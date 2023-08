Katherine Bernhardt: la mezcla entre lo tradicional y el kitsch

Katherine Bernhardt es una artista de renombre internacional. Cursó su licenciatura en Bellas Artes en el «School of the Art Institute» de Chicago, y su maestría en la School of Visual Arts, de Nueva York. Su obra explora la naturaleza, y la expresa con el simbolismo de la cultura contemporánea.

Descontextualiza la realidad y la contrapone con comida o personajes de dibujos animados y cómics. Combina elementos del arte callejero y colores vivos. El trazo de Katherine Bernhardt es espontáneo, con pintura acrílica o con spray. Se distingue su toque en la simplicidad de sus representaciones.

Su objetivo ha sido plasmar objetos recurrentes y comunes. Katherine Bernhardt consigue mediante su ilustración exponer elementos de la vida «normal» y sacarlos de lo cotidiano. Invita al espectador a interrogar la iconografía, la forma y su relevancia cultural.

Exuberancia y combinaciones poco probables

Las pinturas de Katherine Bernhardt se basan en combinaciones que críticos del arte han definido como poco probables. Son creaciones humorísticas, caricaturizadas incluso. Resultan fáciles de identificar porque cada trabajo muestra la mezcla entre lo tradicional y lo «kitsch».

Por ello, para Katherine Bernhardt, la exhuberancia es algo nacido de la idea y necesidad por «combinar cosas que no necesariamente irían juntas». En la pintura, ni en la vida misma.

Los campos expansivos de color de la obra de Katherine Bernhardt también es algo sumamente exhuberante. Ella es el ejemplo de que conocer bien los fundamentos, haberlos estudiado, permite la libertad de pintar lo que se quiera. Conoce la teoría, pero no la aplica en sus creaciones, al menos no académicamente.

Una narrativa visual única sobre la vida y la cultura

A través de imágenes y elementos de la vida común, Katherine Bernhardt narra lo que considera como la vida. Sintetiza componentes de la escena real y les añade su estilo, y a su vez, sus influencias: «Henri Matisse» y el movimiento «Pattern and Decoration«, por mencionar un ejemplo.

La gama de colores que utiliza va desde lo más sobrio hasta lo más vivido. Katherine Bernhardt pinta los lienzos en su estudio. Hace charcos de acrílico diluido y con pinceladas gestuales pone énfasis en aspectos que considera importantes de los patrones.

El proceso de Katherine Bernhardt es improvisado y suelto. Se dice que su obra invita al accidente y al azar. Además de que discurre sobre la búsqueda de una relación igualitaria entre la artista y el material: una relación improvisada.