construye mediante las restricciones impuestas a Amelia, los sonidos que escucha durante la noche y la sensación de que todos intentan impedirle descubrir algo.

Protagonizada por Rosita Arenas, Abel Salazar y Rita Macedo, La maldición de la Llorona aparece registrada por su productora, Alameda Films, con año de producción de 1961, aunque su estreno comercial en México ocurrió en 1963. La cinta resulta interesante porque transforma una leyenda ampliamente conocida en una historia sobre secretos familiares y terror dentro del hogar.

5.- El vampiro (1957), de Fernando Méndez

Si te gustan las películas de vampiros, vale la pena conocer al conde Lavud, interpretado por Germán Robles. En El vampiro, dirigida por Fernando Méndez, una joven llamada Marta regresa a su pueblo para visitar a una familiar enferma. Al llegar, descubre que la antigua casona de su familia esconde secretos relacionados con una presencia sobrenatural que amenaza a sus habitantes.

La película recupera elementos clásicos del terror gótico: una casa aislada, pasillos oscuros, personajes que ocultan información y una criatura que parece moverse con mayor libertad durante la noche. El blanco y negro permite trabajar con sombras que transforman los interiores en espacios amenazantes. La iluminación, los encuadres y los movimientos del vampiro ayudan a construir una atmósfera donde la sospecha aparece antes que el ataque.

Uno de sus mayores atractivos es la interpretación de Germán Robles. Su conde Lavud tiene una presencia elegante y amenazadora que se distingue de los monstruos que dependen principalmente del maquillaje. Los gestos contenidos, la mirada y el vestuario convierten al personaje en el centro de muchas de las escenas más inquietantes.

La película también muestra cómo el cine mexicano incorporó las convenciones del vampirismo europeo a una producción nacional. Según la ficha del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, la cinta fue producida por Abel Salazar y contó con fotografía de Rosalío Solano. Su importancia dentro del género radica en la manera en que articuló el horror gótico con una cinematografía de gran cuidado visual.

6.- Satánico pandemonium (La sexorcista) (1975), de Gilberto Martínez Solares

Pocas películas mexicanas de terror de los años setenta utilizan la religión de una manera tan provocadora como Satánico pandemonium, también conocida como La sexorcista. Dirigida por Gilberto Martínez Solares, cuenta la historia de sor María, una joven religiosa que comienza a experimentar tentaciones y visiones que ponen a prueba su fe.

El convento, que debería representar un espacio de protección espiritual, termina convertido en el escenario de acontecimientos violentos y perturbadores. Las imágenes religiosas, los hábitos, los rituales y las figuras diabólicas forman parte de una historia donde el deseo y la culpa se relacionan constantemente con la idea del pecado.

La película pertenece a una corriente del cine de explotación conocida como nunsploitation, caracterizada por utilizar ambientes religiosos para desarrollar historias sobre sexualidad, represión y transgresión. En este caso, el miedo no surge únicamente de la presencia del demonio, sino de la transformación de una mujer que enfrenta impulsos incompatibles con las reglas de su comunidad.

Los contrastes visuales tienen un papel importante: la vestimenta religiosa y los espacios conventuales se enfrentan a escenas que utilizan la sangre, el erotismo y las representaciones del mal. Esa combinación explica buena parte de su atractivo para los aficionados al terror religioso de los setenta.

En su investigación sobre satanismo y ocultismo en el cine mexicano, Revista Coágula ubica la cinta dentro de una etapa en la que las producciones nacionales exploraron las tensiones entre las creencias religiosas y las representaciones cinematográficas de la sexualidad. Satánico pandemonium conserva interés por su tratamiento de esos conflictos y por su lugar dentro del cine de explotación mexicano.

Para ver la película en mejor calidad, haz click aquí: Satánico Pandemonium

7.- Más negro que la noche (1975), de Carlos Enrique Taboada

Una herencia puede parecer una buena noticia, hasta que viene acompañada de una condición bastante extraña: cuidar a un gato negro llamado Becker. Esa es la situación que enfrenta Ofelia, una joven que recibe una antigua mansión perteneciente a su tía fallecida y decide mudarse con tres amigas.

En Más negro que la noche, Carlos Enrique Taboada convierte una casa familiar en un lugar donde los objetos, los retratos y los sonidos parecen guardar recuerdos incómodos. Las protagonistas llegan con entusiasmo, pero su convivencia comienza a alterarse cuando ocurren sucesos que no consiguen explicar.

Becker es fundamental en la historia porque su presencia está ligada a las condiciones de la herencia. El animal también funciona como un elemento de inquietud: los personajes reaccionan de manera distinta ante él y el espectador sabe que su importancia va más allá de ser una mascota.

A diferencia del internado de Hasta el viento tiene miedo, aquí el terror invade un espacio doméstico que las protagonistas esperan convertir en su hogar. Los ambientes cerrados, las habitaciones antiguas y los ruidos nocturnos hacen que la mansión parezca tener una presencia propia. Taboada mantiene el misterio mediante acontecimientos que alteran poco a poco la confianza entre las mujeres.

La película cuenta con las actuaciones de Claudia Islas, Susana Dosamantes, Helena Rojo y Lucía Méndez. Su estreno comercial está registrado en diciembre de 1975, y pertenece al conjunto de cintas con el que Taboada consolidó su trabajo dentro del terror sobrenatural mexicano. Es una buena elección para quienes disfrutan los relatos de casas embrujadas, donde el suspenso se desarrolla antes de revelar el origen de la amenaza.

Para ver la película en mejor calidad, haz click aquí: Más Negro que la Noche

8. Veneno para las hadas (1986), de Carlos Enrique Taboada

No hacen falta vampiros, conventos malditos ni fantasmas para provocar miedo. En Veneno para las hadas, Carlos Enrique Taboada encontró una amenaza en la imaginación infantil y en la relación entre dos niñas.

La historia sigue a Verónica y Flavia, dos compañeras de escuela con personalidades muy diferentes. Verónica ha crecido escuchando historias sobre brujas y está convencida de que posee poderes especiales. Flavia, por su parte, comienza a sentirse intimidada por las afirmaciones de su amiga, hasta que ambas participan en un juego relacionado con la preparación de un supuesto veneno para las hadas.

Lo inquietante de la película está en la manera en que transforma la fantasía en un instrumento de manipulación. Verónica utiliza sus conocimientos sobre brujería para influir en Flavia, mientras los acontecimientos mantienen la duda sobre cuánto pertenece a la imaginación y cuánto podría tener una explicación sobrenatural.

Taboada construye el suspenso sin depender de monstruos visibles. La cámara se concentra en la perspectiva de las niñas y en los lugares que recorren, mientras los adultos permanecen en buena medida al margen de sus conflictos. Los silencios, los juegos y las conversaciones adquieren un peso distinto conforme la relación entre ambas cambia.

Las actuaciones de Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez son fundamentales para sostener esa tensión. La cinta también destaca por su fotografía y por el uso de paisajes y espacios que contrastan con el carácter cada vez más inquietante de la historia.

La Filmoteca UNAM registra Veneno para las hadas como una producción de 1984, aunque su estreno comercial ocurrió el 2 de octubre de 1986, según una investigación académica publicada en la revista Toma Uno. La película obtuvo cinco premios Ariel, de acuerdo con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y constituye una de las últimas obras dirigidas por Taboada. Es especialmente recomendable para quienes prefieren un terror psicológico donde el miedo depende de las relaciones entre los personajes y de lo que el espectador imagina.

Para ver la película completa, haz click aquí: Veneno para las hadas

¿Qué películas de terror mexicanas quieres ver?

El cine mexicano tiene una larga tradición de historias capaces de espantar de maneras muy diferentes. Desde el conde Lavud de El vampiro hasta la muñeca de Vacaciones de terror, estas ocho películas muestran cómo el género ha utilizado los monstruos clásicos, las leyendas, la religión, los fantasmas y los conflictos familiares para construir sus amenazas.

También vale la pena observar las diferencias entre directores. Carlos Enrique Taboada trabajó el suspenso mediante espacios cerrados, secretos y personajes que dudan de lo que sucede a su alrededor. Juan López Moctezuma llevó el horror religioso hacia imágenes mucho más violentas, mientras que Fernando Méndez y Rafael Baledón recuperaron elementos del cine gótico.

Hay opciones para quienes disfrutan las historias de fantasmas, los relatos de brujería, el terror psicológico o las películas que no tienen miedo de mostrar escenas grotescas. Así que prepara las palomitas, apaga las luces y arma tu propio maratón. No hace falta esperar al Día de Muertos para disfrutar una buena película mexicana de terror.