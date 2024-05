Factor Cultural: Sacerdote creado con IA da recomendaciones raras sobre religión

Esta semana te traemos toda la información acerca del sacerdote de IA que fue «despedido», ¿qué fue lo que dijo y por qué fue despedido. Además, malas noticias para el cine mexicano ya que un estudio asegura que la nueva Cineteca Nacional de las Artes desperdicia su aforo y pierde 50 mil pesos al día. Por otro lado, los medios de comunicación especializados en música más importantes difunden fake news sobre la supuesta búsqueda de vocalista para Linkin Park y una fuente cercana los desmiente. No te pierdas Factor Cultural, no olvides darle a like y suscribirte si te gustó el video.

Un sacerdote creado con inteligencia artificial fue retirado de sus cargos eclesiásticos por sus polémicas respuestas sobre la existencia y la religión

Una editorial de recursos eclesiásticos con sede en San Diego, California, presentó el lunes de la semana pasada al Padre Justin, un chatbot de inteligencia artificial que iba a responder dudas en su página web. Sin embargo, el sacerdote virtual fue destituido a finales de semana después de que los feligreses que le consultaron quedarán asombrados ante sus recomendaciones.

El sacerdote virtual recomendó bautizar a los bebés con Gatorade y otra en la que «celebró» el matrimonio entre hermanos. Dado lo anterior, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y dos días después de que el Padre Justin saliera a la luz tuvo que ser retirado de su cargo en la página debido a los malos comentarios que estaba recibiendo por parte de los usuarios.

Fueron los integrantes de Catholic Answers quienes decidieron modificar al sacerdote quitándole la sotana y vistiéndolo con ropa informal para transformarlo simplemente en Justin. Esta nueva versión del chatbot manifestó que nunca fue un sacerdote y se describió a sí mismo como un teólogo laico que solo existe para entender mejor el catolicismo.

Esta no es la primera vez que se emplea una inteligencia artificial para promover la religión. En 2015, un ex ingeniero de Google fundó una iglesia dedicada a la inteligencia artificial que al parecer, no prosperó del todo.

La adaptación en live action de la saga la leyenda de Zelda, está cada vez más cerca

Hace unos días, Wes Ball, el director de The Legend Of Zelda, declaró en una entrevista con The Direct, varios detalles importantes sobre el desarrollo del live action de la saga. Además compartió su entusiasmo por la adaptación cinematográfica de la franquicia confesando que soñó hace más de una década con dirigir algún día un proyecto de zelda y que ahora este se hizo realidad.

Entre las revelaciones que hizo también mencionó que la película va a ser producida por Shigeru Miyamoto y coproducida por Avi Arad, que ya ha servido de productor para grandes películas como las de Spider Man, también se sabe que Sony Pictures será la casa encargada de distribuir la cinta. Aún se desconoce si esta cinta se inspirará en Skyward Sword, Ocarina of Time, Majora’s Mask o si contará con su propia esencia original.

Wes Ball, también dijo que preferiría que la adaptación, sea totalmente real con actores sobre escenarios de movimiento. Y que si no sabemos más detalles sobre la cinta es debido a que Nintendo cuenta con todas las licencias para el rodaje, distribución y publicidad por lo que no puede revelar más detalles al respecto como elenco o fecha de inicio de grabación.

Difunden ¡fake news! sobre la supuesta búsqueda de vocalista para Linkin Park y una fuente cercana los desmiente

Todo comenzó cuando Jay Gordon, amigo de los integrantes de Linkin Park, fue invitado e hizo algunas declaraciones en una entrevista de donde se tomaron extractos y se modificaron para lanzar una noticia en donde aseguraban que la agrupación estaba buscando reclutar a un nuevo vocalista para su regreso a los escenarios.

Jay Gordon, se mantuvo en todo momento bajo la postura de la suposición aclarando que sólo ha oído rumores sobre el regreso de la banda estadounidense y la posibilidad de que sea una mujer quien sustituya la voz de Chester, quien se quitó la vida en 2017, dejando en pausa a la agrupación hasta el 2020 cuando se reunieron para un homenaje póstumo. A pesar de que varios medios replicaron la noticia sobre el regreso de Linkin Park a los escenarios basados en las declaraciones de Jay, fue él mismo quien desmintió el rumor a través de sus redes sociales argumentando que las personas sacaron de contexto sus declaraciones.

En su página oficial de Facebook se puede leer: “Con respecto a esta cosa del cantante de Linkin Park. No sé nada. A la gente le encanta sacar mis palabras de contexto. Amo a esos chicos y les deseo lo mejor. Guau, yo estaba como, ¿qué demonios? No dije nada sobre saber algo de eso y nunca lo mencioné. Amo a Chester y nunca habrá otro.»

Malas noticias para el cine mexicano y es que la Nueva Cineteca Nacional de las Artes desperdicia su aforo y pierde 50 mil pesos al día

Fue mediante un documento llamado “Proyecto de Inversión” en donde se informó sobre las carencias que repercuten en el funcionamiento de la sede, mismas que en dinero, se traducen en hasta 50 mil pesos perdidos cada día y eso si tan solo mencionamos la venta de boletos. Y es que según el informe, debido a la mala organización en el estacionamiento sólo se reciben mil espectadores diarios, pese a que la capacidad de este es de hasta 2 mil lugares, lo que representa solo el 50% de la ocupación. Esto se debe, entre otras cosas a que la máquina expendedora de boletos y las plumas de entrada y salida no sirven.

Hasta ahora sabemos que su funcionamiento se debe a un grupo de quince personas, entre ellas policías, quienes realizan el registro de entradas, la repartición de boletos, el sellado y la verificación de salida. Sin embargo, en el estudio se menciona que un sistema automatizado de máquinas expendedoras y plumas electrónicas de entrada y salida, solucionaría esta problemática

La misma Cineteca dijo que los trabajos de automatización del estacionamiento finalizarían en diciembre del año pasado. Sin embargo, aún no hay fecha de inicio o de aprobación del presupuesto para estas reparaciones por lo que tendrás que esperar un rato a bordo de tu automóvil para poder entrar a ver una película.

Habrá funciones de cine al aire libre gratis en el CENART

La nueva iniciativa creada por el CENART en colaboración con la Cineteca Nacional de las Artes se ofrecerá durante todos los lunes de mayo y la primera semana de junio, integrando la proyección gratuita de cinco películas clásicas. “Lunes al aire libre” es una propuesta que se llevará a cabo en las áreas verdes del CENART siendo el clásico mexicano “Macario”, la encargada de abrir este ciclo que pretende fomentar la convivencia y el acercamiento al séptimo arte.

Los demás títulos a proyectarse son: “Hasta el viento tiene miedo”, “El libro de piedra”, “Más negro que la noche” y “Veneno para las hadas”, convirtiéndolo en un ciclo de clásicos del cine de terror mexicano que ha dejado gran huella en los espectadores. La cita será los lunes a las 19:00 horas con acceso gratuito. Sólo hay que llegar temprano para alcanzar un buen lugar y disfrutar de una propuesta diferente y apta para estas noches calurosas.