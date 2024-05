Las acusaciones más fuertes de Kendrick Lamar a Drake

Las disputas entre raperos mediante las canciones o mejor conocidas como «tiraderas» no son tema nuevo en el mundo del Hip Hop y ejemplo de ello es la disputa entre Kendrick Lamar y Drake que se conoce desde hace ya casi una década. Por ejemplo, en marzo, Kendrick llevó las cosas al siguiente nivel en “Like That” de Future y Metro Boomin al criticar a Drake y J. Cole por sus subliminales en el éxito de 2023 “First Person Shooter”.

Cole tiró la primera piedra con su propia canción de distorsión «7 Minute Drill«, sin embargo, en un tiempo muy corto se disculpó por ella y fue descartada por completo de los servicios de transmisión. Poco despùes, Drake lanzó “Push Ups”, en la que criticó a Kendrick, Metro Boomin, Future, Rick Ross, The Weeknd y otros.Más recientemente, Drake lanzó la extraña canción de AI “Taylor Made Freestyle”, con voces de inteligencia artificial hechas para sonar como Tupac y Snoop Dogg. Días después, los herederos de Tupac presentaron una carta de cese y desistimiento en la que amenazaban con presentar una demanda si no era retirada.

Ahora, Kendrick Lamar tomó su turno y respondió a Drake con «euforia«. Una contundente respuesta dividida en tres partes a las canciones de Drake. La letra acusa a Drake de ser falso y un estafador con la esperanza de ser aceptado.

«El famoso actor que una vez conocimos parece paranoico, ahora está en una espiral«, se burla Kendrick, antes de acusar a Drake de ser un mentiroso en múltiples niveles. «Fabrique historias en el ámbito familiar, porque escuchó al Sr. Moral / Un patético maestro manipulador, ahora puedo oler las historias en usted / No es un artista de rap, es un estafador con la esperanza de ser aceptado«.

Con la intención de señalar, continua: «Sabes que eres un maestro manipulador y una perra, también eres una mentirosa/ Pero no digas ninguna mentira sobre mí, y no diré verdades sobre ti«. Cuando la canción llega al segundo verso, Kendrick acelera el ritmo mientras critica a la familia de Drake y hace referencia a su uso de la voz de Tupac generada por IA.

«Él finge me gusta y abrazos digitales», menciona Kendrick. «Su papá es un asesino, quiere ser junior, deben haber olvidado la mierda que hicieron/ La mención debe ser hereditaria en su familia, pero deja que se ponga inestable/ Estaciono a tu hijo». Haciendo referencia a “Taylor Made Freestyle”, agrega: “Alguien me había dicho que tienes un anillo, por Dios, estoy dispuesto a duplicar el salario/ Prefiero hacer eso, que dejar que un comediante negro haga Pac. revolcarse en su tumba”.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Después de eso, Kendrick alude al problema de Drake con Pusha-T («Que se joda todo ese empujar a P, déjame verte empujar a T/ Será mejor que le vuelvas a girar, ¿piensas en empujarme a mí?») y procede a enunciar las razones por las que odia a Drake. «Odio la forma en que caminas, la forma en que hablas / Odio la forma en que te vistes / Odio la forma en que te escabulles, si tomo vuelo, será directo / Odiamos a las perras con las que te follas», porque se confunden con mujeres reales”.

Kendrick se acerca al cierre de la canción abordando los problemas de Drake con su negritud «¿Cuántas características negras más hasta que finalmente sientas que eres lo suficientemente negro» y habla de los rumores sobre su cirugía plástica: «Deja que tu público principal aguante eso/ No les dije dónde estabas, consigue tus abdominales” antes de acusar a Drake de ser un mal padre.

“¿Por qué llamaría para intentar ensuciar a los negros?” Kendrick rapea. “¿Creen que toda mi vida es rap?/ Eso es una mierda, tengo un hijo que criar, pero veo que no saben nada sobre eso”.

No queda más que esperar la respuesta o reacción de Drake respecto a este tema recién estrenado por Kendrick. El rapero ha mencionado en reiteradas ocasiones que tiene más grabaciones bajo llave.