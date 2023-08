Livo Malo: un chamuco en la ilustración que detonó un reactor

Perseguir un sueño en condiciones no privilegiadas suele tornarse en un camino sinuoso e incierto. Sin embargo, la originalidad y la disciplina hacen una buena mancuerna cuando se combinan en la búsqueda de lograr un objetivo. Brian Martínez, mejor conocido como Livo Malo es un ilustrador y dibujante mexicano que se ha ido abriendo paso entre las barreras de la precariedad y las limitantes sociales que se presentan en el camino de un artista.

Colaborador de «El Chamuco» la revista de sátira política, ilustrador y dibujante, gestor cultural y locutor del programa «El Lápiz Cero» transmitido por Reactor 105.7 FM, Livo Malo ha sido capaz de conjugar la pasión por lo que hace junto al devenir político que no podía negarse. Las desigualdades, temas de movilidad y territorio así como las vivencias personales lo han acompañado bajo el movimiento de su estilográfo al momento de crear.

¿Cómo iniciaste en el dibujo y la ilustración?

Pues la verdad es que yo, como todos los niños, dibujaba. Pero nunca dejé de hacerlo, cuanto tenía como 14 años, en intranet veía mucho anime y caí con un manga que se llama «Bakuman» que es de los autores Tsugumi Ōba y Takeshi Obata que son los mismos creadores de «Death Note». La historia de los niños de secundaria que querían publicar en la revista de anime más importante de su país me identificó y dije «quiero ser». Entonces, me entró la idea de que si dibujaba con disciplina como en el manga, yo podría dedicarme a esto que me late un chingo. Fue mi primera guía para seguir dibujando.

La coyuntura del movimiento social #YoSoy132 a la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa tras abandonar los estudios de preparatoria, despertaron un deseo mayor por el dibujo y le ayudaron a tomar una postura política referente a los temas que él quería abordar en su arte y a través de ello, construir gestión cultural desde la preparatoria gracias al espacio de «El Cubo» perteneciente a la Preparatoria 5.

¿Qué significa para ti ser ilustrador en un país del cual cotidianamente el talento «huye»?

Espero nunca tenerme que desplazar y si lo hago, que sea por un corto periodo ya que a mí me gusta mucho mi territorio y mi idea es que mi trabajo logré transformar el territorio que yo habito. No critico a la banda que tiene que salir, porque en realidad todos tenemos que migrar, incluso entre alcaldías. Se tendría que tener trabajo para que no tenga que ser por obligación, sino por gusto.

La movilidad y el territorio son ejes en el trazo de Livo Malo. Un lápiz y un papel no tendrían sentido en sus manos si no abordaran la experiencia y la reflexión sobre el lugar donde él habita. La Ciudad de México y el área metropolitana son los principales lugares que aborda en su obra ya que le interesa entender el espacio y al mismo tiempo, transformarlo. Comprender tras el retrato de lo que observa, las realidades le han ayudado a entender que la gente tiene que migrar por distintas circunstancias, aunque en estos momentos, no sea su caso.

¿Crees que las oportunidades para los artistas sean pocas o que están en las manos equivocadas?

Por un lado si están mal distribuidas o concentradas en una tendencia y por otro, creo que el artista es muy comodín en el sentido de que no le late gestionar y solo quiere trabajar. La neta, esa época ya pasó. A nosotros nos toca hacer todo, no está tan chido pero es lo que hay. Creo que también hay que pensar que siempre nuestra creatividad tiene que estar conectada con las maneras que buscamos para ganarnos la vida. Lo culero es que metiéndole la creatividad a tu manera de vivir de esto, ganes muy poco y es un pedo porque es muchas veces mal pagado gracias a que hay clientes nuevos que no valoran la chamba y nosotros nos da pena cobrar correctamente.

El autoestima es un tema que también permea los trabajos. Aprender a valorar el trabajo que se hace debe ser un eje principal para poder subsistir y ser mayormente feliz con ello. Aprender a cotizar bajo reconocimiento la labor es incluso una situación que puede salvar la vida, al poder construir contratos de trabajo que mejore las condiciones de seguridad y sanidad mental. La mejor manera de generar e incentivar la distribución de las oportunidades es comprender que el sol sale para todos, Livo Malo lo ha aprendido mucho en el comercio.

¿Desde cuándo y por qué trabajas para el Chamuco?

Mi manera de dedicarme a vivir del arte fue empezar a vender estampas de mis dibujos afuera de las prepas, y con la que empecé fue con mi la Prepa 5, en Coapa, a la cual yo asistía. Entonces, en realidad es una historia curiosa porque se conecta un poco con este lado político de mi vida y con la coincidencia de que ahí estudiaba también el hijo del director de «El Chamuco», entonces lo contacté aunque no éramos de la misma generación. Él me presentó con su papá y al mostrarle mi trabajo, después de un año me buscaron para una animación en la que tenía que usar After Effects y cuando me preguntaron si sabía usarlo, yo dije «dame dos días y te demuestro que sí se usarlo». Con tutoriales de Youtube logre armarlo. Les latió mi manera de trabajar y me dieron chance de trabajar con ellos.

Las coincidencias políticas lo han llevado a colaborar con distintas personas cuya labor se ha conjugado entre el arte y la escritura. Para «El Chamuco» realiza colaboraciones de videos, crónicas dibujadas, foto de producto y gestión cultural. Livo Malo reconoce que la revista le ha otorgado distintas facilidades que le aportan mucho a su trabajo al seguir partiendo desde el dibujo y la transformación de este para llegar a más lados.

¿Crees en el quehacer político de la caricatura y la ilustración?

Yo creo que todo es político. Creo que todas las acciones son políticas, unas pueden ser más partidistas que otras. Por ejemplo, el salir en la bicicleta en la CDMX es una posición política que te habla del espacio y de utilizar la bicicleta como un medio de transporte efectivo, pero siento que hay gente que cree que hay cosas que no le afectan y por ende no le interesan y ya estamso grandes para seguir creyendo eso.

Para Livo Malo la congruencia debe ser total, no tratarse únicamente de pegar por pegar al sistema sino cuestionar absolutamente todo. La ilustración y el dibujo le han ayudado a construir una conversación más sana o puedes desinformar o hacer creer que la gente ya está informada porque leyó una infografía. Para él, se trata de sacar el mejor trazo que se sienta el gusto y el corazón con el que fue realizado, «habla más un trazo sencillo que uno muy atascado que no transmita nada«.

Su trabajo no se ha limitado a la revista de «El Chamuco». Conduce un programa sabatino a las 10:00 AM en la estación de radio FM, Reactor 105.7 FM llamado «El Lápiz Cero» donde entrevistan a distintos artistas relacionados a las artes visuales y gráficas y desde hace cuatro años, gestiona el proyecto «Galería Taquera», una causa cultural que consiste en la pega mensual de un dibujo en la taquería «Los super locos» (Calle Paloma Negra #143, esq. Cielito Lindo, Cd. Nezahualcóyotl) con la intención de generar difusión cultural.

Con este proyecto, cuyo trabajo se concentra en seis personas, se buscaba presentar la obra de los artistas y al invitar a la gente a vender e intercambiar su trabajo, se convirtió en un pequeño tianguis cultural que a veces tiene música en vivo y que construyó un espacio a partir de una «excusa cultural» que se conjuga con el tianguis tradicional de los domingos.

Livo Malo resalta la colectividad para la preservación y difusión de la gráfica que es tan vital y cotidiana, al menos en la Ciudad de México y el área metropolitana. El trabajo en equipo con miras a apoyar a otros artistas es un pilar de existencia y de labor que lo mantiene haciendo lo que le apasiona sin dejar de lado el sentido y empuje social que lo identifica.

