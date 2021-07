TIPS DE UNA PROFESIONAL PARA EJERCER TRABAJO SEXUAL

Este artículo no promueve ningún tipo de oficio o profesión, sólo es una guía con el fin de informar

El trabajo sexual es trabajo. Es legal, no mata a nadie y puede significar un buen ingreso económico extra. Claro, como en todo, hay distintos escenarios y este artículo no plantea un panorama general pero sí da herramientas que faciliten sus primeros pasos (a quien lo quiera dar).

Putitwitter:

La plataforma del pajarito azul es la mejor herramienta para ofrecer tus propios servicios eróticos o sexuales, bajo tus condiciones y tus reglas. Dentro de Twitter existe todo un mundo de prostitución legal que te va a sorprender. La onda es: créate un perfil, sube fotos cachondas (pero no tanto) y pon tus propios precios.

Haz comunidad. O sea, escríbele a otrxs personas para intercambiar algunos RTs y demás colaboraciones. Los seguidores llegan, casi, en seguida y ¡estáte atentx al DM! Puede ser que tengas un cliente más pronto de lo que pensaste.

Red de seguridad:

Tu seguridad es importante y, aunque muchas veces hacemos la misma tontería de irnos con desconocidxs en noches de copas, noches locas, nunca está de más cuidarnos.

Procura tener, por lo menos, una persona confidente. Alguien en quien confiar, a quien puedas mandarle tu ubicación en tiempo real y la información del cliente al que vas a atender.

También checa los hoteles que no son seguros en hotelesfeminicidas.com y muévete sólo en zonas que tú conozcas y sepas rutas de emergencia.

Tus reglas:

Cuando te empiecen a llover DMs, notarás que lo más fácil es generar un speech para darle copy/paste y pongas tus precios, condiciones, tiempo, zonas de atención, etc. Sé tan explícitx como quieras, son tus reglas. Eso sí, todo con condón porque las ETS sí están a la orden del día (en todos lados, pues).

No tengas miedo a decir que no a algo, ni sientas presión. Hacer trabajo sexual no quiere decir que tienes que ser sumisx ante ninguna situación, entonces, si no quieres besos, caricias, lengua, nalgadas, anal, o lo que sea, dí: NO y si lo quieres, ponle precio, bebé.

Money first:

Siempre, para cerrar la cita, pide anticipo. No vaya a ser. Dile a la persona que se instale y te mande foto de la llave del cuarto donde se hospedó, así vas a tener toda la información a tiempo para mandarla al confidente.

Sé tú, no te arregles de más. No finjas algo que no eres. Saluda y cobra. Porque así son los negocios, baby. Money first.

Y ahora sí, con dinero en mano, déjense llevar.

Grupos de whatsapp:

Hay grupos de WhatsApp que son para contratación exclusiva, hay para todos los gustos y fetiches. Pero tienes que buscar a lxs administradrxs para entrar a alguno.

También hay grupos exclusivos para trabajadorxs sexuales. En estos se comparte información de sospechosos, violentos o feminicidas pero también de dinámicas y actividades que se están haciendo a favor del trabajo sexual.

La Industria Sexual genera del 2 al 14% del producto interno bruto a nivel mundial, sin embargo, todavía existe un gran estigma que está en nosotrxs cambiar. Ser put4 no está mal.

Esperemos que estos tips te ayuden en tu camino, por tu seguridad y porque el trabajo sexual, es trabajo.