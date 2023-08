Animes tristes: 8 historias que te harán llorar

Depurar el alma y el cuerpo resulta algo necesario para seguir en la trama de la vida. El agua limpia, enjuaga y filtra. Si procede desde lo más hondo del contenedor humano, es mediante la tristeza reflejada en lágrimas, que la saturación se desborda. Una práctica recurrente para motivar el llanto, es acudir a una película, libro, serie o anime. De estos últimos, la selección de los ocho animes tristes que te harán llorar, es una breve sugerencia de todo el crisol de posibilidades que se puede encontrar en las series de animación japonesas.

Te identificarás, seguramente te quebrarás en varias ocasiones. El caldo de emociones provocará que tu interior arda. Con toda certeza el gran talento de cientos de animadores y creativos del anime japonés, de insertar al espectador en la complejidad de la conciencia sobre lo dolorosa que puede ser la vida, provocará que tengas que enjuagar tus lágrimas, y evitar que caigan en la pantalla.

Angel Beats

La trama se da en un espacio y tiempo después de la muerte. Los ángeles luchan por completar el destino y garantizar un futuro, mientras que la oposición a la figura de Dios, de la creación, alimenta el resentimiento de quienes creen vivir vidas sin propósito.

Es parte de la lista y de los animes tristes, un drama audiovisual ilustrado que mantiene al lector con ganas de saber más. Es sentimental, y el amor, con sus respectivas expresiones, es una razón del porqué gusta tanto al público.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

AnoHana (The flower we saw that day)

Un grupo de amigos de la infancia se separa después de que uno de ellos muere en un trágico accidente. Diez años después el grupo se reúne, porque el fantasma de Menma pide ayuda para descansar en paz. Este, uno de los animes tristes con un aire más juvenil, te remite a las vivencias de la infancia.

Es un drama que gira en torno a la sentimentalidad, particularmente emanada de la amistad y la unidad. La pérdida de un elemento vital de un grupo unido meramente por el amor, se visualiza a detalle en el ahínco por recrear aquellos momentos felices. Recuerdos y nostalgia, muchos tipos de llanto.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Violet Evergarden

Es una historia realmente bella y sumamente conmovedora. De los animes tristes que te acompañarán a lo largo de la vida. Violet Evergarden es una joven con profundas cicatrices físicas y emocionales, derivadas tras una guerra devastadora. La historia la sigue en la búsqueda de su lugar en el mundo, y de la convicción de ayudar a más personas afectadas.

Mediante lágrimas, sollozos, suspiros y tristeza, Violet Evergarden se enraiza como uno de los animes tristes, sobre la importancia del amor y la amistad. Lo esencial de aprender a sanar para seguir. Quizá fue el conocer a los demás a través de sus palabras, de su trabajo de redactar cartas a pedido.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Your Lie in April

Se trata de una de serie de animación de romance trágico. Existe un público que asegura trastocó su interior, pues la personalidad de los personajes parece no caber en la pantalla, de lo llenas de vida que están. Son vidas realistas, con pasajes bellos llenos de cosas sublimes como la música, la juventud y la amistad.

Un joven pianista es incapaz de escuchar la música que produce. Esto lo mantiene destrozado en vida. Tras un encuentro fatídico con una violinista, empieza a sanar su pasado. Ambos deciden hacer música juntos, la expresión de su sentir desarrolla un profundo vínculo. Un amor épico que será inolvidable, y uno de los animes tristes que no debes perderte.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

I want to eat your pancreas

La protagonista padece una enfermedad del páncreas que, eventualmente, la arrebatará la vida. Redacta sus vivencias en su diario .que titula «Vivir muriendo». Un compañero de clase se encuentra con su manuscrito y lo lee, descubriendo que fue escrito por Sakura.

La joven decide abrirse y contarle sobre su enfermedad, que oculta todos. Ella insiste en compartir con él sus últimos días, y de la indiferencia inicial del chico se genera una fuerte conexión que contraría todo su ser. De los animes tristes que te harán llorar, sí o sí.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Orange

Es una adaptación del manga que versa sobre la inquietud de las personas por cambiar el pasado. Un grupo de personas está reunido para abrir una cápsula del tiempo que enterraron al graduarse de la secundaria. Sus vidas han cambiado drásticamente. Nao, la protagonista, padece mucho la ausencia de Kakeru, un joven depresivo que acabó con su vida.

La Nao de 14 años recibe una carta de su yo del futuro, que la contraría demasiado, pues no conoce aún a Kakeru, y el texto le pedía salvar a su amigo. Cuando lo conoce, siente una conexión instantánea y se enamora de él. El futuro tal y como lo conocen, se ve amenazado. Es uno de los animes tristes que te invitan a reflexionar detenidamente, y a conocer los motivos por los que todos se ponen de acuerdo para que Kakeru permanezca en sus vidas, de una forma u otra. Sin importar las consecuencias.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

3-Gatsu No Lion

También se le conoce como March Comes In Like a Lion. El principio de 3-Gatsu No Lion es difícil de ver si el espectador ha experimentado depresión en algún momento de su vida. La historia sigue a Rei Kiriyama, un joven con un talento innato para el shogi, un juego de ajedrez típico en Japón. Sin embargo, esta habilidad le ha traído más problemas que bendiciones, y se siente sumamente solo.

Lo hermoso de la serie es que el trío de hermanas, y un amable profesor de su escuela. Se crea una sensación familiar entre ellos que da un respiro del estado mental oscuro del protagonista. Además, lo vemos crecer, mejorar y cambiar poco a poco gracias a estas influencias positivas. Es una serie conmovedora con elementos que mezclan la rudeza de la adultez con la confusión adolescente de forma magistral.