Dark wave femenino: estos son los grupos imprescindibles del género 

El dark wave, un subgénero de los más fascinantes, por su sonido y la teatralidad de su imagen. Surgió a finales de los años 70 y principios de los 80, ganando popularidad rápidamente al combinar elementos del post-punk, el new wave y el gótico. Caracterizándose por su tonalidad melancólica, nostálgica, atmósferas sombrías y letras introspectivas.

Los máximos exponentes de este oscuro género fueron bandas lideradas por hombres pero también por mujeres. Quienes desempeñaron un papel fundamental tanto como intérpretes, compositoras y líderes de grupos influyentes. A continuación, repasamos algunas de las figuras femeninas que se volvieron leyenda e impulsaron el dark wave.

Mujeres pioneras y contemporáneas en el dark wave

Siouxsie Sioux

Aunque más conocida por su trabajo en Siouxsie and the Banshees, Siouxsie Sioux es considerada precursora en la evolución del género . Su distintiva voz y estética dark influyeron en numerosas bandas asociadas al dark wave. El proyecto paralelo The Creatures, que compartió con Budgie, también exploró sonidos minimalistas y oscuros que conectaron con el movimiento.

Lisa Gerrard: la mística de Dead Can Dance

Lisa Gerrard, cofundadora de Dead Can Dance junto a Brendan Perry, es una de las voces más reconocibles del dark wave. Su interpretación vocal, que a menudo utiliza un lenguaje conocido como glossolalia. Combinada con influencias de la música medieval, gótica y étnica, le otorgaron al dúo una atmósfera sumamente especial. Álbumes como Within the Realm of a Dying Sun (1987) y The Serpent’s Egg (1988) se consideran pilares del dark wave.

Claudia Brücken: la sensibilidad electrónica

Como miembro de Propaganda y posteriormente en su carrera solista, Claudia Brücken representó un puente entre el dark wave y las influencias del synth-pop y el avant-garde. Su voto o vocal y la complejidad de sus letras contribuyeron a que Propaganda tuviera un lugar importante dentro de la escena europea en la época de 1980.

Gitane Demone: el alma de Christian Death

Gitane Demone fue una figura central en la evolución de Christian Death durante el periodo conocido como «death rock». Una vertiente cercana al dark wave. Su colaboración en discos como Ashes (1985) y su eventual carrera con solitario consolidaron su posición como una de las grandes intérpretes femeninas asociadas al género.

Anne Clark

Aunque su estilo fusiona spoken word y ambient oscuro, Anne Clark es una figura significativa dentro del movimiento dark wave europeo. Sus álbumes, como Changing Places (1983) y Joined Up Writing (1984), profundizan en temas introspectivos y sonoras ambientales que resonaron en la escena gótica.

Ruth Radelet

De las influencias clásicas del dark wave evolucionaron bandas contemporáneas como Chromatics. Donde Ruth Radelet aportó con su voz y estilo minimalista un enfoque moderno al género. Aunque más conocidos por su cercanía al synthwave, canciones como Kill for Love incluyen elementos heredados directamente del dark wave de los años 80.

Entre otras bandas lideradas o cofundadas por mujeres como Cocteau Twins, con Elizabeth Fraser, y Lycia, con Tara VanFlower, también tuvieron un gran impacto. Ambas artistas llevaron los límites del género hacia sonidos más atmosféricos. A través del tiempo, las mujeres en el dark wave desafiaron normas y transformado la narrativa musical, tanto por la profundidad de sus composiciones como por la innovación en sus interpretaciones.