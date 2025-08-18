Abierto GNP Seguros: la guía completa del torneo

1xBet, reconocida marca a nivel mundial, presenta el Abierto GNP Seguros, torneo WTA 500 mejor conocido como el Monterrey Open.

Fechas, formato y bolsa de premios

La 17ª edición del Monterrey Open se disputará del 18 al 23 de agosto en las canchas duras al aire libre del Club Sonoma, en Monterrey, México. La bolsa de premios es de $1,604,510 USD. Las campeonas, tanto en singles como en dobles, sumarán 500 puntos al ranking WTA.

El cuadro principal de este 2025 tendrá 26 jugadoras en singles y 16 parejas en dobles. El calendario de partidos en singles queda así:

18-19 de agosto – Primera ronda

20 de agosto – Segunda ronda

21 de agosto – Cuartos de final

22 de agosto – Semifinales

23 de agosto – Gran final

Campeonas defensoras y participantes

En la edición 2024, la checa Linda Nosková se coronó campeona en singles, mientras que la rumana Monica Niculescu y la china Hanyu Guo se llevaron los honores en dobles.

Según el sitio oficial de la WTA, las jugadoras más destacadas que veremos en el Abierto GNP Seguros incluyen a:

Ekaterina Alexandrova, Jessica Bouzas Maneiro, Marie Bouzkova, Jacqueline Cristian, Leylah Fernandez, Magdalena Frech, Beatriz Haddad Maia, Anna Kalinskaya, Sofia Kenin, Veronika Kudermetova, Tatjana Maria, Elise Mertens, Linda Nosková, Anastasia Pavlyuchenkova, Diana Schneider, Rebecca Šramková y Donna Vekic.

La lista definitiva se confirmará conforme se acerque el arranque del torneo.

¿Quién lidera la siembra y llega como favorita?

¡Ninguna de las cuatro primeras sembradas ha ganado nunca el Monterrey Open!

Ekaterina Alexandrova

Ekaterina Alexandrova llega como la primera cabeza de serie y número 15 del mundo. A sus 30 años, la rusa inició su carrera profesional en 2012 y desde entonces ha conquistado 5 títulos WTA.

Diana Schneider

Diana Schneider parte como segunda cabeza de serie y ocupa el puesto 22 del ranking WTA. Con apenas 21 años, esta prometedora jugadora, entrenada por la ex número 1 del mundo Dinara Safina, ya suma cuatro títulos WTA en poco más de dos años en el circuito.

Beatriz Haddad Maia

Beatriz Haddad Maia es la tercera cabeza de serie y actual número 20 del mundo. La brasileña, de 29 años, compite profesionalmente desde 2010 y cuenta con 4 títulos WTA. Su mayor logro llegó en 2023, cuando alcanzó las semifinales de Roland Garros, marcando el punto más alto de sus 15 años de carrera.

Elise Mertens

Elise Mertens completa el grupo de las cuatro principales cabezas de serie en el Abierto GNP Seguros. La belga, de 29 años, presume 5 títulos de Grand Slam en dobles y 10 en singles desde su debut en 2013. Actualmente ocupa el puesto 21 del ranking mundial.

5 datos curiosos del Monterrey Open

En 2024, el torneo subió de categoría WTA 250 a WTA 500. Anastasia Pavlyuchenkova es la reina de Monterrey, con 4 títulos. Anastasia Pavlyuchenkova, Garbiñe Muguruza y Leylah Fernandez han ganado el torneo dos años seguidos. Dos ex número 1 del mundo, Ana Ivanovic y Garbiñe Muguruza, figuran entre las campeonas más distinguidas en la historia del torneo. Solo Tímea Babos ha logrado coronarse en Monterrey tanto en singles como en dobles.

