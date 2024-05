Mexicana gana Pulitzer con libro sobre una desgarradora historia personal

Una mujer enamorada, confiada en el amor que le profesa un hombre, es el inicio de muchas de las historias de feminicidio que conforman a un México cuya herida provocada por la violencia de género se hace más grande al paso de los días ante la indiferencia de las autoridades. Distintas trincheras se han pronunciado en contra de esto y la literatura ha sido una de ellas, tal como lo representa Cristina Rivera Garza.

Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana radicada en Berlín debido a su participación en el Programa DAAD que se ha convertido en la nueva mexicana en ganar el premio Pulitzer por su obra «El invencible verano de Liliana«, la obra que relata el feminicidio de su hermana en julio de 1990 en manos de exnovio. Una historia de género que mezcla memorias, periodismo de investigación feminista y biografía poética, hilvanados con la determinación de buscar justicia y visibilizar un tema tan doloroso y urgente de atender.

El jurado del premio Pulitzer ha destacado la narrativa lírica de Cristina Rivera Garza en su libro, así como la mezcla de los géneros literarios. Cristina Rivera ha declarado que espera que este reconocimiento sirva también como un homenaje para las víctimas de una violencia que acaba con la vida de 11 mujeres al día en México y lo toma como otra manera de demostrar que la violencia termina con las mujeres y hablar sobre sus historias es una forma de sobreponerse al olvido que ampara también a la injusticia..

Penguin Random House es la casa editorial de Cristina Rivera GarzaCris cuya obra «El invencible verano de Liliana» competía con The Best Minds: A Story of Friendship, Madness and the Tragedy of Good Iintentions, de Jonathan Rosen, y con The Country of the Blind: A Memoir at the End of Sight, de Andrew Leland, ambos títulos de la editorial Penguin Press.

Cristina Rivera Garza es historiadora y docente y el recientemente galardonado «El invencible verano de Liliana» había ganado previamente el premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021 o el Premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón 2022. Su casa editorial publicó el libro en español en 2021 y en febrero del año pasado fue lanzada la versión en inglés con la que llegó a formar parte de las listas de las mejores obras seleccionadas por The New York Times, The Washington Post, The Economist y la radio pública, NPR.

La también directora del programa de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston, Cristina Rivera Garza, fue también finalista del National Book Award con esta misma obra donde ella misma profundiza, se habla del a historia de su hermana que se replica día a día en distintos hogares donde el nombre de los feminicidas no pretende olvidarse para poder encontrar un poco de paz con el acceso a la justicia.