Todos los detalles sobre la última película de Francis Ford Coppola

Los estrenos y las películas nuevas de cada año serán siempre una visión esperada por los fanáticos que a lo largo del año anterior se enteraron de los proximidades en el séptimo arte. Siempre, los apellidos reconocidos en el ámbito de dirección, producción o actuación serán garantía de la expectación a generar. En este caso, Francis Ford Coppola ha revelado una pizca de su más reciente trabajo.

«Megalopolis» es la epopeya de ciencia ficción que el mismo Francis Ford Coppola se ha autofinanciado y en la que llamó a participar como protagonistas a Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, DB Sweeney y Dustin Hoffman.

Francis Ford Coppola financió gran parte de la película que ha sido valorada en 120 millones de dólares para poder estrenarla en mayo en el Festival de Cannes sin conseguir aún fecha para su estreno en Estados Unidos.

Francis Ford Coppola ha develado que sus grandes referencias para dar forma a la película han sido los libros ‘Bullshit Jobs‘, ‘Debt: The First 5000 Years‘, ‘The Dawn of Everything‘ -todos ellos obra de David Graeber-, ‘The Glass Bead Game‘ de Hermann Hesse, ‘The Chalice and the Blade‘ escrito por Riane Eisler, ‘The Origins of Political Order‘ de Francis Fukuyama, ‘The War Lovers‘ de Evan Thomas y ‘The Swerve‘ de Stephen Greenblatt.

Megalópolis ha sido descrita como una fábula épica romana, ambientada en una América moderna imaginaria. La ciudad de Nueva Roma debe sufrir cambios drásticos, lo que provoca un altercado entre César, un genio que busca un futuro utópico e idealista y su enemigo, el alcalde Frank Cicero que sigue comprometido con un status quo regresivo, que perpetúa la codicia y los intereses especiales. y guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero, la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido sus lealtades, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece.

Megalópolis marca el primer esfuerzo como director de Coppola en 13 años. Conocido por películas como El Padrino, Apocalypse Now y The Outsiders, dirigió Twixt por última vez en 2011 y a partir de entonces, enfrentó distintas complicaciones para poder realizar la película que actualmente, no se conoce la fecha exacta de estreno. Sin embargo, se rumora que la culminación de las grabaciones y el excelso trabajo de Coppola, la podría tener lista antes de que finalice 2024.

Las grabaciones de Megalópolis arrancaron en Estados Unidos el 1 de noviembre de 2022 en el estado de Georgia y transcurrió durante varios meses hasta que llegó a su final el 30 de marzo de 2023, aún con los atropellos que la cinta vivió durante su rodaje, empezando por la ausencia de un financiamiento que orilló al propio Francis Ford Coppola a echar mano de su emporio vinícola para poder financiar este proyecto.