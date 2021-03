HANNAH WILKE UNA ARTISTA DEL BODY ART Y LA PERFORMANCE

Hannah Wilke, fue una artista que se desenvolvió en varias disciplinas. En la pintura, escultura, fotografía, vídeo y hasta en la performance estadounidense. Su trabajo principalmente es conocido por explorar temas de feminismo, sexualidad y feminidad.​

Justamente por eso se considera una pionera en los años setenta de la aproximación feminista al arte y de la lucha por acabar con la inexistencia de la mujer en el ámbito artístico.

Inicios de Wilke

Wilke inicio su recorrido en el arte como escultora, en cerámica y con otros más experimentales comochicle, goma de borrar y látex. Más tarde se inclinaría más por la performance, la fotografía, el vídeo, la pintura y el dibujo. Hasta que cierto punto optó por usar su cuerpo como el centro de su arte.

Wilke se hizo famosa por primera vez con sus esculturas de terracota «vulval» en los 60. Pues sus esculturas, que se exhibieron por primera vez en Nueva York a fines de esa década, se mencionan a menudo como algunas de las primeras imágenes vaginales explícitas que surgieron del movimiento de liberación de las mujeres.

Su discurso y estilo, fue asociado ampliamente con otras artistas, como se relaciona con la obra de Louise Bourgeois, Eva Hesse, Alina Szapocznikow y Niki de St Phalle.

Feminismo en el arte

Hannah perteneció a la primera generación de artistas estadounidenses feministas que contribuyeron a hacer pública su situación de desigualdad y ausencia en el ámbito social y artístico. En los 70, Wilke y entre otras artistas, reivindicaron a través de su arte a la mujer, para romper esa cadena en la que se veía a la mujer como un objeto. Tema muy recurrente en la historia del arte.

Y se valieron de un símbolo muy femenino para armar ésta revolución artística. A partir del tratamiento artístico que se le fue dando a la vagina el trabajo de Wilke la convirtió en un símbolo muy poderoso.

Desde su trinchera, Hannah Wilke cuestionó y le pidió cuentas al patriarcado. Entre sus obras más representativas se encuentran diversas series acerca del machismo o sobre el fanatismo feminista radical como: «S.O.S. Starification Object Series», «Marxism and Art», «So Help Me Hannah» y el papel de la mujer en la representación artística como objeto pasivo «I Object».

Sus obras estuvieron muy conectadas con su vida personal

La artista enfrentó problemas muy fuertes en su vida pues en 1978 su madre fue diagnosticada con cáncer; luego de morir en 1984 ella le rinde homenaje en una exposición. Realiza unas esculturas vaginales que parecen haberse reproducido, como las células sanas para crear nueva vida o, paradójicamente, como las cancerígenas para acabar con ella.

Años después también ella termina padeciendo cáncer, lo que la obliga a sumergirse en su arte. Hannah Wilke se la pasa produciendo, como terapia para sobrellevar el sufrimiento y desarrolla: «Intra Venus».

Fue una mujer muy valiente que durante su lucha contra el cáncer, realizó diariamente dibujos de su rostro y sus manos que le ayudaban a comprender la transformación que estaba experimentando. También hizo esculturas con objetos médicos y realizó más de 3,000 fotografías y 30 horas de grabaciones en vídeo.