Lugares embrujados en la CDMX: ¿te atreves a visitarlos?

Los lugares con leyendas de terror suelen ser el ejemplo de la ambigüedad entre lo interesante y lo terrorífico. Hay parajes escondidos en el ajetreo de la ciudad que de primera vista suelen no tener tanto impacto, pero conocer sus tétricas historias siempre llama la atención. Los lugares embrujados en la CDMX son una invitación a conocer el miedo en lo cotidiano, lo macabro en lo habitual de un paseo o un camino común y corriente.

Caminar por la Ciudad de México se ha vuelto una actividad con poco sentido debido al vertiginoso estilo de vida que corroe a la ciudad. La prisa y el eterno ir y venir de la rutina ha sumergido a los habitantes en caminos grises sin historia. Por ello, te traemos lugares que quizá conoces de vista, pero no las historias de terror que los invaden. Posesiones, entes errantes y pactos diabólicos son protagonistas de paredes que guardan más que humedad o soledad.

Hospital del ISSSTE «Gonzalo Castañeda»

Un hospital abandonado siempre será protagonista de distintas historias de terror. Quizá la principal de este inmueble sea las afectaciones que sufrió tras el terremoto de 1985. El gobierno decidió cerrarlo el 09 de septiembre de 2011, desmantelando su interior y dejándolo como escenario de una película de miedo. Esto originó que el inmueble se convirtieran en habitación de gente en situación de calle.

Lo peculiar del lugar es que en mayo de 2018, la policía realizó un operativo de búsqueda y rescate tras recibir la notificación de que una persona había caído al cubo del extinto elevador que se encuentra lleno de agua. Al rescatarlo, también rescataron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Los investigadores urbanos o aficionados al URBEX no han dejado de visitar el lugar y en sus registros filmográficos se puede apreciar sombras o sonidos que no corresponden a gente con vida.

La cueva del diablo

Casi en la cima del famosos Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, se encuentra la «entrada al infierno» o mejor conocida como «la cueva del diablo». Se trata de la entrada a un sistema de 200 cavernas que están en Iztapalapa y se extienden hasta la Sierra de Guadalupe que comprende mayormente, el Estado de México. Según las leyendas del lugar, la gente que ha entrado ahí jamás ha sido vuelta a ver y la zona resulta, hasta para los más escépticos, un punto paranormal.

La leyenda más famosa cuenta que dentro, hay un anciano con un cofre lleno de monedas de oro. Quien entra a robarlas abusando del estado físico del viejo, jamás regresa ya que dicen, se trata del mismísimo diablo. También se habla de la presencia de duendes que roban niños y los meten dentro de la cueva para jamás devolverlos.

El misticismo alrededor de uno de los lugares embrujados de la CDMX más emblemático ha llevado a las autoridades de la alcaldía a cerrar el lugar con malla ciclónica en espera de que la gente deje de visitarlo, ya que en cualquier momento podría ocurrir un accidente o las personas poco experimentadas podría caer en la trampa rocosa y perder la vida.

La Moira

En la alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra uno de los lugares embrujados en la CDMX con más auge y relevancia en la ciudad: «La Moira«. Una casa que según cuentan los vecinos, se encuentra embrujada y cuya historia llegó hasta las ondas radiofónicas de «La mano Peluda». Se encuentra pintada completamente de negro y resguardada ya que la gente curiosa entraba a realizar prácticas espiritistas.

Ubicada en el número 125 de la calle José Vasconcelos, en la colonia San Miguel Chapultepec, se cuenta que un niño de nombre Marco entró a la casa cuando tenía ocho años y vio a un hombre sin vida, colgado en uno de los dormitorios. La leyenda popular dice que Marco jamás volvió a ser el mismo, porque continuamente regresaba a cerciorarse de que lo que había visto era real y eso, provocó que el niño fuera poseído por un ente maligno.

Años más tarde, el niño se ahorcó y la casa quedó como mudo testigo de lo que orilló a Marco a quitarse la vida. Los vecinos afirman que pese a estar deshabitada, es posible escuchar sonidos extraños dentro de ella permanentemente. El nombre de la casa fue tomado de «Las Moiras«, personajes de la mitología griega que personifican al destino. La palabra griega «moira» significa literalmente «parte» o «porción».

Casa de las brujas- Casa de Pachita

La colonia Roma alberga una de los lugares embrujados de la CDMX más célebres. El número 56 de la calle Río de Janeiro es la dirección de la conocida «Casa de las Brujas» un lugar que al momento de llegar es totalmente reconocible: su fachada posee un acabado que aparenta ser el rostro de una bruja con el típico sombrero de pico que caracteriza a estos seres.

La leyenda más famosa del lugar es que el espíritu de la famosa curandera «Pachita» sigue rondando el lugar ya que fue habitado por ella, hasta el día de su muerte en 1979. Esta casa que fue mandada a construir bajo las órdenes de Porfirio Díaz para celebrar el centenario de la independencia fue testiga de las curaciones o «milagros» que las manos de Pachita podían realizar.

El mismo Jacobo Grinberg dedicó un libro a la famosa curandera cuyos «poderes» atestiguó dentro de ese inmueble. Según la misma Pachita, el espíritu de Cuauhtémoc, tlatoani de la extinta Tenochtitlan, era quien realizaba las operaciones y curanderías a través de ella.

La cueva de Cincalco

El audiorama de la primera sección de Chapultepec se encuentra ambientado por lo que mucha gente conoce como la «entrada al Inframundo». Se trata nada más y nada menos que de la cueva de Cincalco (casa del as mazorcas) y se localiza a un costado de los restos de un viejo ahuehuete conocido como «El sargento»

Según investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la cueva fue un lugar que se consideró un portal que conectaba el mundo de los vivos con el inframundo o Mictlán, un lugar resguardado por Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, dioses de la muerte. Pero también existe la versión de que se trata de la entrada al Tlalocan, el paraíso de la deidad del agua, Tláloc donde la abundancia y la apariencia de paraíso reinaba permanentemente.

El acceso se encuentra controlado de lunes a domingo en un horario de martes a domingo de 10:00 a 16:00 horas. Se encuentra custodiado ya que hubo infinidad de personas tratando de entrar a dicho lugar en búsqueda de tesoros o reliquias antropológicas y se trata de evitar accidentes en medida de lo posible.

La casa maldita de Don Juan Manuel

El número 90 de la calle República de Uruguay, en el Centro Histórico, fue el último lugar que vieron distintos hombres que tuvieron el infortunio de encontrarse con Juan Manuel de Sotomayor, un acaudalado hombre de la época de la Colonia que pese a estar casado con una hermosa mujer y no faltarle aparentemente nada, no podía concebir al hijo que tanto anhelaba. Al no poder convertirse en padre, decidió seguir el camino de la religión y dejar todo a carga de su sobrino mayor.

Una vez en el claustro, los celos y la desconfianza por su mujer, lo llevaron a pactar con el diablo para obtener información sobre la persona que ahora gozaba de su fortuna y de su bien amada. Se dice que el diablo lo mandó a pararse fuera de su casa y en punto de las once, preguntarle la hora al primer hombre que pasara. Tras seguir la indicación de Lucifer, Sotomayor asesinó a distintos hombres cegado por la ira y los celos.

Arrepentido, fue a confesarse con el cura, quien le dijo que tenía que rezar permanentemente a lado de la horca. Un mal día, Sotomayor amaneció colgado, quizá abrumado por sus delitos. Ahora, la leyenda popular cuenta que si pasas por ese casa a las once de la noche, un hombre misterioso te pedira la hora y te dirá: «Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte». Uno de los lugares embrujados de la CDMX menos conocido.