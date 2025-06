7 poemas surrealistas de Andre Bretón

André Breton, conocido como el padre del surrealismo, transformó la literatura al plasmar en su poesía una visión onírica, intuitiva y libre de las ataduras racionales. Breton fundó el movimiento surrealista en la década de 1920, influido por el psicoanálisis de Sigmund Freud y las vanguardias artísticas de su época. Su poesía es descrita como un viaje a través del inconsciente, utilizando imágenes insólitas y asociaciones inesperadas.

Obras como Clair de terre y L’union libre ejemplifican su búsqueda por superar la lógica y explorar las profundidades del ser humano. El escritor utilizó la poesía como un medio para romper las barreras entre los sueños y la realidad. Hasta la actualidad, su legado sigue influyendo en artistas y escritores. A continuación te compartimos 7 de los poemas más emblemáticos del escritor surrealista.

Un hombre y una mujer absolutamente blancos

Al fondo mismo de la sombrilla veo a las prostitutas maravillosas

Su vestimenta algo descolorida del lado del reverbero color del bosque

Ellas pasean consigo un gran sobrante de papel mural

Como no se le puede contemplar sin una congoja en los antiguos pisos de una

casa en demolición

O bien una caracola de mármol blanco caída de una chimenea

O bien una red con esas cadenas que se nublan en los espejos

El gran instinto de la combustión se apodera de las callejas donde ellas se

mantienen

Como abrasadas flores

Lejana la mirada provocando un viento de piedra

Mientras se abisman inmóviles en el centro del torbellino

Nada iguala para mí el sentido de su pensamiento en vilo

La frescura del arroyo donde sus botines empapan la sombra con sus picos

La realidad de esos haces de heno segado en los cuales desaparecen

Veo sus senos que dejan una punta de sol en la noche profunda

Cuyo descender y elevarse es la única medida exacta de la vida

Veo sus senos que son estrellas sobre las olas

Sus senos donde llora para siempre la invisible leche azul

Me dicen que allá las playas son negras

Me dicen que allá las playas son negras

De lava encaminada a la mar

Y se extienden al pie de un inmenso pico humeante de nieve

Bajo un segundo sol de canarios salvajes

Cuál es pues ese lejano país

Que parece extraer todo su esplendor de tu vida

Tiembla muy vivo en la punta de tus pestañas

Suave a tu tez como un paño inmaterial

Recién salido del arca entreabierta de las eras

Detrás de ti

Lanzando sus últimos fuegos sombríos entre tus piernas

El suelo del paraíso perdido

Vidrio de tinieblas espejo de amor

Y más abajo hacia tus brazos que se abren

Es prueba por la primavera

DESPUES

La inexistencia del mal

Todo el manzano en flor de la mar

Airón

A Marcell Noll

Si al menos alumbrara el sol esta noche

Si en el fondo de la Opera dos senos relucientes y claros

Compusieran para la voz amor la más maravillosa letra viviente

Si el pavimento de madera se entreabriese en la cima de las montañas

Si el armiño mirara con aspecto suplicante

Al sacerdote de turbantes rojos

De vuelta del baño contando los coches cerrados

Si el eco lujoso de los arroyos que yo importuno

No lanzara sino mi cuerpo en los prados de París

Por qué no graniza en el interior de las joyerías

La primavera al menos no me causaría más temor

Si al menos yo fuera una raíz del árbol del cielo

Por último el bien en la caña de azúcar del aire

Si se hiciera un estribo con las manos a las mujeres

Que contemplas bella silenciosa

Bajo el arco de triunfo del Carrousel

Si el placer ordenara bajo la apariencia de un transeúnte eterno

Los Aposentos no siendo más surcados que por el guiño violeta de los

senderos

Qué no daría yo para que un brazo del Sena se deslizara bajo la Mañana

De todas maneras perdida

No estoy resignado tampoco a las salas acariciantes

Donde suena el teléfono de las multas del atardecer

Al partir he prendido fuego a un mechón de cabello que es el de una bomba

Y el mechón ahonda un túnel bajo París

Si al menos mi tren penetrara ese túnel

Yo sueño te veo indefinidamente superpuesta a ti misma

Yo sueño te veo indefinidamente superpuesta a ti misma

Estás sentada en el alto taburete de coral

Ante tu espejo siempre en su cuarto creciente

Dos dedos sobre el ala de agua del peine

Y a la vez

Vuelves de viaje te retrasas la última en la gruta

Brillante de relámpagos

No me reconoces

Estás tendida sobre el lecho te despiertas o duermes

Te despiertas donde estuviste dormida o en algún otro lugar

Estás desnuda la bola de saúco rebota aún

Mil bolas de saúco bordonean encima de ti

Tan livianas que a cada instante son ignoradas por ti

Tu aliento tu sangre salvados de la loca truhanería del aire

Cruzas la calle los coches precipitados hacia ti no son más que su sombra

Y la misma

Niña

Cogida en el fuelle de lentejuelas

Saltas a la cuerda

Tiempo suficiente para que asome en lo alto de la escalera invisible

La única mariposa verde que frecuente las cimas de Asia

Acaricio todo lo que fue tú

En todo lo que sigue aún

Escucho silbar melodiosamente

Tus brazos innumerables

Única serpiente en todos los árboles

Tus brazos al centro de los cuales gira el cristal de la rosa de los vientos

Mi fontana viva de Sivas

La última recogida

La carta que espero viaja de incógnito en un sobre

La estampilla la cubre y allende

Esa estampilla está sellada por el zodiaco

Se hace mucho esfuerzo para descifrar mi nombre en su festonado

Cuando me alcance el sol se habrá vuelto frío

Habrá escombros en la Place Blanche

Entre los cuales se distinguirá mi decisión

Semejante a una rueda de ardillas

La abriré con un golpe seco de remo

Y me dispondré a leer

Lo que no dejará de provocar una aglomeración de gente

Pero no me detendré

Las palabras jamás oídas desaparecerán

Serán una llamarada y lucirán en una jaula de amianto

Suspendida en el árbol de las adivinanzas

La carta que espero tendrá el color de veleros extintos

Pero las noticias que me traerá sus formas de rocío

Reencontraré en esas formas todo lo que he perdido

Esas luces que mecen las cosas irreales

Esos animales de metamorfosis que me han vuelto razonable

Esas piedras que pensé lanzadas para perderme a mí mismo

Cuán mínimas son las dimensiones de la carta que espero

Con tal que no se pierda en las partículas de veneno

Silueta de Paja

A Max Ernst

Dadme unas joyas de ahogadas

Dos nidos

Una cola de caballo y una testa de maniquí

Perdonadme luego

No tengo tiempo para respirar

Soy un sortilegio

La construcción solar me ha retenido hasta aquí

Ahora ya no tengo más que dejarme matar

Pedid la tabla

De prisa el puño cerrado encima de mi cabeza que comienza a sonar

Un vaso donde se entreabre un ojo amarillo

El sentimiento también se abre

Mas las princesas se aferran al aire puro

Tengo necesidad de orgullo

Y de algunas gotas insípidas

Para recalentar la marmita de enmohecidas flores

Al pie de la escalera

Pensamiento divino en el cuadrado constelado de cielo azul

La expresión de las bañistas es la muerte del lobo

Tomadme por amiga

La amiga de los fuegos y de los hurones

Os mira profundamente

Alisad vuestras penas

Mi remo de palisandro hace cantar vuestros cabellos

Un sonido palpable sirve la playa

Negra por el furor de las sepias

Y roja por el letrero

Violette Nozières

Todas las cortinas del mundo cerradas sobre tus ojos

Por más que intenten hasta el cansancio

Ante su espejo que detiene el aliento

Tender el arco maldito de la ascendencia y de la descendencia

Ya no te pareces a nadie vivo o muerto

Mitológica hasta la punta de las uñas

Tu prisión es la boya que ellos procuran alcanzar en su sueño

Todos vuelven allí ella los consume

Como se alcanza la fuente de un perfume en la calle

Devanan a escondidas tu itinerario

La bella colegiala del liceo Fénelon que criaba murciélagos en su pupitre

El narciso de las nieves del pizarrón negro

Regresa a la casa familiar donde se abre

Una ventana moral en la noche

Los padres una vez más se sacrifican por su hija

Se han puesto los cubiertos en la mesa de operaciones

El buen hombre para ser más real se ha puesto de negro

Mecánico según dicen de trenes presidenciales

En un país de averías donde el jefe Supremo del Estado

Cuando no viaje a pie por temor a las bicicletas

No tiene nada más urgente que tirar la señal de alarma para ir a divertirse en

mangas de camisa ante el talud

La excelente mujer ha leído a Corneille en un libro de clase de su hija

Es francesa y lo ha comprendido

Como su apartamento comprende una singular trastienda

Donde misteriosamente brilla una ropa interior

Ella no es de las que esconden riéndose veinte francos en sus medias

El billete de mil cosido en el dobladillo de su falda

Le asegura una rigidez pre-cadavérica

Los vecinos están contentos

Por toda la tierra

Contentos de ser los vecinos

La historia dirá

Que el señor Noziéres era un hombre previsor

No sólo porque había ahorrado ciento sesenta y cinco mil francos

Sino sobre todo porque había escogido para su hija un nombre en cuya

primera parte se podía inferir psicoanalíticamente su programa

La biblioteca de cabecera quiero decir la mesa de noche

Fuera de eso ya no tiene entonces sino un valor ilustrativo

Mi padre olvida a veces que soy su hija

El turbado

Lo que de una vez teme y sueña en traicionarse

Palabras cubiertas como una agonía sobre el musgo

El que dijo haberlas oído de tus labios desafía todo lo que vale la pena de ser

desafiado

Esa especie de coraje es ahora el único

Solo él nos resarce de esta embestida hacia una glorieta de capuchinas

Que ya no existe

Hermosa glorieta semejante a un cráter

Pero qué socorro

Otro hombre a quien hiciste partícipe de tu desamparo

En un lecho un hombre que te había exigido el placer

El don siempre incomparable de la juventud

Recibió tu confidencia entre tus caricias

Cuán oscuro debió ser ese transeúnte

Que solo supo lanzarte una bofetada en la noche blanca

Lo que huías

No podías perderlo sino en los brazos del azar

Que torna tan flotantes los fines de los atardeceres en París que rodean a las

mujeres de miradas de cristal enloquecido

Entregadas al gran deseo anónimo

Al cual hace maravillosa única

Silenciosamente eco

Para nosotros el nombre que tu padre te ha dado y arrebatado

Nos deslizamos donde se posó tu alto tacón de azúcar

Es igual que crean o aparenten no admitirlo

Ante tu sexo alado como una flor de las Catacumbas

Estudiantes viejos periodistas podridos falsos revolucionarios sacerdotes

jueces Abogados vacilantes

Bien saben que allí concluye toda jerarquía

Sin embargo un joven te esperaba enigmático en la terraza de un café

Ese joven que en el Quartier Latin vendía al parecer en sus ratos libres

L’Action Francaise

Deja de ser mi enemigo porque tú lo amabas

Podríais haber vivido juntos aunque sea tan difícil vivir con su amor

El te escribía al partir Infame querida

Es hermoso aún

Hasta que exista información más amplia el dinero infantil no es sino la espuma

de la ola

Mucho tiempo después las instituciones de caballería y la caballería de los perros

Violette

La casualidad solo será poéticamente una mujer sola en los bosquecillos

inencontrables del Campo de Marte

Sentada con las piernas en X sobre una silla amarilla