Resúmenes deportivos: Los Datos Clave de la quincena

Esta quincena, presenciamos desde la dramática victoria de los Dodgers en la Serie Mundial (con tres jonrones decisivos en las últimas entradas) hasta el sólido inicio de temporada de los campeones OKC Thunder en la NBA. Nuestro análisis de esta quincena se centra en los Datos Clave y los factores subculturales que explican las victorias y derrotas de forma rigurosa. Por ejemplo, la experiencia nos dice que un largo descanso (como el de los Dodgers) o la rotura de un tendón de Aquiles (adiós, Lillard) son puntos obvios, pero el verdadero valor está en el subtexto: la sociología de una racha ganadora o las dinámicas internas en los pronósticos deportivos de la NFL.

Béisbol

MLB: Dodgers ganaron la Serie Mundial

Terminó la Serie Mundial de la MLB este año, los Dodgers de Los Ángeles, en busca de su tercer título en seis años, se enfrentaron a los Azulejos de Toronto, un equipo que no había llegado a la Serie Mundial en 32 años.

No hace falta ser un aficionado al béisbol para disfrutar de toda la emoción que ofreció este clásico. Yo creía que el campeón de la Serie Mundial saldría de la Liga Nacional, ya que mis tres principales contendientes este año eran: 1. Dodgers, 2. Philis de Filadelfia y 3. Cerveceros de Milwaukee. Los Azulejos de Toronto, en el puesto número 4, tuvieron un camino relativamente más fácil hacia la Serie Mundial, ya que se enfrentaron a los Yankees de Nueva York y a los Marineros de Seattle.

Los Dodgers llegaron con más experiencia, tras haber vencer a los Philis como a los Cerveceros de manera impresionante, perdiendo solo un juego antes de la Serie Mundial contra los Azulejos. Los Dodgers, grandes favoritos, no habían jugado en una semana desde que barrieron rápidamente a los Cerveceros, mientras que Toronto necesitó siete juegos para derrotar a los Marineros.

¿Afectaría este largo descanso a Los Ángeles? Así parecía en el primer partido, cuando Toronto ganó fácilmente 11-4, incluyendo nueve carreras anotadas en la sexta entrada.

El segundo partido fue muy diferente, ya que el lanzador abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, lanzó un juego completo para la victoria, 5-1. Con la serie empatada 1-1, regresaron a Los Ángeles para los siguientes tres partidos.

El tercer partido fue un clásico. Se necesitaron 18 entradas para decidir un ganador, hasta que el canadiense Freddie Freeman conectó el jonrón de la victoria. Irónicamente, el único otro partido de la Serie Mundial que duró 18 entradas también se jugó en el Dodger Stadium siete años antes, cuando fue el compañero de Freeman, Max Muncy, quien conectó el jonrón de la victoria contra los Boston Red Sox.

Los Dodgers parecían tener el control de la serie, pero los Blue Jays tenían otros planes: ganarían los partidos 4 y 5, lo que les daría una ventaja de 3-2 en la serie y la oportunidad de ganar la Serie Mundial en casa, en su propio estadio.

El sexto juego fue muy reñido, con poca ofensiva para ambos equipos sin embargo los Dodgers empataron la Serie y así llegamos al séptimo juego, un partido decisivo con las serie empatada. Los Blue Jays se habían recuperado bien y mantenían una ventaja de 4-2 al comenzar la octava entrada. La ciudad de Toronto esperaba con ansias la celebración del campeonato de la Serie Mundial, ya que solo les faltaban seis outs. Max Muncy silenció al público con un jonrón solitario, reduciendo la ventaja a 4-3.

En la parte alta de la novena entrada, con los Dodgers a solo dos outs, Miguel Rojas conectó un jonrón por el jardín izquierdo para empatar el juego y silenciar a la afición local. Por segunda vez en esta serie, necesitábamos entradas extra. En la parte alta de la undécima entrada, con dos outs, el receptor Will Smith se paró en el plato y, con un potente swing, conectó un jonrón que rompió el empate y dejó atónito al público.

Con un out y corredores en segunda y primera, los Blue Jays dominaban y el público los animaba con optimismo. Un solo swing del bate de Alejandro Kirk, jugador de Toronto, convirtió esos vítores en lágrimas cuando conectó un débil roletazo para doble play, poniendo fin al partido.

Fue un final apoteósico para la participación de los Blue Jays en los playoffs. Sus aficionados, incrédulos, observaban cómo los Dodgers de Los Ángeles celebraban su victoria en la Serie Mundial de forma dramática, conectando jonrones en tres de las últimas cuatro entradas en su improbable remontada.

Como era de esperar, el astro japonés y lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, ya que fue el pitcher en tres de las cuatro victorias de los Dodgers. Lanzó la increíble cantidad de 17 entradas y dos tercios en la serie. Fue una de las actuaciones más memorables en la historia de la Serie Mundial. ¡Felicitaciones a los Dodgers de Los Ángeles por ser los campeones de la Serie Mundial de 2025.

Básquetbol

NBA: Comenzó la temporada de básquetbol

La temporada de la NBA ha comenzado y los campeones, los OKC Thunder, han arrancado con un récord de 7-0. ¿Les suena familiar? Así empezaron también la temporada pasada y terminaron la temporada regular con 68 victorias. ¿Podrán alcanzar las 70 victorias? Sin duda, tienen el talento, pero la suerte con las lesiones será clave para que mejoren su gran temporada del año pasado.

Los Thunder no dependen solo de un jugador, el MVP Shai Gilgeous-Alexander. OKC cuenta con Jalen Williams, Chet Holmgren y Luguentz Dort. Este grupo no solo anota puntos, sino que también fue el mejor equipo defensivo, permitiendo un promedio de tan solo 106.6 puntos por partido el año pasado.

Desafortunadamente, las lesiones han afectado a varios equipos y a sus estrellas esta temporada. Los aficionados de la NBA echarán de menos a jugadores como Jayson Tatum de los Celtics, Tyrese Haliburton de los Pacers y la estrella de los Blazers, Damian Lillard, quienes estarán de baja toda la temporada por rotura del tendón de Aquiles. Los Cavaliers esperan recuperar a una de sus estrellas lesionadas, ya que Darius Garland espera regresar en cuestión de semanas.

La liga dará la bienvenida a algunos novatos prometedores que se unirán a sus equipos, y todas las miradas estarán puestas en Cooper Flagg de los Dallas Mavericks y Dylan Harper de los San Antonio Spurs, quienes esperan tener un gran impacto en su primera temporada.

Los OKC Thunder son los campeones defensores. Se les considera los favoritos para ganar el título nuevamente este año. ¿Qué equipos podrían vencer a los Thunder? No será tarea fácil.

Comencemos con los contendientes de la Conferencia Oeste:

Denver Nuggets: durante los últimos 4 años, los Nuggets fueron un equipo cuyo éxito dependía del desempeño de Nikola Jokic. En mi opinión, es el mejor jugador del mundo, pero necesita apoyo. En la pretemporada, Denver fichó a Tim Hardaway Jr., Jonas Valanciunas y Cameron Johnson. Los Nuggets ahora cuentan con más jugadores que pueden aportar, pero deberán mejorar su defensa si aspiran a llegar lejos en los playoffs.

Houston Rockets: son un equipo joven y talentoso Amen Thompson, Jobari Smith Jr. y Alperen Sengun son el núcleo del equipo. Houston ha incorporado a la superestrella veterana Kevin Durant. El jugador de 37 años aportará una dinámica interesante a su ofensiva. Fred Van Vleet por una lesión de rodilla que lo dejará fuera por el resto de la temporada es un golpe duro, pero quizás encuentren un reemplazo adecuado mediante un traspaso.

Los Angeles Lakers: es difícil no mencionar a un equipo que cuenta con la veterana superestrella LeBron James, un Luca Doncic en su mejor momento, capaz de alcanzar números de MVP, y una joven estrella como Austin Reaves. La principal debilidad de los Lakers la temporada pasada fue la defensa para solucionar esta debilidad llega DeAndre Ayton, un respetado pívot defensivo y un buen reboteador.

Y por último dos equipos que no están aún al nivel de los mencionados pueden dar alguna sorpresa: Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors

Aspirantes a la Conferencia Este:

Cleveland Cavaliers: no sorprende ver en esta lista a un equipo que ganó 64 partidos el año pasado. Donovan Mitchell es el líder del equipo y su salud estará ligada a la del resto del equipo. Hablando de salud, Darius Garland se perderá el inicio de la temporada mientras se recupera de una lesión. Se espera que Cleveland continúe siendo uno de los mejores equipos defensivos de la NBA, ya que el dúo formado por Evan Mobley y Jarrett Allen será un obstáculo para los mejores anotadores rivales.

New York Knicks: debido a las lesiones de los Celtics y los 76ers, los Knicks se perfilan repentinamente como el segundo mejor equipo del Este. Con el talento estelar de Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, junto con jugadores sólidos como OG Anunoby y Mikal Bridges, este equipo busca dar el siguiente paso para llegar lejos en los playoffs.

Milwaukee Bucks: es difícil dejar fuera de esta lista a un equipo que cuenta con Giannis Antetokounmpo y que tuvo el mayor éxito en triples la temporada pasada, con el porcentaje de acierto más alto de la NBA. Cuando Giannis está causando estragos bajo el aro, Myles Turner, Kevin Porter Jr. y Ryan Rollins están listos para anotar desde el perímetro. Habrá que estar atentos a lo que haga Milwaukee con la situación contractual de Giannis, ya que si no logran llegar a un acuerdo para una extensión de contrato, es posible que lo traspasen durante la temporada.

En esta Conferencia los Boston Celtics y Philadelphia 76ers podrían también dar alguna sorpresa.

NFL: Semana 10

Los 3 favoritos de la Semana

Detroit Lions (5-3) vs. Washington Commanders (3-6) – Lions -8.5

Detroit sufrió una sorprendente derrota en casa por 3 puntos ante los Vikings. Minnesota presionó con mucha efectividad al quarterback Jared Goff, manteniéndolo a raya. Washington ha tenido problemas durante toda la temporada, especialmente en defensa. Para colmo, su quarterback Jayden Daniels, que acababa de regresar de una lesión la semana pasada, volvió a lesionarse, lo que significa que Marcus Mariota volverá a ser el quarterback titular. Los Lions saldrán con mucha hambre de victoria. Washington no tiene la defensa necesaria para detener la potente ofensiva de Detroit. Creo que Dan Campbell tendrá a los Lions bien preparados esta semana y que ganarán y cubrirán el spread por al menos 10 puntos.

Pick : Detroit a ganar y cubrir.

Jacksonville Jaguars (5-3) vs. Houston Texans (3-5) – Texans -1.5

En los enfrentamientos divisionales, es difícil que un equipo gane ambos partidos, incluso cuando uno es superior al otro. A principios de este año, los Jaguars vencieron a los Texans en casa por 17-10. Como era de esperar, los equipos han dividido victorias en los últimos 4 partidos, todos ellos con una diferencia de 7 puntos o menos.

El fin de semana pasado, Jacksonville se llevó una ajustada victoria por un punto en Las Vegas, mientras que los Texans perdieron un partido muy reñido en casa contra los Broncos. Probablemente habrían ganado si su quarterback, CJ Stroud, no hubiera tenido que abandonar el partido por una conmoción cerebral.

Este es otro partido de visitante para los Jaguars y el segundo partido consecutivo en casa para los Texans, lo que favorece a Houston. La gran pregunta es si Stroud superará el protocolo de conmoción cerebral para jugar este partido. Creo que sí, y los Texans se llevarán la victoria en lo que se prevé será un partido de baja anotación.

Pick: Houston a ganar y cubrir.

Arizona Cardinals (3-5) @ Seattle Seahawks (6-2) – Seahawks -6.5

Durante las últimas dos temporadas, la tendencia ha sido apostar por Seattle como visitante, especialmente si son los no favoritos. Si bien esta temporada mantienen su buen desempeño fuera de casa, también han jugado bien en casa. La defensa de Seattle se encuentra entre las 5 mejores de la NFL. Los Cardinals vencieron a los Cowboys el fin de semana pasado, a pesar de que el mariscal de campo suplente, Jacoby Brissett, no jugó contra Kyler Murray, a quien reemplazó. Con Murray aún lesionado, Brissett vuelve a ser titular. Tuvo una gran actuación contra la defensa de Dallas, pero esta semana se enfrenta a una feroz presión de pase de Seattle. Cabe mencionar que los Cardinals han perdido 8 partidos consecutivos contra estos Seahawks, incluyendo el partido del 25 de septiembre de esta temporada en Arizona por un marcador de 23-20.

Pick: Seattle ganará y cubrirá el margen.