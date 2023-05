Las bandas sonoras más memorables del ánime

Las bandas sonoras en el anime se han vuelto una pieza fundamental en cuanto a la experiencia de consumir este tipo de contenido. No importa si es para ambientar un campo de batalla, un baile de graduación o un abandono a la luz de la noche; sus compases, ritmos, contrastes nos hacen sentirnos ahí.

Tal impacto han tenido estás composiciones que cada vez es más necesario mejorar e innovar en cuanto a sonidos. Incluso agrupaciones cómo «Tokyo Ska Paradise Orchestra» han incursionado en este campo, pues en 2011 se les incluyó en la banda sonora de la película de «One Piece» con el sencillo «Break in to the life».

Si quieres escuchar el por qué de esta nota, te invitamos a conocer las bandas sonoras de anime que han marcado a más de una generación.

Neon genesis evangelion (1995)

Sería injusto decir que todo el culto detrás de este anime se debe solo al estilo de dibujo e historia, ya que supo integrar un clásico del jazz como «Fly me to the moon» (originalmente de Bart Howard e interpretada por Claire Littley, Yoko Takahashi y Megumi Hayashibara) en el cierre de cada episodio, volviéndose un referente de la música dentro del público del anime.

Cowboy bebop (1998)

El soundtrack de esta obra es un universo musical por si solo, pues a pesar de que el jazz y el blues son lo más característico, también cuenta con piezas de heavy metal, bossa nova, rock, etc. que se hacen una con cada escena de este anime.

Le debemos esta monumental obra a la compositora Yoko Kanno, una de las más reconocidas en el ramo y que también hizo otros grandes soundtracks como Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Wolf’s Rain, Darker than black entre otras bandas sonoras de anime.

Your name (2016)

Esta película fue sin duda fue La película de anime del 2016. Escrita y dirigida por Makoto Shinkai, esta animación llena de fantasía y viajes en el tiempo también cuenta con uno de los soundtracks más alabados de la nueva generación del anime.

La banda de rock japonés “Radwimps” fue la encargada de darle voz a “ZenZenZense”, tema principal de la pelicula, el cual estuvo nominado en los premios “NewType” de anime a “Mejor canción”, quedando en segundo lugar.

El puño de la estrella del norte (1984)

“Heart of madness” es la canción principal de este anime ochentero, un tema de la banda “Komodo” que le aportaba una esencia única a esta historia post apocalíptica llena de artes marciales. Todo su soundtrack es parte de un mismo estilo musical que fue muy popular en Japón.

No solo el estilo de dibujo y los personajes son fundamentales para una animación, también el soundtrack contribuye a hacer una experiencia completa y atraer (o alejar) al público, llegando a convertirse por sí mismas en un clásico.