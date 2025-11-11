Boda con árboles: ¿De dónde surgió este «activismo amoroso-forestal?

El pasado domingo 9 de noviembre de 2025, la capital mexicana albergó un acto de protesta ecológica sin precedentes: la boda masiva con árboles en el emblemático Parque México de la Colonia Condesa.

Ciudadanos de a pie respondieron a la convocatoria del actor y activista peruano Richard Torres, conocido mundialmente por su proyecto «Cásate con un Árbol«.

El propósito de la boda masiva con árboles fue doble: rendir homenaje a los dadores de oxígeno de la capital y, con un mensaje más amplio, lanzar una «Alerta Mundial» para exigir el fin de la tala ilegal en México y pedir auxilio por la destrucción de la Amazonía, descrita en la convocatoria como «el último pulmón del mundo que grita auxilio». La boda masiva con árboles CDMX se consolidó como un vibrante llamado a la responsabilidad ambiental.

Créditos a quien corresponda

Richard Torres: El autor de una protesta inusual

Para comprender la magnitud de la boda masiva con árboles en la CDMX, es fundamental conocer la trayectoria de su creador. Este tipo de activismo performático fue iniciado por Richard Torres, un actor de origen amazónico peruano, quien decidió utilizar el arte escénico y el poder de la metáfora matrimonial para llamar la atención sobre la crisis climática.

El movimiento «Cásate con un Árbol» nació hace más de una década. La primera ceremonia de boda masiva con árboles documentada por Torres ocurrió en 2013 en el Amazonas peruano, como respuesta directa a la creciente ola de deforestación en la selva.

Richard Torres explicó que el matrimonio es la metáfora más poderosa para un compromiso de vida con la naturaleza, donde la promesa es «cuidarlo, regarlo y protegerlo».

Desde entonces, este singular activismo ha escalado a más de una docena de países, incluyendo:

Chile y Argentina , donde el actor realizó ceremonias para protestar por la minería ilegal.

y , donde el actor realizó ceremonias para protestar por la minería ilegal. Colombia y Brasil , donde el foco ha sido la devastación de la selva amazónica.

y , donde el foco ha sido la devastación de la selva amazónica. México, que ha sido escenario recurrente de la boda masiva con árboles. Torres se casó previamente con el milenario Árbol del Tule en Oaxaca y ha realizado ceremonias simbólicas en la capital en años anteriores.

Créditos a quien corresponda

El ritual de la boda masiva con árboles en el corazón de la Condesa

La boda masiva con árboles CDMX fue más que un evento mediático. Los asistentes prometieron unirse espiritual y simbólicamente, y se les instó a llevar este compromiso a sus vidas diarias. El ritual, que contó con la participación de grupos espirituales y de danza como Colibrí Capoeira y el maestro-coaching Pacho López, tuvo un fuerte componente ancestral.

Al finalizar la boda masiva con árboles, los participantes se unieron para plantar simbólicamente «Los Árboles de la Paz» en nombre de la salud de México.

Torres defiende que la naturaleza llamativa y a veces polémica de la boda masiva con árboles es deliberada y necesaria. Su causa, «Corazones Verdes Mundial» (sin fines de lucro ni político), necesita este tipo de visibilidad para romper el silencio mediático.

El evento en el Parque México no solo fue un hito en el activismo ambiental de la capital, sino también un recordatorio de que la defensa de los árboles es un compromiso global y urgente.