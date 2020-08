MARINA ABRAMOVIC: LA MADRINA DEL ARTE DE LA PERFORMANCE

Hoy hablaremos de Marina Abramovic, la polémica artista serbia, conocida como la «Madrina del arte de la performance».

Inició su carrera a comienzos de los años 1970 y se ha mantenido activa durante más de 40 años. A través de esta disciplina en el arte, Marina se ha dedicado a explorar la relación entre el artista y la audiencia, los límites del cuerpo y las posibilidades de la mente.

Acercamientos con el arte

Abramovic es originaria de Belgrado, Serbia, antigua Yugoslavia; nació en esta región el 30 de noviembre de 1946.

El primer acercamiento con el arte, fue a la edad de 6 años, cuando comenzó a tomar clases de inglés, francés y piano. Para 1965 ingresa a la Academia de Bellas Artes de Belgrado hasta 1970 y completa sus estudios de posgrado en la Academia de Bellas Artes de Zagreb, Croacia en 1972.

El siguiente año, Marina se dedicó a enseñar en la Academia de Bellas Artes de Novi Sad. Fueron 2 años cruciales para su carrera, pues ya preparaba su primera performance.

Ritmo 10 (1973) la primera de una serie de cuatro performances más. Ritmo 5 (1974), Ritmo 2 (1974) y Ritmo 0 (1974).

«La madrina de la Performance»

Para Ritmo 0, una de sus performance más recordadas, Marina Abramović, colocó sobre una mesa 72 objetos que la gente le permitiera usar en la forma que ellos eligieran. Entre ellos habían tijeras, cuchillos, un látigo, una bala y una pistola; la artista permitió a la audiencia manipular su cuerpo y sus acciones.

Los espectadores tenían la instrucción de usar los objetos del modo que ellos quisieran. Al principio, los espectadores fueron pacíficos y tímidos, pero gradualmente comenzaron a ser más violentos.

«La experiencia que aprendí fue que… si se deja la decisión al público, te pueden matar… Me sentí realmente violada: me cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosas en el estómago, una persona me apuntó con el arma en la cabeza y otra se la quitó. Se creó una atmósfera agresiva. Después de exactamente 6 horas, como estaba planeado, me puse de pie y empecé a caminar hacia el público. Todo el mundo salió corriendo, escapando de una confrontación real». Marina Abramovic

Entre sus obras las más destacadas son: Artist Body: Performances 1969–1998; The Bridge / El Puente,1998; Performing Body, 1998; Balkan Baroque, (Pierre Coulibeuf, 1999); Public Body: Installations and Objects 1965–2001; Marina Abramović, 2002; Student Body, 2002; The House with the Ocean View, la pieza de 2002 del mismo nombre en la que Abramović vive sobre tres plataformas abiertas en una galería con solo agua por 12 días; Marina Abramović: The Biography of Biographies, 2004; Balkan Epic, (Skira, 2006); y Balkan Erotic Epic, como productora y directora, Destricted (Offhollywood Digital, 2006.

La artista y su obra cuentan con numerosos galardones como el León de Oro, XLVII Bienal de Venecia, 1997; Niedersächsischer Kunstpreis, 2003; New York Dance and Performance Award (The Bessies), Condecoración Austríaca de Ciencia y Arte (2008); Premio al Liderazgo Cultural, American Federation of Arts, 26 de octubre de 2011; Premio A La Excelencia ’13 de julio’; Oso Berlinés (2012), entre muchos otros.

Otra de sus importantes performance de las ya mencionadas, es The artist is present (2010).

Donde Abramovic permanecía sentada en una silla en el MoMA y esperaba que los asistentes se sentaran frente a ella y la miraran a los ojos por un buen tiempo.