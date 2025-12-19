Las películas favoritas de Guillermo del Toro que merecen culto

Ver y apreciar cine no se trata solo de la búsqueda de una etiqueta de buen cinéfilo o excelso consumidor cinematográfico. A veces, películas por las que no se da ni un quinto, suelen ser joyas poco valoradas debido a su escasa publicidad, su bajo presupuesto o la poca visibilidad de la casa productora y sus artistas. Entre ellas, se encuentran algunas de las películas favoritas de Guillermo del Toro que todo amante del cine debería ver.

Guillermo Del Toro es un aclamado y galardonado director mexicano que sabe disfrutar del cine desde distintos ojos: la calidad fotográfica, el destello del guión, la sublime actuación o la estupenda historia y el manejo de la misma. Su cuenta de Twitter a menudo se integra de recomendaciones sobre películas poco conocidas o infravaloradas que vale la pena mirar y por ello, te traemos estas 10 recomendaciones que valen la pena para ampliar tu conocimiento sobre cine.

Vampiros (1998)

Se trata de una película de horror neo-occidental del afamado director John Carpenter. Versa sobre un cazador de vampiros interpretado por James Woods que busca encontrar una reliquia católica antes de que los vampiros se apoderen de ella y con esto, puedan caminar libremente y sin temor bajo la luz del sol. En taquillas resulto un rotundo fracaso, pero Del Toro afirma que la actuación de Wood es digna del maestro Carpenter.

Hechicero arcano (1996)

Un joven sacerdote es excomulgado de la iglesia después de embarazar a una joven. Sin rumbo fijo, encuentra refugio con otro clérigo expulsado. Pero, las cosas toman un rumbo misterioso cuando Giacomo se da cuenta que el otro sacerdote fue desterrado por practicar artes oscuras. Guillermo Del Toro la recomienda al tratarse de una película bien documentada respecto a los temas sobre magia oscura que aborda.

El consejero (2013)

La película policíaca dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem y Brad Pitt, pese a tener un elenco de gran magnitud es uno de los largometrajes menos conocidos del director. Guillermo del Toro considera que se trata de una película que como mexicano se puede entender. «La muerte, el fin y la tragedia existen a la vuelta del a esquina en la vida de todos.»

Hombre mirando el sudeste (1986)

Se trata de un largometraje de ciencia ficción argentino muy aclamada en su país de origen pero como conocida fuera de él. La historia se centra en Rantés, interpretado por Hugo Soto, un paciente de un psiquiatrico que dice ser un extraterrestre alojado en la tierra. Para Guillermo Del Toro se trata de un poderoso drama espiritual, casi olvidado, que vale la pena buscar.

La casa de la calle Carroll (1988)

La historia producida por Peter Yates trata sobre una periodista es vetada tras negarse a cooperar con el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara. Más tarde, se une a ella un agente del FBI para investigar un complot dedicado a contrabandear criminales de guerra nazis a Estados Unidos. Guillermo Del Toro dice haber visto ésta película más de seis veces y en un tuit escribió: «Fabulosa escena hitchcockiana al final, magníficos actores y una partitura fuera de este mundo.»

La autopsia de Jane Doe (2016)

Tras el encuentro de un cuerpo de una joven asesinada de la cual se desconoce la causa de muerte, una padre e hijo que trabajan como médicos forenses en la morgue de la localidad, estudian el cuerpo pero comienzan a vivir experiencias paranormales que se asocian a que la mujer está vinculada a algo sobrenatural y con una gran sed de venganza. Para Guillermo Del Toro se trata de una muy buena película de terror bien construida.

El observador (2022)

Se trata del primer largometraje de la escritora y directora Chloe Okuno. La película se basa en la vida de Julia (Maika Monroe) una mujer que se muda Rumania con su pareja después de que se abre una vacante laboral en ese país. Se enfrenta a no hablar el idioma nativo y a la soledad que el cambio le genera, despertando su paranoia tras leer la noticia sobre un asesino en serie que ataca mujeres jóvenes en la ciudad. El seguimiento de la cámara en primer plano, aumenta el terror que puede despertar la persecución de un desconocido.

Killing (2018)

La película se encuentra ambientada en el Japón de mediados del siglo XIX. Muestra la historia de un samurái sin maestro que se centra en la versión horrenda del a violencia de esa época y en la cual, se le da más peso a los personajes y su historia que a la acción de las batallas. Dirigida por Shinya Tsukamoto, catalogada por Guillermo Del Toro como una «fábula brutal que muestra al samurái como arma.»

Emily la criminal (2022)

Una mujer joven es involucrada en un fraude crediticio menor pero escala a un robo de autos. Aubrey Plaza, que interpreta a la protagonista, explora problemáticas del mundo real como la pobreza y los extremos a los que se acercan las personas con tal de sobrevivir. Se trata de un filme duro y real sin sentimentalismos, una de las mejores películas recomendadas por Guillermo Del Toro.

Ya no estoy aqui (2019)

Una de las películas recomendadas por Guillermo Del Toro es «Ya no estoy aquí». Una estampa sonora del México que lidia con el narcotráfico y su fácil envolvimiento en los jóvenes, la huida a Estados Unidos en búsqueda de supervivencia y el choque cultural y emocional que sufre Terko, el protagonista que lucha por salir adelante de las afrentas que la vida le va poniendo al ritmo de la cumbia rebajada.