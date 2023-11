Aportaciones de Ociel Baena a la comunidad LGBTTIQA+

Jesús Ociel Baena es conocido por su incansable trabajo en la defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTIQA+. Las numerosas aportaciones de Ociel Baena fueron cruciales para generar conciencia y promover la inclusión en distintos ámbitos sociales, políticos y culturales.

Jesús Ociel Baena, reconocido activista por los derechos de la comunidad LGBTTIQA+ en América Latina, ha dejado un legado invaluable en la lucha por la igualdad y la visibilidad de esta comunidad en la sociedad. Desde sus inicios como activista, fue un vocero destacado del movimiento utilizando su voz como plataforma para visibilizar las problemáticas que enfrentan y promover el cambio social necesario para su inclusión plena.

Ociel Baena fue encontrado muerto junto a su pareja en su propio hogar bajo circunstancias que las autoridades investigan entre dos líneas de investigación: suicidio y homicidio. Persona no binaria como se identificaba, a sus 38 años, Ociel Baena y sus aportaciones, dejaron una marca digna de ser recordada.

Baena será recordado por su incansable trabajo en la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Desde sus inicios como activista, fue un vocero destacado de la comunidad, utilizando su voz como plataforma para visibilizar las problemáticas que enfrentan y promover el cambio social necesario para su inclusión plena.

Una de las principales aportaciones de Ociel Baena fue sido su labor como comunicador. A través de los medios de comunicación, logró difundir mensajes de conciencia y promover la tolerancia y el respeto hacia las personas LGBTTIQA+ . Sus intervenciones en programas de televisión, radio y prensa escrita le permitieron llegar a un amplio público y generar debate en torno a los derechos de esta comunidad.

Asimismo, trabajó incansablemente en la promoción de legislaciones y políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGBTTIQA+. Baena Saucedo fue la primera persona en obtener un acta de nacimiento bajo el reconocimiento como persona no binaria en Coahuila, el primer pasaporte no binario en México, la primera credencial para votar con casillero no binario y la primera persona abiertamente no binaria en asumir un cargo judicial en México.

En 2022 asumió el cargo como Magistrade y su imagen se volvió icónica: labiales, ropa socialmente identificada como de mujer y hombre mezclada entre sí, tacones altos y el abanico multicolor que lo acompañaba, se volvieron elementos referentes a su persona y su identidad. Su cuenta de Tik Tok se viralizó por su contenido socialmente comprometido a la mejora de condiciones de vida de la comunidad.

Ociel Baena también jugó un papel crucial en la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las personas LGBTTIQA+. A través de campañas de concientización y sensibilización, logró denunciar y visibilizar casos de violencia y abuso. Su trabajo contribuyó a generar una mayor conciencia en la sociedad sobre la necesidad de erradicar la discriminación y garantizar la seguridad de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Además, Baena contribuyó al fortalecimiento de las organizaciones LGBTTIQA+ en México. A través de su liderazgo, impulsó la creación y el fortalecimiento de asociaciones y colectivos que luchan por los derechos de esta comunidad. Su trabajo ha sido fundamental para unir y movilizar a la comunidad LGBTTIQA+, generando un mayor impacto y apoyo en la sociedad.

En conclusión, las aportaciones de Ociel Baena la comunidad LGBTTIQA+ han sido invaluables. Su trabajo incansable logró avanzar en la lucha por la igualdad y la visibilidad de esta comunidad en México. Desde su labor como comunicador, su promoción de leyes y políticas públicas, su lucha contra la violencia y la discriminación, su apoyo a las organizaciones LGBTTIQA+ y su ejemplo inspirador para otros activistas, Baena ha dejado una huella imborrable en la historia de la lucha por los derechos de la comunidad.