El debate por el regreso de Pink Floyd…en hologramas

Toda la información sobre el regreso de Pink Floyd a los escenarios con hologramas, además te contamos todo sobre la agrupación que se adueñó del Bandcamp de músicos como My Chemical Romance o Daft Punk, por si fuera poco, todos los detalles sobre la nueva película de terror de A24. Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural.

Debate por el regreso de Pink Floyd a los escenarios mediante el uso de hologramas

Esta semana se reabrió el debate sobre el uso de hologramas para sustituir a los músicos en los conciertos. Y aunque ya se había visto con artistas como Frank Zappa y Abba, ahora, se planea hacerlo para traer de regreso a Pink Floyd. Y aunque la propuesta aún no es una realidad, el ex integrante de la agrupación David Gilmour, aseguró que en caso de que esto pasara, tendría que ser una oferta económica muy elevada. Además de que seguramente habría problemas con Roger Waters, quien seguramente se negaría a ver su imagen reproducida con esa tecnología.

Aunque, el uso de hologramas comenzó como una opción para revivir a músicos que dejaron este plano de manera trágica, ahora se plantea darle un giro y realizar conciertos de músicos vivos en escenarios reales. Lo que comienza a ser un tema polémico tanto para artistas como para los fans. Hasta ahora los conciertos realizados bajo este formato fueron pactados por los dueños de los derechos de propiedad intelectual de Abba y Kiss, por lo que no se descarta que pronto veremos un concierto de rock bajo este formato.

Por su parte Pink Floyd, lleva un tiempo ofreciendo sus derechos al mejor postor, pero aún no se ha concretado una cifra ni una oferta firme que los convenza de hacerlo.

Bumble realizará cambios en algunas de sus dinámicas clave

Hace 10 años Bumble creo lo que fue un nuevo modelo para las aplicaciones de citas, en el que las mujeres serían las que darían el primer paso a cualquier tipo de relación. Hoy, la plataforma está planteando la opción de que sean los hombres los que inicien las conversaciones en la plataforma.

Esta iniciativa llamada «opening moves» permitirá a las usuarias fijar un mensaje al que los pretendientes puedan responder para iniciar una conversación. La nueva CEO, Lidiane Jones, aseguró que esta función es una de las formas en las que, Bumble está evolucionando al tiempo que se mantiene fiel a su misión original de empoderar a las mujeres.En cuanto a los usuarios no binarios o los que buscan pareja del mismo sexo, dijo que cualquiera de las dos personas puede establecer y responder a un «opening move».

El relanzamiento también incluye insignias llamadas «intenciones de citas» que permiten a los usuarios indicar en sus perfiles si están buscando, por ejemplo, una «pareja para toda la vida» o simplemente «citas divertidas y casuales».

Un músico y usuario de Bandcamp, se adueñó de las cuentas de varios famosos en la plataforma, tal es el caso de my Chemical Romance, Daft Punk y hasta Taylor Swift

Esta semana algunos usuarios de la plataforma notaron la reciente aparición de la cuenta Taylor Swift en Bandcamp, por lo que muchos se decepcionaron al ver que no era lo que esperaban ya que en lugar de la discografía de la estrella del pop, el sitio web contenía música de Madison James, quien es el músico que se adueñó de dicho dominio. En la página, había tres canciones tituladas: “Taylor Swift 1”, “Taylor Swift 2” y “Taylor Swift 3”, que se cargaron después de que James tuiteara la semana pasada que consiguió la cuenta taylorswift.Bandcamp.com

Después de que la página de Bandcamp se volvió viral, las pistas de Screamo, su banda original, fueron eliminadas. Ahora, lo único que aparece en la página es un clip de un segundo llamado “Oof” atribuido a «Uhhhhhh».

Esta no es la primera vez que James roba el dominio del Bandcamp de un músico famoso. Él y su agrupación también son propietarios de mychemicalromance.bandcamp.com , dualipa.bandcamp.com , daftpunk.bandcamp.com y nikkiminaj.bandcamp.com. Mismas que son una joya ya que cada página les permite explorar diferentes géneros musicales.

El famoso artista de los globos y el arte pop Jeff Koons lanzará un juego de alfabetización para niños

En el marco del día del niño, Koons se asoció con Clever Noodle para lanzar dicho proyecto, una startup sin fines de lucro conocida por crear juegos educativos para niños. El juego en cuestión se llama Popped! y fue diseñado para transformar la tarea de aprender a leer en una aventura inmersiva. Según la página oficial de Clever Noodle, el juego inmersivo presenta al famoso perro globo de Koons como pieza central visual.

El juego fue desarrollado en conjunto con expertos en alfabetización, el juego se esfuerza por dotar a los niños de habilidades de lectura vitales y, al mismo tiempo, fomentar el aprecio tanto por el aprendizaje como por el arte. Estará a la venta en el sitio web de Clever Noodle, desde el 30 de abril y puedes adquirirlo por 30 dólares, además saldrá a la venta en Amazon a partir del 14 de mayo. Por su parte la edición limitada está conformada por 10 copias del juego y las únicas diferencias son la firma digital de Koons y el precio de 2 mil 500 dólares.

Los creadores de la exitosa película I Saw The TV Glow preparan un nuevo largometraje de terror junto a la famosa casa productora A24 y promete ser terrorífica

Luego de la exitosa película Talk To Me, los hermanos Danny y Michael Philippou, están preparando varios proyectos entre los que se encuentran la secuela de Talk To Me que ya está en desarrollo y un largometraje de terror centrado en la lucha libre que se llamará Bring Her Back.

Para este nuevo proyecto, los directores ya tienen en mente a Sally Hawkins como una de sus protagonistas quién ha estado dos veces nominada al oscar por películas como Godzilla (2014) y La forma del agua (2017). Además la película contará con la producción de Samantha Jennings y Kristina Ceyton de Causeway Films, quienes ya trabajaron con los hermanos Philippou en Talk To Me y estuvieron detrás de películas como The Babadook.

Por el momento, los detalles de la trama permanecen en secreto. Sin embargo, el año pasado, los directores brindaron algunas pistas sobre lo que significa este proyecto para ellos y que es la que está más cerca de estrenarse además de su deseo porque sea rodada cuanto antes.