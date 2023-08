Breaking Bad: todos los detalles sobre el nuevo tráiler

La certeza del cambio, lo irreductible del proceso natural de la vida, es la compañía inseparable de todo ser humano. La evolución o involución, como proceso de crecimiento, o retroceso del proceso, respectivamente, trastocaron a Walter White. Aunque no fue el único personaje que padeció cambios, tanto físicos, como psicológicos. El nuevo tráiler de Breaking Bad muestra como el caleidoscopio social contiene a todas y todos dentro una gran trama.

Bryan Cranston, en su faceta de «Heisenberg» es el rostro que ejemplifica lo literal del título: algo así como «hacerse malo», «tornándose malvado, o simplemente «echarse a perder». Representa el destape de quien disfrutó de llevar a un alto nivel su potencial como ser humano, aunque no todos lo vieran así. De ahí que la serie sea hasta la fecha, recurrente tema de conversación, de fascinación y ahora, con el nuevo tráiler de Breaking Bad, de emoción, por parte de un gran grupo de seguidores.

El resultado de su narrativa compleja, la textura tangible de sus personajes, y la ética resquebrajada, lastimera y extrañamente mantenida en pie, mantienen a los fans con una expectativa casi enferma, sobre alguna secuela confirmada de Breaking Bad.

En espera de un anuncio oficial

El canal de Youtube de Chubs, presentó lo que parece ser un tráiler de la continuación de la afamada serie Breaking Bad. La aparición de los personajes y los vuelcos que dan sus vidas, el rescate de la adrenalida mezclada con viceralidad, y una especie de idea de ajustes de cuentas y planeación de violencia, mediante poderes psíquicos, hacen que la producción sea extrañamente atractiva.

La sobresaliente edición, y la calidad de actuación de los personajes, no son parte de una producción oficial de Breaking Bad. Sin embargo el detalle, y el proceso ambiguo de evolución o involución de la secuela, demuestran también que la ambigüedad es una realidad de la inteligencia artificial.

El parecido es tanto en todo, salvo en los poderes de algunos personajes, que se especula que Bryan Cranston y Vince Gilligan pudieran estar trabajando en una segunda parte de la serie.

La inteligencia artificial detrás del trailer de Breaking Bad

Es una realidad, cualquier sonido, cualquier imagen, y cualquier rostro, pueden ser reproducidos mediante la inteligencia artificial. Breaking Bad no es la excepción.

En el supuesto adelanto de la continuación de la serie, el video hace uso de escenas de otras películas como «Nobody» donde actuó Bob Oderkink, quien interpretó al astuto abogado Sau; Batman (El Caballero de la Noche), e incluso fragmentos de «Need for Speed» con la actuación de Aaron Paul, quien encarnó a Jesse Pinkman en Breaking Bad.

El supuesto tráiler se volvió viral en pocos días, con aproximadamente un millón de visitas y reproducciones por día, durante las primeras 96 horas de su difusión. Lo que demostró no sólo que Breaking Bad se mantiene y mantendrá en el imaginario colectivo con la etiqueta o estrellita de favoritos.

Y aunque Vince Gilligan y todo el elenco de la aclamada producción han manifestado su satisfacción con la conclusión de Breaking Bad, lo que puede significar claramente que es el fin de la historia, la esperanza y el deseo mueven tanto, que no se descarta la duda.

Quizá sea algo que implique evolución, o probablemente todo lo contrario. Pero tres cosas son seguras con este video: la gente no olvidará jamás Breaking Bad, la inteligencia artificial crece desproporcionadamente, y las personas o personajes ficticios, creados con dicha herramienta, pueden cambiar drásticamente.