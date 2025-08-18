Babas Tutsi Pop: Poetas punk con ritmos pop

En un momento donde el espacio, el tiempo, la creatividad y la buena vibra se encontraron, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Babas Tutsi Pop. Conversamos sobre qué hay detrás de sus canciones, esas que nos hacen bailar y sentir la vida más alegre y simple. También exploramos sus influencias y, sobre todo, la forma en que crean letras que nos transportan a la imaginación en estado puro de la niñez.

O, mejor aún, a la adolescencia, cuando el amor florecía, las babas abundaban entre besos tiernos y febriles, y te divertías jugando UNO o viendo las películas del galán de moda. La banda invita a seguir creciendo con esa filosofía de vida libre y tranquila: a seguir disfrutando, amando y, sobre todo, divirtiéndote.

Babas para todos: Se trata de volvernos a ver, atravesarnos y reírnos

Babas Tutsi Pop comenzó como un proyecto inspirado en un poema que junta los mundos de la poesía y la música, para pasarla bien con amigos y personas que gusten de la poesía y las letras. Al inicio, el proyecto se presentaba para tocar en bazares y lugares pequeños, pero con el tiempo fue creciendo hasta compartir su música en diferentes espacios.

«Babas Tutsi Pop nació a partir de un poema que se llamaba Compartir Babas Tutsi Pop. Y era lo que decía un poco al principio, yo quería unir estos mundos como el de mis amigos que están leyendo poesía en la calle y que se juntan para compartir lo que escriben. Yo quería hacer lo mismo con la música. Y crear música para mis amigos. Cuando empecé no era tan ambiciosa», Citlali Los orígenes del darkwave en México: Entre sombras y sintetizadores

Rebeldía sabor a cereza

Para Citlali, Anna, Eli y Toledo, Babas Tutsi Pop, es «un grupo de ritmos pop con poesía punk». Citlali explicó que su gusto por la poesía punk nació de un estilo más disruptivo, contado con una actitud informal, rebelde y transgresora. Un tipo de poesía donde las rimas, oraciones y palabras encajan con la vida cotidiana y las situaciones que la rodean. Para escribir su poesía, Citlali encontró la inspiración en autores, como Genkidama Ñu, Paola Llamas Dinero, Mariano Blatt, Augusto Sonrics y Tilsa Otta.

«Cuando empezamos a hacer el concepto de la banda, no sabía nada de música, yo venía desde la poesía, de las letras. Hay muchos tipos de poesía, pero a mí me gusta más disruptiva, más punk. Entonces me juntaba con gente que hacía ese tipo de poesía», Citlali. «Con ‘poesía punk’ nos referimos a esa actitud en la poesía. No esa poesía que se siente solemne y que es súper seria y que la presentas en una mesa súper formal, sino más bien como leyendo con los pantalones abajo», Citlali.

Diseccionando babas y sabores



Para Babas Tutsi Pop, la realidad, el arte y la cultura son su motor creativo. Pero lo que enriquece más es esta visión es la mezcla de influencias y gustos. En su música se puede percibir tanto el punk español ochentero, como bandas alternativas actuales con las que incluso han convivido en la escena local, como: Valgur, El Zar y Ladilla Rusa. El grupo se alimenta de toda esta variedad de géneros y expande su creatividad con todo lo que los rodea.

«Empezamos influenciados por la escena local, bandas que son de puras morras, un pop muy divertido y relajado». «Al final usamos todo lo que nos sucede alrededor y sigue siendo ese motor de inspiración», Citlali y Eli.

El proceso lírico es aún más complejo: la inspiración puede ser tan espontánea como usar recortes de revista o lluvias de ideas, o provenir de la cultura popular, la nostalgia o cualquier otro sentimiento. La complejidad radica en la creación de ideas distintas que, al unirse, nos llevan a ver la belleza en lo simple, como una película, animales marinos, plantas, juegos de mesa, o el amor, todo esto sin nínguna expectativa resultando en algo sorpresivo y divertido.

«Estas veces que nos hemos juntado, encontramos el rumbo al que queremos dirigirlas. Acaba siendo una combinación de ideas, una lluvia de ideas, y de repente ya se armó. En esta etapa, el proceso creativo es una mezcla de ideas de los cinco». – Eli



Citlali: «El proceso viene también cuando algo nos llama la atención, como por ejemplo Antonio Banderas, que justo acabamos de ver películas que subieron a Mubi. Me dije: ‘No manches, está muy guapo, estaba muy guapo Antonio Banderas’. ‘Con razón le gustaba a mi mamá’. Tal cual, esa fue la frase con la que empezamos a hacer la canción«.

Endureciendo el caramelo: Un recorrido para encontrar su sonido

Como toda banda en evolución creativa o conceptual, su sonido, e incluso el concepto, puede llegar a cambiar, y eso no es malo, ya que significa que la banda está encontrando su identidad. En el caso de Babas Tutsi Pop, su sonido evolucionó desde su primer EP, Colección de rimas, hasta su último trabajo, Club Mariposa, sonando más a «synthpop» con influencias atmosféricas. La banda explora y experimenta con el fin de encontrar cada vez más la identidad en su sonido.

«Cada vez vamos acercándonos más a lo que suena Babas Tutsi Pop, porque pues, o sea, Colección de rimas fue más o menos como: ¿qué se escucharía si tratamos de hacer música, no? Y ahí es un intento por hacer algo y eso fue lo que se creó. Pero ahora como que cada quien llega desde su trinchera para colocar algo. Seguimos experimentando y en esa búsqueda. Es por eso que se llama «club mariposa». – Citlali

Un dulce local

Uno de los pilares de Babas Tutsi Pop es la amistad. Y basados en este concepto, el proyecto no está exento de esto, ya que los productores, algunos músicos que han colaborado con ellos e incluso quienes diseñan sus portadas, son amigos de la escena local, u otras bandas como el productor Edgar Albino, integrante de Belanova y el productor Jorge Delgadillo.

«Parte del equipo que nos rodea son amigos. Pablo Valdés, el rapero en Babita, se encargó de las últimas portadas. Todos somos una familia de amigos que arropamos el proyecto. Y pues sí, él fue el encargado de hacer las portadas de Club Mariposa». – Eli.

Antes de terminar la entrevista, la banda nos anunció que tocará el próximo 30 de agosto en el C4 de Guadalajara, por motivo de la inauguración de la radio ITESO. Y a pesar de que su último trabajo salió recientemente, nos dijeron que estemos atentos a sus redes porque vienen algunas cosas interesantes.

Babas Tutsi Pop Redes Sociales

Instagram

Facebook

Youtube