PELÍCULAS PUNK MEJOR RANKEADAS EN IMDb

El punk, ese género musical rápido y fuerte (cómo dicen las abuelitas) que nació a mediados de los 70 y que muy pronto se convirtió en una subcultura que evocaba a la libertad y a la expresión contra las leyes y reglas de la sociedad. Normalmente asociada a la rebeldía pero también era un movimiento en poesía, teatro y cine. Este top hablará sobre las 10 películas punk mejor rankeadas de acuerdo al sitio IMDb y ScreenRant.

Aquí encontraremos cintas de ficción, basadas en la vida real o algún personaje en específico. Lástima que How To Talk To Girls At Parties no entré, es una joyita perdida e infravalorada por los expertos de IMDb. Tampoco se incluye la más reciente producción de Disney, Cruella, que visual y musicalmente es punk; ni mucho menos, Jubilee. Vamos a conocer las que sí aparecen.

10- Clase 1984 (1982) – 6.5/10

¿Qué puede ser más punk que titular una cinta con nombre de un año que aún no llega? Bien apegado al No Future que cantaban los Sex Pistols en “God Save the Queen”. La película es de Canadá y narra la historia de unos jóvenes de secundaria que se enfrentan a su nuevo profesor. Violencia, riñas entre un adulto y menores de edad, pandillas y claro, música punk en este filme dirigido por Mark Lester.

9- Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains (1982) – 6.8/10

Un trío de chicas deciden formar su grupo de música punk, el cual deberá enfrentarse a las críticas, malos tratos, abusos y desprecio de sus contrapartes masculinas, sin olvidar que la sociedad también las estará juzgando por el simple hecho de ser mujeres en busca de libertad, tanto de expresión como de su forma de ser y pensar. La mirada feminista necesaria en las películas punk está aquí. Dato: aparecen integrantes de The Clash, The Tubes y Sex Pistols.

8. Repo Man (1984) – 6.9/10

Porque los punks también deben vivir. Otto es un joven punk al que su familia no puede estar solapando toda la vida, por ello se mete a trabajar como un recuperador de autos. Las formas no son muy legales que digamos, pero él realiza su trabajo de buena manera hasta que un día, al recuperar un automóvil de un deudor, se encuentra con algo radiante que le cambiará la vida.

7. Suburbia (1983) – 7.0/10

Realizada como un documental de ficción, narra la vida de niños y adolescentes que tras escapar de casa viven en pandillas, son okupas y están en contra de toda autoridad pues en el abandono han encontrado una forma de familia que no conocían. De las actuaciones destacadas está la de el bajista en los Red Hot Chili Peppers, Flea. El espíritu punk está bien reflejado en esta cinta de Penelope Spheeris.

6. Green Room (2015) – 7.0/10

De las más recientes y que pertenece al género de suspense. Una banda hará lo que tenga que hacer para sobrevivir, así sea dar un show frente a un público neonazi. Sin imaginarlo, pronto se verán inmiscuidos en un asesinato y quedarán atrapados en una habitación donde vivirán las peores horas de su vida. De las películas punk que se salen del estereotipo. Por si fuera poco, Sir Patrick Stewart da una actuación memorable.

5. Sid and Nancy (1986) – 7.0/10

Biopic sobre el bajista de los Sex Pistols. Aunque repasa años de su vida, la historia se centra en la relación tormentosa que tuvo con Nancy Spungen, de la cual, ambos terminaron sufriendo la muerte y tragedia. Un Gary Oldman que comenzaba a dar grandes actuaciones, incluso llevándose las palmas por parte de Johnny Rotten, a quien por cierto, nunca le gustó la película.

4. We Are the Best! (2013) – 7.2/10

Un bello recordatorio que la amistad es un gran aliciente en la vida cuando conocemos a dos adolescentes de 13 años que van contra todo la cultura y moda del momento, tal y cómo el punk lo hizo en su momento, al que por cierto, todo mundo les dice que está muerto pues se encuentra ambientada en los años 80. Decididas a mostrar lo contrario, se vuelven aún más rebeldes, arman su grupo de punk, se van de gira y viven experiencias nada normales para unas chicas de su edad. Esto último es lo más importante, qué importa la edad cuando la aventura llama.

3. El regreso de los muertos vivientes (1985) – 7.3/10

Sí, estás leyendo bien, el terror y los zombies también pueden ser punks. Si bien los protagonistas son un grupo de punks bastante caricaturizados, el ambiente y la carga política anti Ronald Reagan son todo lo que se necesita para establecerla dentro de la contracultura que nació en Inglaterra.

2. SLC Punk! (1998) – 7.4/10

Un viaje con ácido es lo que tenemos en esta cinta. Matthew Lillard interpreta a Stevo, uno de los pocos punks que vive en Salt Lake City. Junto a su mejor amigo, buscarán la manera de quitarle la venda conservadora a sus conocidos. Anarquía, sexo, drogas y un sin fin de leyes quebrantadas pero bien libradas ya que Stevo es abogado. La ironía. Una de las películas punk que vive en nuestra memoria, no cómo su secuela que fue un fracaso total.

1. This Is England (2006) – 7.7/10

Una mirada crítica a la Inglaterra de los 80, esa que armó una guerra en las Malvinas y dejó a muchos niños sin padres. Shaun sufre de bullying y en el camino se termina topando con un grupo de skinheads que lo adoptarán como uno más, pese a su corta edad. Un cambio radical de imagen y actitud y este pequeño verá su niñez truncada. El trabajo de Shane Meadows criticando y dejando ver los estragos de la guerra, malas gestiones y un nacionalismo extremo lo pone entre los laureles de las películas punk, además, cuenta con tres entregas más.

