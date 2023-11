Lugares para fumar marihuana en CDMX: 7 vistas increíbles para un buen viaje

Encontrar un espacio al aire libre que por su distribución, amplitud y ubicación, permita disfrutar de un porro o toque de cannabis, resulta una odisea. Vista esta como un «viaje largo lleno de aventuras adversas y favorables», nada más favorecedor entonces que consumir de manera estimulante, en lugares para fumar marihuana en CDMX que están ahí, a la espera de las 4:20.

Al recorrer la ciudad a pie, en transporte público, bicicleta, motocicleta o automóvil, se encuentran, almacenan, conocen y comparten, espacios que se sugieren idóneos para echarse un buen fume.

Existen espacios públicos donde el vacío legal permite que rociar el humo no se convierta en un riesgo por detención. Los siguientes sitios no son «legales» o «weed friendly«, y en su lugar ofrecen el cobijo de una pacheca con sabor a clandestinidad. No de la que genera incomodidad o perjuicios a terceros, sino de la que convierte al viaje en un huequito en el espacio tiempo.

3ra sección de Chapultepec

Los alrededores del que fuera el Parque Acuático Atlantis, ahora el Skatepark Parcur, son un pedacito para adormecer el cuerpo después de haber patinado.

Sobre la misma Calle 10, más adelante hay un estacionamiento y un área de juegos, entre la misma avenida Zaragoza, y la José María Velasco. Si no hay niños presentes, se convierte en uno de los lugares para fumar marihuana en CDMX, con experiencia completa. Puedes jugar pacheco y dejar salir a tu niño o niña interior.

A unos cien metros hacia arriba, subiendo por una pequeña colina, se encuentra una mesa de piedra escondida, como si estuviera cubierta celosamente por los árboles. Está encubierta por ramas y troncos casi completamente secos, que proporcionan un ambiente más misterioso a la experiencia. Chapultepec es y será una zona idónea, llena de lugares para fumar marihuana.

Espacio Escultórico de la UNAM

Se trata de uno de los más psicodélicos lugares para fumar marihuana en CDMX. Consta de senderos, naturaleza y piezas metálicas de gran tamaño, a las que puedes subirte puesto, dispuesto a no vandalizar claro.

Están el círculo que forman unas rocas que ofrece una vista panorámica de un pedacito de la ciudad, un túnel de rectángulos coloridos, y una especie de prisma triangular, entre otros, sitios, que te alejan del bullicio citadino para poder perderte en lo placentero que resulta fumar cannabis.

Chimalistac

Ubicado en los terrenos de lo que fue la huerta del Colegio Carmelita de San Ángel, este barrio en colonia residencial, posee calles, calzadas y glorietas empedradas. Puentes, fuentes y recovecos atrapados en el tiempo. Es uno de los lugares para fumar marihuana que estimularán la novela de vida que requiere, por supuesto, de un toque de realismo mágico.

El Castillo de los Duendes en el Valle de Las Monjas

Son las ruinas de un pequeño castillo que se encuentra en el Valle de las Monjas, en en San Mateo Tlaltenango en Cuajimalpa de Morelos. Uno de los más atractivos, pintorescos y bizarros lugares para fumar marihuana en CDMX.

Los lugareños cuidan del espacio, al cual no se puede ingresar. Ha sido vandalizado en diferentes ocasiones, y para su preservación sólo puede ser contemplado por fuera. Suficiente para prenderse y deleitarse, sobre todo en medio del bosque.

Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan

Ubicado al sur de la ciudad, a un costado de la Avenida de Las Fuentes, este parque ofrece una vista agradable, un lago apacible y aires de carretera, y salida de lo escandaloso y caótico de la metrópoli.

De los lugares para fumar marihuana en CDMX, este es uno en el que puedes caminar, jugar, comer algo para el bajón, y emprender la huida hacia Morelos quizá.

La Puerta del Cielo

Es un mirador en el Parque Nacional de los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras. Para llegar hay que partir del 4° Dinamo, por un sendero de gran inclinación.

La formación rocosa en lo alto de un precipicio, compone un enorme marco natural para la increíble vista que desde ahí se percibe. Se trata de uno de los lugares para fumar marihuana en CDMX a la que te debes de lanzar para sentir el verdadero vuelo.

Mirador del Cerro del Chiquihuite

Desde su mirador se pueden observar clara y placenteramente los atardeceres sobre la ciudad. No puede estar fuera de una lista sobre los lugares para fumar marihuana en CDMX.

El Chiquihuite es el pico más conocido de la Sierra de Guadalupe. Delimita la alcaldía Gustavo A. Madero, del municipio mexiquense Tlalnepantla de Baz. Es un domo volcánico. Se puede observar todo el Valle de México. La caminata para llegar es de una hora y media.