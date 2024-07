Julian Casablancas y otros músicos que defienden el uso de la IA

Julian Casablancas recientemente confirmó su próximo álbum de estudio con su proyecto The Voidz. El músico había estado bastante activo con The Strokes, sin embargo este 2024 decidió aplicarse con su banda alterna.

Recordemos que desde 2020, Casablancas se metió de lleno con The New Abnormal (The Strokes), lo cual implicó toda una promoción, varias giras internacionales y sobre todo la larga lista de festivales en donde participaron. Finalmente los fans de The Voidz tendrán un nuevo disco, sin embargo la noticia no fue tan bien recibida como se esperaba. Ya que el músico presentó el arte para este material dsicográfico y al tratarse de un diseño realizado con IA lo criticaron duramente.

En la cuenta de Instagram de The Voidz, Julian Casablancas compartió los detalles y le dio crédito al artista que creó la portada del álbum (@dolorsilentium). Por lo que una oleada de usuarios se apresuraron a decir que el artista trabajaba con inteligencia artificial.

Los fans señalaron que los decepcionó el apoyo que le la banda le está dando al arte realizado con IA y no a los “verdaderos artistas”. No obstante, Julian se tomó el tiempo de leer y responder varios de los mensajes. “Woah, algunos de estos comentarios… He utilizado mucho arte ‘hecho por el hombre’ y seguiré haciéndolo. (…) No nos desviamos de nuestro camino por utilizar arte de IA. Me gustaba la imagen y estábamos trabajando con varias ideas y decidimos que esa sería la portada“, dijo.

“Pido perdón a los que le temen a las nuevas herramientas, en serio, lo siento. Pero el arte se abre nuevos caminos y la mejor idea al final debe ganar. No estoy apoyando como tal el arte de IA, pero es parte de la cultura ahora. Relájense“, finalizó.

El nuevo álbum de The Voidz, Like All Before You, se estrenará el 20 de septiembre de manera digital y en vinilo el 18 de octubre.

Músicos en favor de la IA

Realmente son muy pocos los músicos que han recurrido al arte generado con IA o lo han aceptado. Entre los cuales se encuentra Glen Benton. El vocalista de Deicide, la banda estadounidense de death metal defendió el arte de la portada de su más reciente álbum, Banished By Sin (2024).

Otro caso fue Estopa, un grupo español de rumba catalana, que realizó el arte de su disco Estopía (2024) con IA. Quienes en un inicio afirmaron su realización con ayuda de esta herramienta digital, pero tras las críticas señalaron que al final la pieza si tuvo retoques manuales.