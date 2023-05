La invasión del ánime en la televisión mexicana

Era 1970 y la vida en México estaba cambiando. El contexto social de los años anteriores tenia en constante represión a una población harta pero también con miedo. El noveno campeonato mundial de futbol estaba a la vuelta de la esquina, igual que el anime en la televisión.

En este año también comenzó un fenómeno que se ha mantenido en constante evolución: la transmisión de contenido japonés a través de la televisión.

Si bien el anime se ha ganado un público fiel y se ha hecho toda una cultura a su alrededor, es necesario decir que no fue una serie animada lo que atrapó en principio al público mexicano (y posteriormente al latinoamericano).

De la mano de Televisa, en 1970 llegaron títulos como Ultraman y La señorita cometa, series de fantasía cuyos protagonistas luchaban semanalmente contra el mal.



Fueron programas como estos los que abrieron el camino a una cultura que poco a poco se fue expandiendo. Si bien hay una gran brecha de tiempo entre la llegada de estas series a México y la invasión del anime en la televisión, estas fueron un antecedente para que el público centrara su atención en la cultura nipona.

Llegó 1974, y con el Astroboy se adueñaba de la televisión, posicionándose cómo el primer anime en ser transmitido en televisión abierta. Posteriormente llegaron títulos como Kimba: el león blanco, Heidi, Candy Candy, Meteoro, Mazinger Z, etc.

Al ser estos más baratos de adquirir que el contenido estadounidense de Disney, Warner Brothers y Hanna Barbera; en 1980 el anime llegaba a más canales.

Gracias a que Bandai, empresa japonesa de creación de juguetes, comenzó a interesarse en el mercado latinoamericano fue que llegaron títulos más populares como Los Caballeros del zodiaco.

De los cuales los derechos fueron otorgados a Tv azteca (en ese entonces llamado Imevisión) a cambio de que esta cadena hiciera comerciales de sus juguetes.



A esta invasión de contenido le siguieron títulos como Las guerreras mágicas, Las aventuras de fly, Sailor Moon, entre otros. Televisa no quiso quedarse atrás y adquirió títulos de gran popularidad cómo Supercampeones, Ranma ½, y Dragón Ball, siendo este el más popular de la programación México durante muchos años.

Sin embargo no todo puede ser 100% perfecto. Al ser programas que trataban otra culturay temáticas diferentes no faltó quien dijera que eran solo una propaganda satánica que venía a hacer que se perdieran las buenas costumbres. El anime se ganó sus detractores y con ello también un público que se ha hecho de esta cultura un referente en su vida diaria.



Si bien el anime en televisión sigue teniendo un auge, ha ido perdiendo terreno frente a otras opciones de entretenimiento.

Hoy en día se busca que el contenido sea de mayor calidad, así como que los espacios vayan creciendo para captar aún más público, el cual es más exigente día con día.