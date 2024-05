Fotógrafos mexicanos ganan Pulitzer con serie sobre migración

El fotógrafo mexicano, Christian Torres Chávez fue obtuvo el Premio Pulitzer 2024. El joven originario de Ciudad Juárez, Chihuahua alcanzó dicho reconocimiento por una serie de imágenes capturadas en la frontera entre México y Estados Unidos.

Christian Torres retrató la cruda realidad que a diario enfrentan miles de migrantes que arriesgan su vida en busca del «sueño americano». La fotografía ganadora muestra una escena bastante fuerte, pues se aprecia a un hombre (quien podría ser su padre) levantar a un niño de los brazos para cruzar el Río Bravo. En el otro lado lo recibe un joven que posiblemente se trataba de su familiar. De acuerdo a recientes entrevistas con medios locales, Christian señaló que aquel 29 de marzo de 2023, que acudió al cruce fronterizo habían muchas familias intentando pasar al otro lado.

Trabajando como corresponsal de la agencia internacional, AP (Asociated Press) fue que Christina Torres Chávez registró a los migrantes que cruzan de la zona de Ciudad Juárez a El Paso Texas. De esta manera, el Pulitzer de fotografía se otorgó a AP, ya que fueron quienes mejor documentaron el flujo migratorio.

El premio internacional de Periodismo Pulitzer pertenece a la categoría de fotografía, «como parte de una serie del staff de fotografía de la agencia internacional The Associated Press (AP)», se lee en la página oficial.

«Nunca me ha dejado de impresionar estar aquí en este lugar, nunca me ha dejado de impresionar cómo estamos divididos. Cómo es que la gente no puede cruzar, no puede llegar a su meta», declaró el fotoperiodista en entrevistas con la prensa. La categoría fotográfica de Pulitzer indica que puede ser seleccionada una fotografía o una serie que «iluminen un tema con gran profundidad». Además del galardón se les entregan 15 mil dólares.

Entre otras de las fotografías que se llevaron el triunfo, destacan tomas de migrantes haitianos que recorren Colombia para llegar a Panamá. Así como originarios de Venezuela que buscan llegar a EUA desde Huehuetoca en México.

De igual manera, el fotógrafo Félix Márquez oriundo de Veracruz y miembro de AP, también ganó el premio Pulitzer. La escena que logró capturar en Veracruz, el 3 de julio de 2023, fue el rescate de migrantes centroamericanos que viajaban en un tracto camión.