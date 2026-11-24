Publicado originalmente el 6 de marzo de 2026. Actualizado el 24 de noviembre de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

El gótico suele imaginarse entre castillos, bosques cubiertos de niebla y habitaciones donde apenas entra la luz. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo aparece bajo un sol abrasador, rodeado de vegetación y humedad? Esa posibilidad despertó la curiosidad de dos grandes artistas: Luis Buñuel y Álvaro Mutis, quienes encontraron en el trópico un motivo para discutir los límites de la literatura de terror.

El cineasta español y el escritor colombiano coincidieron en México, tierra de leyendas, fantasmas y una relación con la muerte que ambos conocían bien. Entre sus inquietudes apareció la literatura gótica, con sus castillos, habitaciones cerradas, familias atormentadas y secretos que nunca terminan de salir a la luz. Según la anécdota, Buñuel dudaba de que aquel género pudiera trasladarse al trópico. Mutis decidió demostrar que sí era posible y escribió La mansión de Araucaíma, publicada en 1973.

Años después, Carlos Mayolo y Luis Ospina, dos cineastas vinculados con la escena cultural de Cali, llevaron esa inquietud a las pantallas colombianas. El resultado fue el gótico tropical, una forma de terror donde la oscuridad no necesita esconderse detrás de la niebla. Puede estar en una hacienda rodeada de cañaverales, en las habitaciones de una familia poderosa o en la sangre que mantiene con vida a un empresario azucarero.

El gótico del trópico

La literatura gótica europea suele asociarse con castillos, monasterios, ruinas, apariciones y personajes perseguidos por culpas familiares. Desde sus primeros relatos, el género encontró en los espacios aislados una forma de producir inquietud: hay puertas que no deben abrirse, habitaciones prohibidas y autoridades capaces de decidir la suerte de quienes viven bajo su techo.

El gótico tropical recupera algunos de esos recursos y los sitúa en escenarios latinoamericanos. Las mansiones y haciendas sustituyen a los castillos; los cañaverales y la vegetación rodean los edificios; el calor y la humedad hacen que los cuerpos y las construcciones parezcan sometidos a un desgaste permanente. El aislamiento persiste, aunque ya no dependa de un paisaje frío o de las ruinas de una fortaleza medieval.

La diferencia tampoco depende únicamente del paisaje. En estas historias, las propiedades suelen pertenecer a personas que concentran riqueza y autoridad. Los personajes viven sometidos a relaciones de dependencia, deseos prohibidos o secretos familiares. El peligro puede surgir de una presencia sobrenatural, pero también de quienes controlan la casa, el dinero o los cuerpos ajenos.

En su estudio «Gótico tropical y surrealismo. La novela negra de Caliwood», publicado en Acta Poética, revista de la UNAM, el investigador Marc Berdet relaciona el cine de Luis Ospina y Carlos Mayolo con el surrealismo, la historia social de Cali y los conflictos asociados con la riqueza azucarera. Esa lectura resulta especialmente útil para entender por qué el horror de estas películas aparece en propiedades familiares, fábricas y espacios donde unos personajes dependen de otros.

La expresión tampoco designa todas las películas de terror latinoamericanas ambientadas en tierras cálidas. Se relaciona especialmente con una tradición literaria y cinematográfica colombiana que encontró en el trópico un escenario para narrar el encierro, la violencia y las contradicciones de una sociedad.

Álvaro Mutis y el origen literario deLa mansión de Araucaíma

La curiosidad de Buñuel y Mutis no quedó en aquella conversación. La anécdota recogida por Cineteca Madrid cuenta que el cineasta puso en duda la posibilidad de trasladar el género gótico al contexto latinoamericano. Mutis respondió con La mansión de Araucaíma, publicada en 1973. Aquella provocación literaria encontraría una continuación en el cine de Cali durante los años siguientes.

El escritor colombiano eligió una gran casona tropical, apartada del mundo exterior. Allí conviven seis personajes que parecen haber llegado para escapar de sus propias historias: Graciliano, el supuesto dueño; Paul, un guardián mercenario; Cristóbal, un sirviente haitiano; Camilo, un piloto convaleciente; un fraile y la Machiche, una mujer que participa de las tensiones y acuerdos que sostienen la convivencia.

Cada uno ocupa un lugar dentro de la casa y mantiene relaciones particulares con los demás. Hay autoridad, dependencia, deseo y rivalidades. El equilibrio es frágil, pero sus habitantes conocen las reglas que les permiten seguir viviendo juntos. La llegada de Ángela, una joven modelo, altera esas relaciones y despierta conflictos que habían permanecido contenidos.

En La mansión de Araucaíma, la amenaza surge de esa convivencia sometida a reglas que parecen imposibles de abandonar. La casa ofrece una aparente protección frente al mundo exterior, aunque en sus habitaciones se acumulan temores, conflictos y relaciones de dominio. El deseo que despierta la recién llegada pone en evidencia lo poco que se necesitaba para romper aquel orden.

Mutis aprovechó el encierro y la decadencia de la mansión para trabajar con recursos reconocibles de la tradición gótica. Sus habitantes cargan con historias personales que condicionan sus actos, mientras el aislamiento favorece una convivencia cada vez más inquietante. El relato apareció mucho antes de que el gótico tropical se consolidara como una denominación vinculada con el cine colombiano, pero se convirtió en uno de sus antecedentes literarios fundamentales.

Jaime Acosta, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Ute Broll y Eduardo Carvajal, de izquierda a derecha, durante el rodaje de Cali: de película (1973).

Caliwood: cuando Cali encontró su propio cine de terror

A mediados de los setenta, Cali vivía una intensa actividad cultural. La música, la literatura, los cineclubes y las publicaciones especializadas reunían a jóvenes interesados en ver películas, discutirlas y hacer las suyas. Entre ellos estaban Luis Ospina, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo, escritor y crítico que tuvo un papel fundamental en la formación de públicos cinematográficos.

Caicedo impulsó el Cineclub de Cali y participó en la revista Ojo al cine, publicada a partir de 1974. Las proyecciones y la discusión de películas colombianas y extranjeras ayudaron a consolidar una comunidad de escritores, críticos, fotógrafos y realizadores. Esa actividad está recogida en los estudios sobre crítica cinematográfica de la Cinemateca de Bogotá.

La expresión Caliwood terminó asociándose con ese conjunto de amistades y proyectos, aunque no se trató de una escuela con reglas únicas. Ospina y Mayolo desarrollaron carreras propias, mientras Caicedo participó principalmente como escritor, crítico y promotor cultural. Su novela ¡Que viva la música! (1977) es otra de las obras fundamentales para conocer la Cali de aquella generación.

En la ciudad circulaban películas de Roger Corman, George A. Romero y otros directores interesados en el horror. La literatura de Edgar Allan Poe y el surrealismo también formaban parte de las referencias de estos jóvenes cineastas. Sin embargo, Cali tenía sus propios conflictos, leyendas y espacios urbanos, muy diferentes de los escenarios del cine europeo o estadounidense.

Las grandes propiedades azucareras del Valle del Cauca convivían con una ciudad en crecimiento, mientras el recuerdo de los conflictos políticos y las desigualdades sociales seguía presente. Ese entorno ofrecía personajes y situaciones que podían adquirir formas monstruosas: el vampiro podía convertirse en empresario; el encierro podía ocurrir en una hacienda; las viejas relaciones familiares podían regresar convertidas en una amenaza.

Pura sangre, Luis Ospina, 1982. Fotograma de la película.

Los vampiros en los cañaverales de Luis Ospina

En Pura sangre (1982), Luis Ospina encontró una manera particularmente cruel de relacionar la figura del vampiro con la riqueza. Su protagonista, Roberto Hurtado, es un empresario azucarero del Valle del Cauca que padece una enfermedad y necesita transfusiones constantes para sobrevivir.

El anciano no sale por las noches a buscar víctimas. Cuenta con dinero, empleados y una familia dispuesta a mantenerlo con vida. Su hijo Adolfo organiza la obtención de sangre mediante un grupo integrado por Florencia, Perfecto y Ever, quienes persiguen y atacan a jóvenes. Hurtado permanece protegido mientras otras personas ejecutan la violencia que permite prolongar su existencia.

La relación entre riqueza y vampirismo resulta especialmente inquietante por la distancia entre el empresario y sus víctimas. Él recibe la sangre sin tener que enfrentarse directamente con quienes la proporcionan. La película convierte esa dependencia en una relación de poder: un hombre acostumbrado a disponer de recursos económicos también puede disponer de los cuerpos ajenos.

El miedo alcanza las calles de Cali. La desaparición de jóvenes y el descubrimiento de cuerpos producen temor entre sus habitantes, mientras los responsables aprovechan la confusión que generan sus crímenes. La historia dialoga con el recuerdo del llamado «Monstruo de los Mangones», nombre asociado con asesinatos que conmocionaron a la ciudad y que forman parte de las referencias culturales de la película.

Ospina recuperó elementos del cine de horror y los situó en una sociedad marcada por diferencias de clase y relaciones de dependencia. El empresario no vive en un castillo remoto ni se presenta como una criatura sobrenatural: pertenece al grupo de personas que concentran el poder económico. Esa cercanía entre lo monstruoso y lo cotidiano explica buena parte del efecto de Pura sangre, fechada en 1982 y estrenada comercialmente en Colombia en 1983.

La furia de Carlos Mayolo y el gótico tropical

Carlos Mayolo llevó el horror hacia otros territorios. Sus películas recuperan conflictos familiares, recuerdos de violencia y figuras vinculadas con las creencias populares. La amenaza puede aparecer en un cuerpo que cambia, en una relación prohibida o en una casa donde los personajes terminan enfrentándose con el pasado.

Con Carne de tu carne (1983) y La mansión de Araucaíma (1986), el director desarrolló dos formas diferentes de ese universo. La primera parte de un acontecimiento histórico en Cali y lo transforma en una historia de horror familiar. La segunda recupera el relato de Mutis y lo traslada a una hacienda tropical donde el deseo altera las relaciones entre sus habitantes.

Carne de tu carne, Carlos Mayolo, 1983. Fotograma de la película.

Carne de tu carne: una familia marcada por la violencia

La historia comienza en agosto de 1956, durante el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. Un convoy cargado de explosivos estalla en Cali y provoca una tragedia que destruye numerosas construcciones. El suceso ocurrió realmente: durante la madrugada del 7 de agosto de 1956, varios camiones militares cargados de dinamita explotaron en el centro de la ciudad, causando centenares de muertes y devastando varias cuadras.

Mayolo utilizó aquel acontecimiento como punto de partida para Carne de tu carne. En la película, la destrucción afecta a una familia acomodada vinculada con haciendas e ingenios azucareros. La llegada de una joven que había vivido en Estados Unidos altera las relaciones familiares. Ella y su medio hermano desarrollan una atracción que los conduce hacia un mundo dominado por deseos prohibidos, recuerdos de violencia y figuras relacionadas con sus antepasados.

El incesto y las relaciones familiares atraviesan el argumento de Carne de tu carne, estrenada en Colombia el 31 de octubre de 1983. La explosión destruye la aparente estabilidad de la familia y obliga a sus integrantes a enfrentarse con situaciones que habían permanecido ocultas. Lo que sucede después mezcla el deseo con imágenes fantásticas, en un ambiente donde las relaciones de parentesco y los privilegios económicos condicionan el comportamiento de los personajes.

La película se desarrolla en el contexto de La Violencia, nombre con el que se conoce un periodo de enfrentamientos políticos y sociales que afectó a Colombia desde finales de los años cuarenta. El gobierno de Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957, formó parte de ese proceso histórico, pero los conflictos evocados por Mayolo tienen antecedentes más amplios. La tragedia de 1956 coloca a sus personajes dentro de un país donde la violencia podía irrumpir incluso en los espacios que parecían protegidos por la riqueza.

Los recuerdos familiares y las figuras que aparecen en la historia adquieren una presencia cada vez más amenazante. Mayolo hace convivir el contexto político con situaciones sobrenaturales y con los conflictos de una familia propietaria de tierras. La película conserva así una relación muy particular con el pasado colombiano: aquello que parecía permanecer fuera de la casa termina afectando directamente a quienes la habitan.

Cartel de La mansión de Araucaíma, película dirigida por Carlos Mayolo, 1986.

La mansión de Araucaíma: del relato de Mutis a la pantalla

En 1986, Mayolo estrenó La mansión de Araucaíma, adaptación de la narración de Álvaro Mutis. La película recupera el espacio cerrado de la casa tropical y a sus habitantes: el supuesto dueño, el fraile, el piloto convaleciente, el sirviente haitiano, el guardián mercenario y la Machiche. Hasta allí llega una joven modelo cuya presencia altera la convivencia, despierta rivalidades y expone las tensiones que mantenían unido al grupo.

La adaptación conserva el conflicto central de Mutis, pero la presencia física de los personajes modifica la experiencia de la historia. Los corredores, las habitaciones y los patios de la hacienda establecen distancias y encuentros que el relato literario construye mediante la narración. En pantalla, los movimientos y las miradas muestran cómo cambia la relación entre los habitantes conforme se rompe el equilibrio de la casa.

En el texto de Mutis, la convivencia se construye a través de la presentación de los personajes, sus historias y las reglas que organizan el lugar. Mayolo desarrolla esas tensiones mediante la imagen, la actuación y los sonidos del entorno. Las diferencias entre el relato, el guion de Julio Olaciregui y la película son examinadas por Nelson Ramiro Reinoso Fonseca en su estudio sobre La mansión de Araucaíma, publicado por la Universidad del Valle.

La hacienda San Julián y sus alrededores, en el Cauca, sirvieron como locación para la película, estrenada el 23 de septiembre de 1986. La vegetación y el calor rodean una propiedad cuyos habitantes parecen incapaces de escapar de sus propios conflictos. La casa conserva la aparente tranquilidad de un lugar apartado, mientras el deseo y las rivalidades van transformando la convivencia.

El desafío literario que Mutis planteó décadas atrás encontró así una respuesta cinematográfica. Mayolo convirtió la mansión en un espacio visible y tangible, habitado por personajes cuyas relaciones podían ser tan amenazantes como cualquier presencia sobrenatural.

El horror bajo el sol

El gótico tropical encontró en Colombia escenarios muy distintos a los castillos europeos. Las haciendas, los ingenios azucareros y las familias propietarias de grandes extensiones de tierra ofrecieron espacios donde el poder podía ejercerse lejos de las miradas ajenas. Sus corredores y habitaciones cerradas escondían conflictos que el paisaje exterior, lleno de luz y vegetación, no conseguía disipar.

La oscuridad de estas historias no depende de que desaparezca el sol. En las tierras cálidas, los cañaverales crecen alrededor de las propiedades y la humedad se acumula sobre las paredes. El horror puede permanecer oculto detrás de una convivencia aparentemente normal, en el interior de una familia o en las decisiones de quienes tienen poder sobre la vida de otros.

Buñuel dudó de que el trópico pudiera producir un relato gótico. Mutis, Ospina y Mayolo encontraron una respuesta en sus propios personajes. No necesitaron trasladar un castillo europeo a Colombia: bastó con mirar las haciendas, los cañaverales y las casas donde el miedo también podía crecer bajo el sol.