UNIVERSAL MUSIC RETIRÓ LA MÚSICA DE SUS ARTISTAS DE TIK TOK

MICRODOSIS SEMANAL

ARTISTA DEMANDA AL MoMA Y A MARINA ABRAMOVIC POR AGRESIÓN

El artista John Bonafede demandó al museo de Nueva York por no tomar medidas de seguridad durante la performance “Imponderabilia”, donde asegura fue agredido por cinco espectadores hace casi 14 años. La demanda fue presentada en Manhattan bajo la ley de sobrevivientes adultos de Nueva York que creó una suspensión del límite de tiempo habitual para que los acusadores presenten demandas y aunque la ley expiró el año pasado, la demanda dice que las partes acordaron extender el plazo de cierre.

En el performance se veía a Bonafede y a otra artista parados uno frente al otro en una puerta, a unos 46 centímetros de distancia: ambos estaban completamente desnudos, callados y quietos. La exposición, se desarrolló en 2010 y según la demanda, fue curada por el museo de una manera que invitaba a los visitantes a pasar entre los artistas mientras iban de una galería a otra.

Pese a que el demandante notificó al museo de los ataques, no se realizó ninguna acción de seguridad. Sin embargo, un mes después de la exposición, el museo creó un manual que describe protocolos para que los artistas alerten al personal del museo si se sienten inseguros o si fueron tocados de manera inapropiada.

BRITNEY SPEARS SE DISCULPÓ CON JUSTIN TIMBERLAKE

Luego del estreno de “Selfish”, la nueva canción de Justin Timberlake, Britney Spears le ofreció disculpas al cantante a través de sus redes sociales, esto debido a las declaraciones que hizo en su libro de memorias “The woman in me”, que publicó el año pasado.

En el libro, la cantante expresó momentos incómodos que vivió con Justin cuando eran pareja. Esto desató el odio de miles de personas hacia el cantante, de tal manera que tuvo que borrar sus redes sociales. Además de los rumores sobre los problemas que tenía con su esposa. A raíz de esta publicación, Britney Spears publicó a través de su cuenta de Instagram, un video de Justin Timberlake en el programa de Jimmy Fallon con el siguiente mensaje: «Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente».

Por si fuera poco Spears, se declaró fan de «Selfish«, la nueva canción de Timberlake que dicen lanzó para aprovechar el momento con las acusaciones de Britney.

UNIVERSAL MUSIC GROUP RETIRARON LA MÚSICA DE SUS ARTISTAS DE TIKTOK

El acuerdo comercial entre Universal Music Group y Tik Tok se venció ayer 31 de enero, y según una carta abierta por parte de universal, no habrá renovación ni un nuevo contrato. El sello discográfico busca una compensación justa para los artistas y compositores, protección de los efectos dañinos de la inteligencia artificial y la seguridad online para los usuarios de Tik Tok.

Mediante una carta de exposición de motivos universal señaló que Tik Tok está tratando de construir un negocio basado en la música sin pagar de forma justa por ella. Por otro lado, la red social lamentó mediante un comunicado que su avaricia se haya puesto por delante de los intereses de los artistas y compositores y denunció falsedad en el comunicado de Universal. Por lo tanto la biblioteca de canciones para los vídeos que se crean y consumen en esta red social, dejará de contar con los temas de Rosalía, Taylor Swift, Harry Styles, Beatles, Bob Dylan, Elton John, U2 y Adele, entre otros artistas que maneja Universal.

Por su parte, Tik Tok declaró lo siguiente: “decidieron alejarse del apoyo de una plataforma con más millones de usuarios que sirve como promoción gratuita y vehículo para el descubrimiento de talento”. Además Tik Tok afirmó que logró alcanzar acuerdos con el resto de discográficas como Sony y Warner.

DARÁN 6 AÑOS DE PRISIÓN A QUIEN ABUSE DE LA PERSONALIDAD MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El congreso del estado de Sinaloa, aprobó imponer penas de tres a seis años de prisión y una sanción económica de 500 a mil días de multa a quien use la inteligencia artificial para manipular imágenes, audios o videos de una persona para crear hechos falsos con apariencia íntima real, con el propósito de exponer, distribuir, difundir, exhibir o reproducir.

La diputada Cinthia Langarica, autora de la iniciativa de dijo que su propuesta no es detener el uso y avance de la tecnología, sino que propone mejorar y darle un buen uso. Además subrayó que busca fijar medidas concretas que regulen el manejo de datos relacionados con la intimidad, garantizando la transparencia, el consentimiento y la seguridad de la información.

El sindicato de actores de cine y de la Federación Estadounidense de artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) presionó para promover un proyecto de ley que proteja la voz y la imagen de los artistas. La organización emitió un comunicado luego de que se difundieran imágenes explícitas de Taylor Swift generadas artificialmente en Telegram y en X, la red social antes conocida como Twitter. De acuerdo con NBC News, a pesar de que la cuenta que las difundió ya fue suspendida, dichas publicaciones alcanzaron 27 millones de vistas en menos de un día.

LA COMPAÑÍA NEURALINK DE ELON MUSK IMPLANTÓ EL PRIMER CHIP CEREBRAL EN UN HUMANO

En mayo, la FDA autorizó a la empresa Neuralink, de Elon Musk, para probar un chip cerebral en seres humanos. Esto después de las dificultades que atravesaron para obtener dicha aprobación. Sin embargo, Musk afirmó el lunes que Neuralink logró implantar por primera vez y con éxito, un chip cerebral inalámbrico en un ser humano.

Según Musk, durante los primeros resultados se detectaron prometedores picos neuronales y el paciente se está recuperando de manera óptima. El objetivo de Neuralink es conectar cerebros humanos a computadores y con ello ayudar a tratar afecciones neurológicas complejas. Varias empresas competidoras ya han implantado dispositivos similares.

Tras seis años de estudio y pruebas en que se utilizó a un robot para insertar quirúrgicamente 64 hilos flexibles, en una parte del cerebro que controla el movimiento. Elon Musk dijo a través de la red social X, que el primer producto de Neuralink se llamará Telepathy. La empresa afirmó que los hilos del implante permiten que la batería se cargue de forma inalámbrica, además de registrar y transmitir señales cerebrales de forma inalámbrica a una aplicación que decodifica el movimiento que pretende hacer el usuario. Los primeros son personas que perdieron la funcionalidad de sus extremidades.

UNA PAREJA CONCRETÓ LA PRIMERA ADOPCIÓN HOMOPARENTAL EN EL ESTADO DE MÉXICO

Synthia y Fanny, conforman el primer matrimonio homoparental en adoptar a una niña. Las mujeres relataron que luego de siete años de relación y uno de casadas, cumplieron el sueño de tener una hija, y expresaron estar listas para llenarla de amor en un hogar seguro para desarrollarse. Ricardo Sodi, titular del Poder Judicial, señaló que esto es un avance de la justicia que se actualiza y evoluciona junto con la sociedad en el respeto de sus derechos y en torno a los principios de equidad, igualdad, no discriminación e inclusión.

Sodi Cuéllar aseguró que el Poder Judicial Mexiquense cuenta con un procedimiento ágil y sencillo que facilita los trámites, e informó que, a la fecha, se han legalizado 647 adopciones nacionales e internacionales.