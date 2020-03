YELLOOOOWGIRL Y EL ARTE DE AMARTE A TI MISMA

View this post on Instagram

Proyecto Self Love 🌸 . . Me encanta esta propuesta de hacernos sentir mejor con mi cuerpo, personalmente me amo, me encanta mi cuerpo por su fortaleza. Me rompí la tibia hace tres años, por lo cual me operaron y tengo una placa de 18 cm y 9 clavos de por vida. Obviamente esto ha repercutido en mi vida de muchísimas formas a la fecha y creo que así será el resto de mi vida y sin embargo mi cuerpo sigue al cien, llevándome y dándome vida. Lo amo! Después llegó mi embarazo y con eso los mil cambios, entre ellos:el cuerpo, las estrías y engordar de todos, literal todos lados. En el post-parto un nuevo cambio, pues bajé 10 kilos en 4 meses… Y a pesar de los cambios tan brutales (que podrá sonar exagerado, pero el embarazo a mi parecer es un cambio brutal, no deja de impresionarme), mi cuerpo sigue llevandome con fuerza, estoy sana, lo tengo todo. . . El cuerpo humano es increible, sobre todo, el proceso por el que pasan las mujeres cuándo estan embarazadas jamás dejará de sorprenderme. ¡Tu cuerpo es increible! Seguirá llevandote a dónde te propongas. Deja que las marcas en tu piel te recuerden que creaste una nueva vida, las marcas cuentan nuestra historia. ¡Eres bella! Disfruta de ti y de tu cuerpo para hacer lo que tú quieras. 💫