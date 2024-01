El MoMa presentará ciclo de cine de Luis Buñuel

En una formidable colaboración del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la Cineteca Nacional y la Filmoteca Universidad Nacional Autónoma de México, se llevará a cabo del 1° al 20 de febrero el ciclo de cine de Luis Buñuel titulado «Buñuel in México».

Una selección de películas dedicada a la etapa que el cineasta destinó a trabajar en México, obteniendo grandes obras maestras como «Los olvidados», «Susana» y «El Bruto». Nacido en Calanda, España en 1900, Buñuel encontró en q el surrealismo que tanto buscaba para sus películas, aprendiendo a dominar el aspecto técnico y a superar, con negociación, las demandas conflictivas.

Su periodo de trabajo en el país conforma los finales de los años 40 con «Gran Casino» de 1947 hasta 1965 con «Simón del desierto» cruzando casi poéticamente con la época del cine de oro mexicano donde colaboró con cineastas como Roberto Gavaldón y Emilio «El Indio» Fernández.

El ciclo de cine de Luis Buñuel se conformará por 20 de las 21 películas que el cineasta realizó en nuestro país y cuyas copias son valiosos tesoros de 35 mm resguardados por la Cineteca Nacional y la Filmoteca UNAM.

«Gran casino» abrirá el ciclo de cine de Luis Buñuel y a partir de entonces, se exhibirán sus demás títulos de manera cronológica en el siguiente orden: «El gran calavera«, de 1949; su obra declarada patrimonio audiovisual de la humanidad por la UNESCO, «Los olvidados» (1950); «La hija del engaño» (1951), «Susana» (1951); «Subida al cielo» y «Una mujer sin amor«, ambas de 1952; «Él«, (1953); «El bruto» (1953); «Abismos de pasión«, «La ilusión viaja en tranvía» y «Robinson Crusoe«, las tres filmadas en 1954. Finaliza con «Simón del desierto» (1965), que se proyectará junto con su cortometraje popular e icónico en la historia del cine: «El perro andaluz» (1929), realizado con su gran amigo, Salvador Dalí.

Cabe destacar que el ciclo de cine de Luis Buñuel no es el único que se ha llevado a cabo en el MoMa en colaboración con la Cineteca Nacional y la Filmoteca UNAM: «Mexico at Midnight: Film Noir from Mexican Cinema’s Golden Age» (2015); «Julio Bracho and the Golden Age of Mexican Cinema» (2017); «El Indio: The Films of Emilio Fernández» (2018), y «Roberto Gavaldón: Night Falls in Mexico» (2019) son los ciclos de cine, antiguamente presentados en tan prestigioso recinto.