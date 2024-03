Bratz rinde homenaje a Sinéad O’Connor por el Mes de la Mujer

El lamentable fallecimiento de Sinéad O’Connor ha generado distintos homenajes a la distinguida y polémica cantante. Su influencia tan significativa en la música llevó a artistas como Morrissey, P!nk, Brandi Carlile y otros más a rendirle culto tras su partida. Sinéad destacó por permanecer lejos del ojo del esteticismo y hacer valer su talento a través de sus propias creaciones y no bajo el molde de mujer que consume la industria de la música.

Su muerte por causas naturales en julio del año pasado, cimbró la escena musical al perder a un ícono que se convirtió en ello sin ser la intención original. Sus posturas frente a la iglesia, la guerra y el conservadurismo siempre la mantuvieron al filo de la censura pero no por ello, en el exilio. Al contrario, su fama trascendió tanto que hoy día, hasta las muñecas Bratz le han rendido un merecido pero también criticado homenaje.

La marca de muñecas Bratz, ha decidido celebrar el Mes de la Historia de la mujer, presentando una muñeca conceptual con la conocida estética de Sinéad O’Connor: cabeza rapada, jeans holgados, una camiseta donde puede leerse «Jesús viene, parece ocupado» y un bolso en forma de labios (logotipo de la marca) cuya asa asemeja un rosario.

“El Mes de la Mujer continúa con Sinéad O’Connor, una cantante, compositora y activista irlandesa apasionada por la moda grunge 90z”, escribió la casa de muñecas en las redes sociales al mostrar la imagen de la muñeca. “O’Connor, quien falleció en 2023, debutó con su abrasador corte de pelo en 1987, cuando sólo tenía 20 años, dos años después de firmar su contrato discográfico. Su álbum de estudio debut, The Lion and the Cobra, fue lanzado en 1987 y logró el éxito en las listas internacionales”.

Las reacciones en la redes sociales no se hicieron esperar. Hubo quienes aseguraron que se trataba de un merecido homenaje de una forma distinta a lo habitual y que su atuendo era un grito de pasión por la moda. Por otro lado, también fans aseguraron que se trataba de un acto explotador y que va en contra de todo lo que Sinéad O’Connor luchó.

Sinéad O’Connor no es la única artista homenajeada por Bratz en el mes de la mujer. Chappell Roan, Normani, Miley Cyrus han sido inspiración para las muñecas de grandes cabezas que siguen en auge pese a los años que llevan en el mercado. En un paralelismo, Shania Twain recibió su propia muñeca de la marca Barbie en este mismo mes.

Recientemente, la familia de Sinéad O’Connor denunció que Donald Trump y su equipo estaban haciendo uso de la canción ‘Nothing Compares 2 U’ en sus mítines, motivo por el cual exigieron dejar de emplear la canción. Sus herederos legales afirmaron que O’Connor se sentiría asqueada de saber que su trabajo era empleado para algo tan vil como una campaña de alguien a quien ella llamó «demonio bíblico»