Beth Gibbons, vocalista de Portishead, debutará como solista

Portishead existe desde 1991, deleitando a sus fans con la simbiosis entre la musicalización de Geoff Barrow, Adrian Utley, Dave McDonald y la energía y sensualidad que posee la voz de Beth Gibbons. Sin embargo, esta última firmó un contrato en 2013 en total soledad. Una década después de esa firma, Beth dio a conocer a través de sus redes sociales el título de este nuevo material.

«Lives Outgrown» es el nuevo viaje musical de Beth Gibbons donde su propósito es hablar sobre lo efímero y finito de la vida, cualidades de la misma a las que Beth ha admitido, sin reparo, tener miedo. Mediante una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram que acompañó de un cartón que tentativamente sería la carátula del disco, profundizó más sobre el tema:

“Mis 50 años me han abierto un horizonte nuevo y a la vez más viejo. Ha sido una época de despedidas de la familia, los amigos e incluso de quien era antes, y las letras reflejan mis ansiedades y cavilaciones nocturnas sin poder dormir, de ahí ‘Lives Outgrown’”.

Beth Gibbons admite que durante el ciclo natural de la vida ha experimentado y explorado con la música tanto, que ahora reestructuró lo conocido donde es abiertamente encasillada y se puso al límite de sus propias capacidades sonoras y personales.

Aunque todavía no existe una fecha oficial de lanzamiento de «Lives Outgrown», Beth Gibbons dijo en su publicación, que este compilado de música en solitario verá la luz muy pronto. Aquí cabe resaltar que el próximo 30 de mayo, Beth tendrá una presentación especial en el festival Primavera Sound 2024 de Barcelona, España en compañía de otros grandes headliners de este evento multitudinario.

10 años bastaron para que Beth Gibbons acumulara experiencias y autocuestionamientos para experiementar en un disco de esta magnitud. Si bien no es su primer trabajo sin Portishead, ya que en el 2002 lanzó Out Of Season en colaboración con Paul Webb, la espera del nuevo material aumenta la expectativa de los fans a los que entregará un disco alejado de lo que ha trabajado con la banda que la catapultó, dejando descansar el trip hop del que fueron pioneros desde que salieron a la luz pública. Si quieres estar al tanto de manera más personal de este próximo lanzamiento, te recomendamos suscribirte a su news letter oficial.