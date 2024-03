El niño y la garza, lo último de Studio Ghibli, llega al streaming

Studio Ghibli siempre se ha caracterizado por la calidad de sus producciones que llegan a ser premiadas bajo distintas categorías, pero siempre reluciendo el sello de Hayao Miyazaki y todos los que integran ese gran equipo. Este año, «El niño y la garza«, la última cinta de Miyazaki obtuvo el galardón a la mejor película de animación, ganando incluso al monstruo de la animación, Pixar.

El catálogo de películas de Studio Ghibli va aumentando al paso del tiempo y las plataformas digitales muestran orgullosas los filmes animados que son del gusto de grandes y chicos y cuyas historias, han ido captando más fans al paso del tiempo. En esta ocasión, la aclamada cinta de «El niño y la garza» se integrará a los títulos de un grande del streaming.

Para aquellas personas que no han visto «El niño y la garza» o simplemente, quedaron tan encantados que desean volver a verla, se confirmó que la cinta se podrá ver muy pronto en la popular plataforma de streaming Netflix. Mediante redes sociales, la empresa dio a conocer que los suscriptores de su servicio podrán disfrutar muy pronto de la película.

El fandom de Studio Ghibli recibió muy bien esta noticia sobre la transmisión de «El niño y la garza» en el popular servicio pues creen que esto impulsará, aún más, la popularidad de la cinta.

Aún no se ha revelado la fecha exacta en que se podrá elegir «El niño y la garza» para disfrutar en la comodidad de la cama o para apaciguar el aburrimiento de un viaje largo. Netflix ya cuenta con varias películas del popular estudio de animación como Ponyo, La Princesa Mononoke, La colina de las amapolas, El castillo vagabundo, Mi vecino Totoro, entre otras.

El trabajo de Hayao Miyazaki en «El niño y la garza» vino a darle luz a los fans que habían creído que el retiro anunciado del mismo Miyazaki se había cumplido. Sin embargo, recientemente Toshio Suzuki declaró que Hayao ya se encuentra trabajando en nuevo proyecto y que había olvidado de que trataba esta aclamada, premiada y esperada película.

Esto debido a que en la vida, Miyazaki únicamente disfruta del trabajo, lo que explica definitivamente porque aún no quiere desvincularse del séptimo arte. Su amigo Suzuki, ha mencionado en distintas ocasiones que mientras Hayao Miyazaki siga trabajando, él no podrá jubilarse porque siempre lo ha apoyado y las continuaciones no serán la excepción.

Hayao planea seguir trabajando hasta los 90 años y esto implica la dedicación y obstinación que le está dando a un nuevo proyecto del cual no se han revelado detalles de trama o personajes, pero es un hecho que el gran Miyazaki se encuentra trabajando en una nueva creación.