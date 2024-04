Notorius Big y Juan Gabriel destacan en el Registro Nacional de Grabaciones

El Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso es un listado de canciones y discos importantes para la historia sociocultural. Este incluye artistas oriundos de Estados Unidos pero también de otros países incluyendo la música latina que ha ido creciendo en el registro que incluye canciones y discos que son “cultural, histórica o estéticamente significativas, y/o informan o reflejan la vida en el país vecino.

Ejemplo claro de esto último es el nuevo ingreso al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de la emblemática canción «El cantante» del puertorriqueño Héctor Lavoe, escrita en 1978 por Rubén Blades o el homenaje póstumo que realizó el mexicano, Juan Gabriel, a su madre llamado «Amor eterno» que se lanzó originalmente en 1984, pero se registró hasta 1990.

Una de las primicias del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso es seleccionar los sonidos definitorios de la historia y la cultura de la nación. Por ello, este año se anunció que dentro de los nuevos miembros destaca el álbum «Visitors» de ABBA publicado en 1976, «Ready to Die» de The Notorius B.I.G. lanzado en 1994 así como el «Parallel Lines» de Blondie, dado a conocer en 1978.

Otros títulos considerados para el nuevo ingreso al Registro Nacional de Grabaciones fueron el álbum de Jefferson Airplane de 1967 “Surrealistic Pillow”, el álbum de Green Day de 1994 “Dookie” y “Wide Open Spaces” de 1998 de The Chicks. El álbum de comedia de 1971 de Lily Tomlin “This Is a Recording” es la única grabación no musical en la lista de nuevos ingresos de este año.

“The Visitors” fue el cuarto álbum del supergrupo sueco ABBA, e incluyó sus éxitos “Dancing Queen”, “Money, Money, Money” y “Fernando”. Blondie y la cantante Debbie Harry tuvieron su despunte comercial con “Parallel Lines”, un álbum con una famosa portada a rayas en blanco y negro que incluía el ya mítico tema “Heart of Glass”. A este se une otro clásico de la nueva ola del mismo año, el álbum debut homónimo de The Cars.

The Notorious B.I.G. lanzó en 1994, “Ready to Die” con éxitos como “Juicy” y “Big Poppa”, este disco destaca por ser el único álbum lanzado durante su vida y encabeza los registros de hip hop de este año que también incluyen “La-Di-Da-Di”, el sencillo de 1985 de Doug E. Fresh y Slick Rick. “Rocket ’88» de Jackie Brenston and His Delta Cats, el sencillo de 1951 que algunos argumentan que fue la primera canción de rock ‘n’ roll, también está en la lista.