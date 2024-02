A24 confirma los artistas que participarán en el álbum de covers tributo a Talking Heads

La mañana de este miércoles se liberó el cover de la canción «Burning Down The House» interpretada por el grupo de pop-punk Paramore para el álbum de covers tributo a Talking Heads, producido por A24 Music. Con ello también se confirmó la lista de 16 artistas para participar en este disco titulado «Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense«.

Este álbum surge a manera de celebración del reciente relanzamiento de la película del icónico concierto de Talking Heads llamado «Stop Making Sense» dirigida por Jonathan Demme que ha sido considerado como uno de los mejores shows en vivo de la historia y en 2021 ingresó al National Film Registry por su relevancia cultural.

El objetivo principal de esta compilación, la primera entrega formal de A24 Music, es presentar a las nuevas generaciones la música de la agrupación así como una nueva interpretación a los fans a través de este majestuoso tributo a Talking Heads. La lista de los artistas invitados a este tributo es tan ecléctica respecto a nacionalidades y edades que incluye a la banda argentina «Él Mató a Un Policía Motorizado» y la banda estadounidense de adolescentes «The Lindas Lindas«.

A24 publicó en su cuenta de X un video con la lista de participantes en el tributo a Talking Heads y de fondo, la canción «Burning Down The House» interpretada por Paramore, convirtiéndose en la primera publicación de este álbum que se compone de los siguientes artistas para la reinterpretación de la mítica agrupación estadounidense:

Paramore

Miley Cyrus

Lorde

Girl In red

The National

Teezo Touchdown

Kevin Abstract

BADBADNOTGOOD

Toro y Moi

Blondshell

DJ Tunez

Jean Dawson

Chicano Batman

The Linda Lindas

Él Mató a Un Policía Motorizado

The Cavemen

Como dato alrededor de la banda, Billboard ha comunicado que Talking Heads rechazó una oferta de 80 millones de dólares por parte de Live Nation para encabezar de seis a ocho festivales y otros conciertos principales. Una mala noticia para los seguidores.