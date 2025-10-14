El adios a un ícono pop: el inminente apagón de MTV

El apagón de MTV se ha confirmado, y con él, se cierra uno de los capítulos más coloridos y ruidosos de la cultura pop moderna. Paramount Global anunció el cese definitivo de sus canales temáticos de música: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, a partir del 31 de diciembre de 2025.

Más que una decisión corporativa, esta noticia es el réquiem por la televisión musical lineal y un doloroso recordatorio de cómo ha cambiado la manera en que descubrimos y vivimos la música. Para toda una generación, este apagón de MTV no es solo un corte de señal; es la pérdida de un punto de encuentro colectivo y una fuente inagotable de identidad juvenil.

La historia de Music Television es, en esencia, la crónica de la videocultura. Desde su debut en 1981, con el ya profético «Video Killed The Radio Star» de The Buggles, MTV transformó la industria. De pronto, la música no solo se escuchaba, sino que se veía.

Los videos musicales se convirtieron en una nueva forma de arte y un motor de la moda, la estética y la rebeldía. Los VJs eran los nuevos gurús de la cultura pop, dictando tendencias desde Nueva York y Londres. Cuando pensamos en Michael Jackson presentando «Thriller,» o en Madonna desafiando convenciones, recordamos que el escenario de todo ese cambio fue el canal, mucho antes de este inevitable apagón de MTV.

La época dorada de MTV, desde los 80 hasta mediados de los 90, fue un catalizador cultural inigualable. El canal no solo mostraba pop y rock; también brindó una plataforma vital para géneros alternativos, el grunge, el hip-hop y el R&B. Programas como MTV Unplugged desnudaron a los artistas, ofreciendo interpretaciones íntimas que se convirtieron en álbumes de culto, consolidando el legado de bandas como Nirvana y Alice in Chains.

La cadena era un portal que conectaba al mundo, y su influencia se sentía en la ropa, el lenguaje y las aspiraciones de millones de jóvenes. Esta poderosa presencia es lo que hace que el anuncio del apagón de MTV resuene con tanta melancolía hoy.

El declive de la televisión musical comenzó mucho antes, en la década de 2010, cuando el canal principal pivotó hacia los reality shows de entretenimiento de no ficción. La música fue relegada a los canales secundarios que ahora enfrentan el apagón de MTV. Este cambio se hizo necesario ante el auge de Internet.

Plataformas como YouTube, Spotify y, más recientemente, TikTok, democratizaron el acceso a los videoclips y la música, poniendo el poder de la programación en manos del usuario. ¿Por qué esperar a que un VJ ponga tu canción favorita cuando puedes verla al instante, las veces que quieras? La respuesta tecnológica superó a la emisión lineal.

El apagón de MTV es, por tanto, una consecuencia natural de la evolución digital y un duro golpe de realidad para los nostálgicos. Aunque la marca seguirá viva a través de su canal principal centrado en realities y eventos como los VMA, el alma musical de la cadena está partiendo. Se apaga la luz de un televisor que nos hizo sentir parte de una tribu global, que nos enseñó a cuestionar, a bailar y a abrazar lo alternativo.

El 31 de diciembre de 2025 no solo se cerrarán cinco señales; se apagará un pedazo de la juventud de varias generaciones. La música, por supuesto, no morirá; simplemente se mudará, dejando atrás el formato televisivo que ella misma ayudó a crear. El apagón de MTV es el adiós a la última llama de una revolución cultural que redefinió el entretenimiento y un ícono que hoy se retira al museo de la memoria pop.