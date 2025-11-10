Tras oír una ejecución, Guillermo Del Toro busca casa embrujada

El cineasta ganador del Óscar, Guillermo del Toro, director de obras maestras del género fantástico, ha hecho de su fascinación por lo paranormal no solo la base de su arte, sino también una constante en su vida personal. Su búsqueda activa de lo inexplicable, que lo ha llevado a pedir la habitación «más embrujada» en cada hotel, comenzó en su infancia.

Del Toro ha revelado que su primer contacto con lo sobrenatural fue a los 12 años, al sentir la presencia del fantasma de su tío en una habitación familiar, un suceso que lo marcó profundamente. Años más tarde, durante la filmación de Frankenstein en 2024, el director se hospedó en un hotel escocés supuestamente embrujado y, aunque no vio nada, reportó una intensa «sensación opresiva» y una «pizca de rabia», llegando incluso a intentar grabar psicofonías (EVP) con su teléfono.

Sin embargo, el objetivo final del cineasta es llevar esta inmersión un paso más allá mudarse a una casa embrujada con fenómenos probados.

El suceso más impactante: El asesinato en Nueva Zelanda

A pesar de su insistencia y décadas de búsqueda, el director relató en Jimmy Kimmel Live que solo ha tenido un encuentro verdaderamente «concreto» con un fantasma. Este evento, que él describe como el más aterrador, ocurrió en un hotel en Nueva Zelanda, mientras hacía investigación para una versión de El Hobbit.

El hotel se encontraba prácticamente desierto por ser temporada baja, y Del Toro se había quedado solo en el ala este. Fue allí donde el fenómeno ocurrió de forma auditiva y visceral:

“De repente, oí un asesinato completo en medio de la habitación. Los gritos, las puñaladas y los llantos… todo. No había nadie más en el hotel, ni siquiera el gerente», relató Guillermo.

El terror fue tal que el director se inmovilizó. Confesó que se puso los audífonos y se quedó frente a su computadora, evitando voltear por miedo a lo que pudiera ver: «No quería ni voltear, había un balcón, pero pensaba ‘¿qué tal si volteo y hay algo ahí?’”.

La condición para su próxima adquisición inmobiliaria

El relato del suceso de Waitomo subraya un punto clave: Del Toro solo pudo escuchar el fantasma. Esto ha intensificado su deseo de mudarse a una propiedad activa, poniéndole una peculiar condición a su agente inmobiliario.

El cineasta insiste en que su próxima casa debe ofrecer una experiencia visual. Quiere una propiedad donde pueda «ver algo con sus propios ojos» y no solo sentir o escuchar, validando así su inmersión en el género que ha explorado en películas como Crimson Peak y El Laberinto del Fauno.

La búsqueda de Guillermo del Toro no es un capricho, sino la extensión de su método artístico: sumergirse por completo en el terror para inspirar sus próximas obras. De concretarse, esta mudanza aseguraría una fuente inagotable de historias para el maestro del horror.