Drake vs Kendrick: las polémicas canciones en donde se pelean

La industria del rap se ha convertido en escenario de una de las peleas más polémicas de la actualidad, protagonizada por dos íconos contemporáneos, Drake y Kendrick Lamar. El llamado «beef» entre los raperos regresó con fuerza este año desde el pasado mes de marzo, abril y continuó en mayo. Hasta el momento han salido un total de 10 temas que alimentan la «tiradera» o pelea de Drake vs Kendrick del 2024; cinco son autoría de Kendrick Lamar y el resto pertenecen a Drake Graham.

Lamar reavivó la pelea cuando el 22 de marzo soltó esta canción, donde participa el estadounidense Future y Metro Boomin. Donde Kendrick se compara y autonombra el mejor de los raperos.

“Push Ups”

Como era de esperarse, Drake no permaneció mucho tiempo en silencio y contestó con una canción a Lamar. El 13 de abril vio la luz el tema «Push Ups».

“Taylor Made Freestyle”

El 19 de abril Drake responde con «Taylor Made Me», una pieza que sin duda alguna sorprendió, ya que incorporó la voz del mismísimo Tupac con ayuda de la IA.

“Kendrick, te necesitamos, el salvador de la costa oeste. Graba tu nombre en la historia del hip-hop… Si reaccionas de manera agresiva. Te ves un poco nervioso con toda esta exposición”.

“Euphoria”

“6:16 in LA”

Para Kendrick Lamar no fue suficiente aquella mención, por lo que el 3 de mayo publicó «6:16 in LA». Donde resaltan los siguientes versos.

“Family Matters”

Con «Family Matters», Drake arremete tocando puntos más personales del rapero, el 3 de mayo sonó en todas las plataformas el siguiente verso con el que hace referencia del presunto maltrato que ejercía Kendrick hacia su novia Whitney.

“Meet the Grahams”

Ante dicha canción que aborda la vida privada de Lamar, decidió sacar el 4 de mayo, todavía más referencias a los «trapos sucios» de Drake. Es en este momento donde la audiencia entendió que se había desatado una guerra, pues Kendrick fue mucho más específico contra Drake. «No tomes atajos como tu papá», «No pagues por jugar con brasileñas», «Él odia a las negras y las hipersexualiza», son algunas de las frases que Lamar rapea.

“Not Like Us”

Por si eso fuera poco, el mismo 4 de mayo Kendrick suelta un tema más, el cual lleva como portada un mapa aéreo de la mansión de Drake con el símbolo de «agresores sexuales registrados» utilizado por las autoridades estadounidenses.

“The Heart Part 6”

Al día siguiente, es decir, el 5 de mayo, Drake finalmente avienta otra bomba negando lo dicho por su rival y toca el tema de los hijos de Lamar.

“¿Y por qué Whitney no niega todas las acusaciones? ¿Por qué sigue a Dave Free y no al Mr. Morale? No has visto a los niños en seis meses, la distancia es salvaje. Dave dejando emojis de corazón debajo de las fotos del niño”.