Cómo migrar listas de Spotify a otras plataformas sin perder datos

En medio de la situación actual frente a la polémica que rodea a uno de los streamings más usado, las búsquedas se centran en información para migrar listas de Spotify a otras plataformas. Las plataformas de streaming (gratuitas o de pago) no ofrecen una herramienta nativa para la transferencia de datos, pues su modelo de negocio se basa en la retención del usuario.

Por lo tanto, el proceso de migrar listas de Spotify a otras plataformas de destino debe realizarse a través de servicios de terceros, conocidos como «puentes de migración» (Soundiiz, TuneMyMusic, FreeYourMusic).

Estas apps utilizan un proceso de match and copy que escanea la biblioteca de origen y busca las coincidencias exactas en el catálogo de destino, siendo indispensables para colecciones extensas.

Las herramientas clave y sus limitaciones al migrar listas de Spotify a otras plataformas

Existen tres herramientas principales que facilitan migrar listas de Spotify a otras plataformas. Es crucial conocer sus restricciones:

Soundiiz : Es la más robusta y compatible (más de 45 servicios). Limitación: Su versión gratuita solo permite una playlist a la vez , y las transferencias masivas son exclusivas del plan Premium .

Es la más robusta y compatible (más de 45 servicios). Su versión gratuita solo permite , y las transferencias masivas son exclusivas del plan . TuneMyMusic: Rápida y fácil de usar. Limitación: Su versión gratuita establece un límite de canciones, siendo necesario pagar para librerías grandes.

Su versión gratuita establece un límite de canciones, siendo necesario pagar para librerías grandes. FreeYourMusic: Destaca por ser una aplicación de escritorio. Limitación: Las mejores tasas de coincidencia y velocidad solo se obtienen con la suscripción paga.

El proceso paso a paso y la importancia de los metadatos

El procedimiento para migrar listas de Spotify a otras plataformas es uniforme: (1) Conexión y autorización de la plataforma de origen (Spotify), (2) Selección de las playlists, y (3) Conexión y autorización de la plataforma de destino.

Un factor crítico es la calidad de los metadatos: si las canciones no tienen etiquetas claras (artista, álbum), la herramienta no podrá hacer el match en el catálogo de destino.

El tiempo de transferencia de estas herramientas para migrar listas de Spotify a otras plataformas, puede variar significativamente, desde minutos para listas cortas hasta horas para bibliotecas que superan las 5,000 canciones.

Consejos finales para un traslado exitoso al migrar listas de Spotify a plataformas

Aunque el proceso es automatizado, la transferencia nunca es del 100%. Es vital que el usuario revise manualmente las playlists en la plataforma de destino para identificar las canciones faltantes.

El éxito al migrar listas depende de la paridad de catálogos y de si la versión gratuita de la herramienta seleccionada cumple con los límites de transferencia del usuario.

Además, las herramientas solo mueven los nombres (metadatos); no transfieren archivos locales o música comprada que el usuario haya subido manualmente.