Las mejores autobiografías sobre músicos del punk

El punk es uno de los movimientos socio-culturales más importantes del siglo XX. Desde la desenfadada escena neoyorquina hasta el nihilismo y pesimismo del movimiento de Londres, pasando por la parte oscura de la ciudad de Manchester. Una de las mejores maneras de entender este movimiento es a través de las autobiografías de punk.

Las autobiografías de punk nos pueden dar una imagen un poco más clara de lo que fue este movimiento e incluso de sus distintas vertientes y versiones que salieron a lo largo de distintas latitudes.

Te dejamos aquí una lista con las mejores autobiografías de punk que puedes encontrar:

Chapter and Verse – New Order, Joy Division and Me – Bernard Sumner (2014)

Uno de los representantes con más reconocimiento dentro de la escena punk y post punk es sin duda Bernard Sumner, integrante tanto de Joy Division como de New Order.

En 2014 decidió lanzar Chapter and Verse – New Order, Joy Division and Me en el cual contó distintos capítulos de su vida como integrante de esas bandas mientras hacía un retrato de la escena de Manchester a finales de los 70. Uno de los momentos más impactantes es cuando Bernard narra el suicidio de Ian Curtis, su compañero de banda en Joy Division, y como esto marcó un antes y un después en él como persona.

Just Kids – Patti Smith (2010)

Aunque fue escrito por Patti Smith este libro cuenta la historia de dos personas y sobre todo cuenta una historia de amor.

La poetisa y cantante Patti Smith usa como eje su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe para contar su vida y la vida de una ciudad: Nueva York durante los años 60 y 70. Esto nos da una idea muy clara de cómo se vivía en la ciudad durante los años previos al nacimiento del punk por lo que nos genera un contexto para entender la historia de esta subcultura.

La Ira es Energía – John Lydon (2014)

El vocalista de Sex Pistols John Lydon aka Johnny Rotten, sufrió una dura enfermedad de niño en la que perdió la memoria. Fue ahí cuando perdió la confianza por todos menos por él mismo. Esto lo llevó a formar dos de las más revolucionarias bandas del siglo XX. Por un lado Sex Pistols que creó el molde para la mayoría de bandas punk de la época. Mientras que también formó Public Image Ltd. que llevó esa rabia pero por un lado mucho más experimental.

Todo esto se encuentra narrado de propia voz en La Ira es Energía la autobiografía que Lydon sacó en 2014. Un excelente documento para darnos cuentas de las condiciones sociales que se vivieron en Londres y que llevaron a la creación del punk.

Autobiography – Malcom McLaren

Mientras vivía los momentos más caóticos de su vida Malcom McLaren se puso a escribir sus memorias. Esto provocó que la visión de su vida no tuviera la perspectiva que te da el tiempo por lo que estaba lejos de ser una reflexión.

McLaren fue mayormente conocido por haber sido el manager y creador de Sex Pistols. Su gestión de la banda inglesa provocó una oleada de imitadores que ayudaron a moldear la escena punk en Inglaterra, creando además la estética con la que mayormente se asocia a los punks, dejando atrás la simple vestimenta de Nueva York y adoptando un lado mucho más estrafalario y retador. Todo esto fue obra de McLaren.

The Clash By The Clash (2008)

The Clash, junto a Ramones y Sex Pistols se pueden considerar la santa trinidad del punk. Sí Ramones le dio la musicalidad al punk y Sex Pistols la rabia y estética, The Clash agregó la conciencia política además de comenzar con la fusión del género con ritmos jamaicanos llevando el punk a romper sus propias limitaciones musicales.

Pues toda esta historia la puedes encontrar en The Clash by The Clash. Una autobiografía en la que se recogen testimonios de todos los integrantes de la banda para contar su historia.

Qué dura es la vida del artista – Evaristo Páramo Pérez

Mejor lo cuento yo que cualquier hijo de puta, nos dice avisando a los lectores de que este manuscrito se trata de un testimonio de primera mano, sin edulcorantes ni interpretaciones externas. Al fin y al cabo, qué mejor biógrafo que él mismo para contarnos sus andanzas en La Polla Records desde 1979 hasta 2003. Cada recuerdo, temporalmente desordenado, tanto en la memoria como en las páginas, se cuenta como un relato breve, con principio, nudo y desenlace. La forma en la que Evaristo va narrando cada uno de los 95 capítulos recuerda mucho a las letras de La Polla, donde se pinta la línea más recta para lanzar el mensaje. Es más, podría decirse que Qué dura es la vida del artista es música de La Polla en formato libro.

¿Qué otras autobiografías de punk nos recomiendas?