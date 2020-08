OCHO POEMAS DE NIETZSCHE PARA NAVEGAR LA EXISTENCIA

«Allí quiero ir; aún confío en mi aptitud y en mí»

«Dios ha muerto» explicó Friedrich Nietzsche, con el objetivo de hacer a los hombres responsables de su existencia en el mundo. Así habló Zaratustra, es la antítesis de la Biblia. Y aunque ha sido juzgado por muchos, lo cierto es que Nietzsche logró reflejar de una manera menos cruel la oscuridad que todos los seres humanos llevamos dentro. Por eso te compartimos ocho poemas para reflexionar sobre tu existencia.

HACIA NUEVOS MARES

Allí quiero ir; aún confío

en mi aptitud y en mí.

En torno, el mar abierto, por el azul

navega plácida mi barca.

Todo resplandece nuevo y renovado,

dormita en el espacio y el tiempo el mediodía.

Sólo tu ojo — desmesurado

me contempla ¡oh Eternidad!

ECCE HOMO

¡Sí! ¡Sé de dónde procedo!

Insaciable cual la llama

quemo, abraso y me consumo.

Luz se vuelve cuanto toco

y carbón cuanto abandono:

llama soy sin duda alguna.

¡HOMBRE! ¡PRESTA ATENCIÓN!

¡Hombre! ¡Presta atención!

¿Qué dice la profunda medianoche?

«Yo dormía, dormía —

De un profundo sueño desperté: —

El mundo es profundo,

y pensado aún más profundo que el día.

Profundo es su dolor —,

el gozo — más profundo aún que el sufrimiento.

Dice el dolor: ¡pasa!

Mas todo gozo quiere eternidad,

— ¡quiere profunda, profunda eternidad!».

ENTRE AMIGOS

Un epílogo

1

Hermoso es compartir el silencio,

más hermoso es compartir la risa —

tumbado sobre el musgo a la sombra del haya,

bajo un cielo de seda

reír alegre entre amigos

dejando ver los blancos dientes.

Si lo hice bien, callemos,

si lo hice mal, riamos,

y hagámoslo siempre peor,

hagámoslo peor, y maliciosos riamos

hasta ascender a nuestra sepultura.

¡Amigos! ¡Sí! ¿Así ha de suceder?

Hasta la vista. ¡Amén!

2

¡Ni disculpas, ni perdón!

¡Envidiad alegres, cordialmente libres,

el tono, el corazón y la hospitalidad

de este libro tan poco razonable!

Creedme, amigos, ¡no para ser maldita

me fue concedida mi sinrazón!

Lo que yo encuentro, lo que yo busco,

¿estaba ya en algún libro?

¡Honrad en mí la secta de los locos!

¡Aprended de este libro enloquecido

cómo la razón — «entra en razón»!

Ea, amigos, ¿ha de suceder?

Hasta la vista. ¡Amén!

PARA BAILARINES

Hielo liso,

un paraíso

para quien bailar bien quiso.

LA GAYA CIENCIA

Esto no es un libro: ¡qué encierran los libros,

esos sarcófagos y sudarios!

El pasado es su botín:

pero aquí vive un eterno Presente.

Esto no es un libro: ¡qué encierran los libros!

¡qué encierran sarcófagos y sudarios!

Esto es una voluntad, una promesa,

esto es un viento marino, un levar anclas,

esto es una última ruptura de puentes,

un rugido de engranajes, un gobernar el timón;

¡brama el cañón, blanco humea su fuego,

ríe el mar, la inmensidad!



A LA MELANCOLÍA

No te enojes conmigo, melancolía,

porque tome la pluma para alabarte

y, alabándote, incline la cabeza

sentado sobre un tronco como un anacoreta.

Así me contemplaste ayer, como otras muchas veces,

bajo los matinales rayos del cálido sol:

Ávido el buitre graznaba en el valle,

soñándome carroña sobre madera muerta.

¡Te equivocaste, pájaro devastador,

aunque momificado descansara en mi leño!

No viste mi mirada llena de placer

pasear en derredor altiva y ufana;

y que cuando insidiosa no mira a tus alturas,

extinta para las nubes más lejanas,

se hunde en lo más profundo de sí misma

para radiante iluminar el abismo del ser.

Muchas veces sentado en soledad profunda,

encorvado, cual bárbaro oferente,

pensaba en ti, melancolía,

¡Penitente, pese a mis pocos años!

Sentado así, me complacía el vuelo del buitre,

el estruendo de la avalancha,

y tú, inepta quimera de los hombres,

me hablabas con verdad, mas con horrible y severo semblante.

Acerba diosa de la abrupta naturaleza,

amiga mía, te complaces en manifestarte a mi alrededor

y en mostrarme amenazante el rastro del buitre

y el goce de la avalancha, para aniquilarme.

En torno a mí respira enseñando los dientes

la apetencia de muerte:

¡torturante avidez que amenaza la vida!

Seductora sobre la inmóvil estructura de la roca

la flor suspira por las mariposas.

Todo esto soy —me estremezco al sentirlo—:

mariposa seducida, flor solitaria,

buitre y rápido torrente de hielo,

gemido de la tormenta — todo para ensalzarte,

fiera diosa, ante quien profundamente inclino la cabeza,

y suspirando entono un cántico monstruoso de alabanza,

sólo para ensalzarte, ¡que con cordura

de vida, vida, vida esté sediento!

No te enojes conmigo, divinidad malvada,

porque con rimas dulcemente te orne.

Aquel a quien te acercas se estremece ¡oh rostro terrorífico!

Aquel a quien alcanzas se conmueve, ¡oh malvado derecho!

Y yo aquí estremeciéndome balbuceo canto tras canto

y me convulsiono en rítmicas figuras:

fluye la tinta, salpica la pluma afilada,

¡oh diosa, diosa, déjame — déjame hacer mi voluntad!

SOLITARIO

Graznan las cornejas

y aleteando se dirigen a la ciudad;

pronto nevará.

¡Feliz aquel que aún tiene patria!

Ahora estás petrificado

y miras hacia atrás ¡cuánto tiempo ha pasado!

¿Por qué has huido, loco, por el mundo

ahora que el invierno se aproxima?

El mundo: puerta muda y fría

abierta a mil desiertos.

Quien perdió lo que tú perdiste

en parte alguna se detiene.

Ahora estás pálido,

condenado a un viaje de invierno,

al humo semejante,

que sin cesar tiende a más fríos cielos.

¡Vuela, pájaro, grazna tu canción

en tono de pájaro desértico!

¡Esconde, loco, en hielo y en desprecio

tu sangrante corazón!

Graznan las cornejas

y aleteando se dirigen a la ciudad:

— pronto nevará.

¡Infeliz aquel que de patria carece!