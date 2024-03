I Saw The Tv Glow ¡TERRORÍFICA! Cápsula del tiempo en el arte ¡ATERRIZAJE FALLIDO!

Esta semana te traemos toda la información sobre el ATERRIZAJE FALLIDO de la CÁPSULA DEL TIEMPO EN EL ARTE l Además, te contamos todo sobre el REGRESO de JOHN WATERS AL CINE l Y por si fuera poco, todos los detalles sobre «I SAW THE TV GLOW» la nueva producción de A24 I Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 20:00 horas (MX) conéctate con nosotros.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

La cápsula del tiempo del arte incluye a Jimi Hendrix y Janis Joplin

Lanzado por SpaceX, Odiseo llegó a la superficie lunar el jueves 22 de febrero. La cápsula del tiempo, consta de un archivo digitalizado de música, fotografías, obras de arte y más piezas de la cultura occidental emblemática para la humanidad.

Supuestamente ofrece una descripción general aproximada de la amplitud de la cultura humana. Los artistas que están dentro de esta cápsula del tiempo son: Jimmy Hendrix, Elvis Presley, Bob Marley, Janis Joplin, Santana, Chuck Berry, The Who, Rembrandt, Van Gogh, entre otros 222 artistas. Como podemos ver este archivo no solo incluye música, sino también obras de arte, fotografías y carátulas de álbumes icónicos, como el Dark Side Of The Moon de Pink Floyd.

Las esculturas de Jeff Koons que fueron enviadas a la luna ¡en riesgo!

Más de 100 esculturas de Jeff Koons están a bordo del módulo de aterrizaje Lunar Nova C (Odysseus), que se dice pronto perderá energía y comunicación con los ingenieros de control de vuelo. El aterrizaje fallido de la nave afectó los paneles solares y las antenas de comunicaciones mal orientados, dificultando la comunicación y limitando la energía. Al parecer la única carga en el lado que mira hacia abajo de Odysseus son las esculturas llamadas » Fases lunares» de Koons.

La obra está conformada por 125 lunas en miniatura que representan una fase y son dedicadas a un personaje histórico importante, como Mozart, Cleopatra o Leonardo Da Vinci. Las esculturas están vinculadas a una colección de NFT disponibles en la plataforma Web3. A pesar de las dificultades, Odysseus marca el primer aterrizaje exitoso de Estados Unidos en la Luna desde el año 1972 y el primer aterrizaje lunar realizado por una nave espacial operada y fabricada de forma privada, según Reuters.

John Waters prepara su nueva película luego de 20 años en pausa

Liarmouth es el nombre de la nueva película de John Waters después de 20 años de ausencia, se sabe que el guión está terminado y que después de confirmar a Aubrey Plaza como protagonista se está reuniendo el presupuesto para la realización de la cinta. En una entrevista, Aubrey Plaza declaró estar dispuesta a todo con tal de obtener el protagónico en la película, lo cual logró.

John Waters, dijo que la novela “Liarmouth” es la cosa más loca que ha escrito en mucho tiempo desde su última película Dirty Shame en 2004. Se espera que el rodaje comience en Baltimore, Maryland a finales de este año mientras que los fans aguardan el regreso de uno de los directores más polémicos y extravagantes.

El director de Godzilla quiere hacer una película en respuesta a Oppenheimer desde la visión japonesa

Godzilla Minus One, escrita y dirigida por Takashi Yamazaki, es considerada una de las mejores películas sobre Godzilla de todos los tiempos cuya historia abordó los efectos de la bomba atómica, igual que Oppenheimer de Christopher Nolan pero desde una perspectiva diferente. Yamazaki habló sobre el efecto que tuvo en su persona mirar la película de Nolan, cuyos detalles sobre la bomba atómica fueron suficientes para animarlo a pensar en un proyecto a largo plazo que le permita abordar esa época histórica y las devastadoras consecuencias que tuvo para su país.

Godzilla y Oppenheimer se estrenaron el año pasado y lograron que los fans hicieran un cruce entre las historias para señalar las similitudes que iban más allá del año de estreno. Yamazaki dijo sentir que como cineasta y director, debe darle algún tipo de respuesta a Oppenheimer y que incluso, si esa película nunca se realiza, la tendrá en un rincón de su cabeza como un elemento temático fuerte e importante.

La nueva película de terror de A24: “I Saw the TV Glow” o “Vi el brillo de la televisión”, es considerada una obra maestra

Bajo la estética nostálgica de los noventa, “I Saw The TV Glow”, la nueva película de A24, se coronó en el festival Sundance con excelentes críticas que fueron incluídas en el trailer del lanzamiento. “I Saw The TV Glow”, se estrenará en cines el 3 de mayo. La cinta está protagonizada por Justice Smith y Brigette Lundy-Paine, así como por Fred Durst, integrante de la banda Limp Bizkit, la película está dirigida por Jane Schoenbrun, productora, guionista y directora de cine estadounidense. Esta es una película de horror psicodélico que no puedes perderte y cuyo trailer ya se encuentra disponible en Youtube.