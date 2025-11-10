Demanda colectiva contra Spotify: Alertan por fraude en la aplicación

El gigante del streaming de audio, Spotify, está en el ojo del huracán tras la presentación de una demanda colectiva en un tribunal federal de Nueva York. La querella alega que la compañía está incurriendo en publicidad falsa y prácticas engañosas al permitir que acuerdos financieros, esencialmente un pago por reproducción encubierto, manipulen sus listas de música algorítmica.

El caso está anclado en la experiencia de usuarios como Genevieve Capolongo, una oyente que, a pesar de sus preferencias por artistas indie como Próxima Parada, era constantemente bombardeada con recomendaciones de hits de artistas de grandes discográficas como Drake o Justin Bieber.

Este patrón, según la demanda colectiva Spotify, demuestra que el sistema favorece a los sellos con más poder, en clara violación de la promesa de la plataforma de ofrecer una experiencia «hecha para ti, contigo».

El vínculo con el modo descubrimiento

El punto central de la demanda colectiva contra Spotify es el polémico Modo Descubrimiento, lanzado en 2020. Este programa permite a artistas aumentar la visibilidad de sus canciones en listas algorítmicas, como Radio y ciertas Mezclas, a cambio de aceptar una reducción en sus regalías. La querella alega que este mecanismo es una forma modernizada de payola, donde la empresa y los sellos controlan la visibilidad de la música.

Las cifras ilustran el enorme incentivo detrás de este supuesto pago por reproducción. Ser incluido en una lista de éxito puede disparar las reproducciones en millones, generando ganancias por más de $160,000 dólares en regalías. La demanda subraya que los artistas independientes sin el respaldo de una gran disquera se encuentran en una desventaja sistémica, luchando contra un sistema de pago por reproducción que favorece la amplificación de las canciones de los sellos dominantes.

Falta de transparencia y acusaciones de fraude

La abogada de los usuarios, Innessa Huot, argumenta en la demanda colectiva contra Spotify que el modelo de negocio ha «imposibilitado la verdadera personalización«, ya que la preferencia sistemática por los artistas de grandes discográficas crea un círculo vicioso de dominio y visibilidad.

La preocupación más grave radica en la falta de transparencia. Los oyentes no son informados en ningún momento cuando una canción ha sido promocionada a través de este sistema, lo que supuestamente crea la falsa impresión de recomendaciones neutrales.

La nueva demanda colectiva contra Spotify solicita una indemnización por daños no especificada y, de manera crucial, una orden judicial. De ser aprobada, esta orden obligaría a Spotify a detener los acuerdos de influencia y, lo más importante, a revelar públicamente cuándo las canciones son promovidas por intereses financieros.

Este no es el único revés legal reciente para la compañía; la demanda colectiva contra Spotify se presenta días después de que la plataforma fuera acusada en otro caso de permitir el fraude masivo de streaming que desvía regalías. El resultado de esta demanda será clave para la transparencia algorítmica y la verdadera promesa de la música personalizada en la era del streaming.