LOS MEJORES «MTV UNPLUGGED» QUE PASARON A LA HISTORIA

Los conciertos Unplugged organizados por el canal de televisión MTV. Alcanzaron gran éxito sobre todo en la década de los 90s. Con estas presentaciones en versión acústica las bandas ya conocidas o en vías de alcanzar la fama, terminaban de consagrarse en la historia de la música. Además, nos regalaron conciertos memorables que han trascendido no solo en la industria musical, sino en la cultura. Por ejemplo, Nirvana, Caifanes o Kiss.



A continuación viene una lista con algunos de los mejores artistas que pisaron el escenario de MTV Unplugged dejando una huella inolvidable de los melómanos.

Pearl Jam (1992)

Se trata del álbum grabado en vivo y en directo por la banda liderada por Eddie Vedder, Pearl Jam. Este show se llevó a cabo el 16 de marzo de 1992 en Kaufman Astoria Studios en Nueva York.

Entre su selecto setlist figuran temas como: “Alive”, “Jeremy”, “Even Flow” y “Black”.

Kiss (1995)

La banda estadounidense de hard rock, Kiss grabó esta histórica presentación. El 8 de agosto de 1995. Este concierto le voló la cabeza a sus fans, pues ver a esta legendaria banda en directo y escuchar sus canciones favoritas en acústico tuvo gran impacto en la historia del rock. Cabe mencionar que Kiss se presentó sin su característico maquillaje y su extravagante vestuario. Tras el éxito conseguido con el unplugged la banda tuvo una reunión e incluso se embarcaron en una gira.

Nirvana (1993)

Es probablemente uno de los Unplugged más recordados por el mundo entero. Este concierto supuso el primer álbum grabado en vivo de la banda; así como el primer álbum póstumo. El concierto acústico fue realizado el 18 de noviembre de 1993 en Sony Music en Nueva York. Para bien o para mal es uno de los mas importantes de todos los unplugged.

Pues se grabó cinco meses antes del suicidio de Kurt Cobain. Y porque tiene un simbolismo casi macabro, ya que Cobain pidió que el set fuera adornado con flores de lirios blancos, velas negras y un candelabro de cristal. Se dice que el líder de Nirvana ya premeditaba su despedida del público y de la vida.

Una de las bandas más grandes del grunge, no se iba a vender por la cadena de música más comercial del mundo y decidieron imponer sus propias normas en el contrato. No se tocaron hits ni sus canciones del último disco lanzado en ese entonces, In Utero. En cambio destacaron covers de David Bowie, The Vaselines, Lead Belly y The Meat Puppets.

Caifanes (1994)

Así como hubo conciertos en inglés, también el rock español tiene su peso. Y Caifanes hizo historia en octubre de 1994. Se convirtieron en el primer grupo mexicano y el segundo iberoamericano en participar en los unplugged.

Oasis (1996)

Oasis tenía planeada una presentación en 1996. La cual se llevó a cabo pero sin la presencia de Liam Gallagher, pues se encontraba en estado inconveniente cuando intentó hacer el sound check. Noel fue quien tomó el micrófono y lidereó a la banda esa noche. Sonaron sus temas clásicos y éxitos, además de algunos lados B como: “Listen Up» y «Talk Tonight».

El concierto no fue editado formalmente, se archivó y salió al aire cuando Noel salió de Oasis.

Alice In Chains (1996)

Un MTV Unplugged muy significativo. Alice In Chains regresó después de dos años y medio a los escenarios. Fue realmente épico pues incluyeron clásicos como “Rooster”, “Down In A Hole”, “Over Now”, entre otros.

Soda Stereo (1996)

En 1996 MTV recibió también a Soda Stereo pero fue más allá. Ya que contaron con otro tipo de arreglos musicales. Ya que varias canciones se incluyeron en su famoso álbum Comfort y música para volar. Además de que contó con una invitada especial, Andrea Echeverri vocalista de Aterciopelados para interpretar “La Ciudad de la Furia”.

George Michael (1996)

El aclamado George Michael se presentó ante aproximadamente 300 personas. El cantante realizó a través del acústico un recorrido completo de su trayectoria. Fue acompañado de un coro gospel e instrumentistas de otro mundo. Wham! y algunas de su álbum Older. Así como también sorprendió a todos con un cover de “I Can’t Make You Love Me”.

Se llevó a cabo el 11 de octubre de 1996 en los estudios Three Mills Island.

