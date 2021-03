El pensamiento de Simone de Beauvoir enmarca la corriente filosófica del existencialismo y su obra «El segundo sexo» se considera fundamental en la historia del feminismo.

Simone de Beauvoir fue una luchadora por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales.

Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos.

En el feminismo existencialista de Simone de Beauvoir el ser humano no es una esencia fija, sino «existencia», es decir «proyecto», «trascendencia», «autonomía», «libertad».

«El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos».

«Cuando era niña, cuando era adolescente, los libros me salvaron de la desesperación: eso me convenció de que la cultura era el valor más alto».

«El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal».