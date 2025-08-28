El cambio generacional en la NBA es inminente

Si algo demostraron los play-off de la pasada temporada de la NBA, es que el cambio generacional es inminente. De los cuatro equipos que llegaron a las Finales de Conferencia, todos tenían un grupo joven y sin ninguna de las estrellas de la última década. Los LeBron, Curry, Durant y compañía dieron paso a los Edwards, Gilgeous-Alexander, Halliburton y Brunson.

Pero eso fue solo una pequeña muestra de lo que será la nueva temporada que comenzará este 21 de octubre.

El Draft más esperado de los últimos años

Quizás, desde la época en que LeBron James llegó a la NBA, cuando fue elegido por los Cleveland Cavaliers en el Draft de 2003, ningún Draft era tan esperado como el de este año, y todo tiene un solo culpable: Cooper Flagg.

El fenómeno Flagg

Los Mavs eligieron a Flagg, como todo el mundo esperaba, en el pick 1 del Draft 2025 de la NBA. El oriundo de Newport, Maine, jugó una sola temporada en el baloncesto universitario con Duke. Poco tiempo dirían algunos, pero le bastó para demostrar que estaba listo para deslumbrar en el mejor baloncesto del mundo.

De hecho, se convirtió en el jugador más joven en anotar 40 puntos en un partido de la NCAA.

¿Cumplirá las expectativas?

Esta historia la hemos visto muchas veces. Los pick 1 no siempre se convierten en los mejores. A veces por presión, otras por lesiones y otras porque simplemente no se adaptan al baloncesto de la NBA.

Pero Flagg parece otra cosa. Incluso, es el máximo favorito para ganar el premio al Novato del año en sitios de apuestas como Winpot con un momio de -186 (momio verificado el 27 de agosto).

Pero cargar él solo con un equipo como Dallas, en especial tras la abrupta salida de Luka Dončić a los Lakers, puede ser una carga enorme para un novato, y allí es donde aparecen otros nombres de este Draft.

Más vale un equipo de jóvenes con talento que de estrellas

El Thunder, Wolves, Pacers y Knicks demostraron la temporada pasada que la nueva camada de la NBA está lista para tomar las riendas de la liga, y que a los equipos ya no les basta con juntar estrellas para ganar.

Esto es algo que los San Antonio Spurs han entendido y han cocinado lentamente un equipo de jóvenes con talento. Liderados por Wembanyama, Novato del año en la 2023/2024, y Stephon Castle, Novato del año en la 2024/2025, los Spurs han conseguido la guinda del pastel en este Draft: Dylan Harper (pick 2).

¿Quiénes serán las nuevas caras de la NBA?

En la NBA nada se deja al azar. Los Mavs de Flagg, a quienes también veremos en Ciudad de México, y los Spurs de Harper se enfrentarán en su debut de la temporada. Este enfrentamiento no será un duelo de novatos y tejanos más, sino también un cara a cara entre dos novatos que buscan ser la nueva cara del mejor baloncesto del mundo.

Muchos ya han tomado el manto, como Ant-man, SGA, Morant o el propio Wembanyama, pero, aparte de Flagg y Harper, ¿quiénes más podrían asombrar en esta temporada? Según sitios como Winpot, Vj Edgecombe, Ace Bailey o Tre Johnson también recibirán votos para el premio de Novato del año.

Y si sumamos nombres como el de Hansen Yang o David Jones García, entonces podemos decir que la NBA estará en buenas manos.