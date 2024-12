Nepobabies en la industria musical que no conocías

¿Nepobabies en la industria musical? The Warning la banda mexicana de rock instrumental se volvió tendencia en redes sociales, pues comenzó un intenso debate sobre su éxito. Todo inició por un mensaje de la usuaria @obstacolone en X, ya quien atribuía el éxito de las artistas a su situación económica. Pues aseguró que su padre cuenta con dinero suficiente para financiar su carrera.

”Estas morras son mexicanas, la están pegando durísimo en el extranjero. Y en México la gente haciendo famosa a personas sin talento”, escribió un internauta. A lo que @obstacolone respondió, “Estas morras tienen varo. Es todo el tweet. Con varo compra todo, menos un dinosaurio”, declaró. Fue entonces que se desató la polémica pues los fans de The Warning salieron a defenderlas, mientras más seguidores respaldaron la teoría del nepotismo. Sin embargo, han pesado más los comentarios que destacan el talento que las hermanas Villarreal han pulido con los años. “Es triste que en tu país te tire hate solo porque naciste en una familia adinerada”, “El talento no se compra y mucho menos el gusto por la buena música”, “Se nota el talento, han teloneado a Foo Fighters, Muse, Metallica y más”, “no soportan ver a 3 mujeres tener éxito”, “Ellas trabajaron duro por mucho tiempo para estar donde están”, se lee en comentarios.

Bandas y artistas señalados como “nepobabies”

Es bien sabido que las hermanas de The Warning, crecieron en una familia de músicos, por lo que la música siempre fue parte de sus vidas. Sus inicios en la escena musical fueron a través de YouTube, pues subían covers de sus canciones favoritas. No obstante este controversial tema puso en la conversación a otros mexicanos que lograron convertirse en exitosos músicos como, Jay de la Cueva, Adán Jodorowsky y hasta Bu Cuarón.

Bu Cuarón

Tess Bu Cuarón, la talentosa cantante e hija del reconocido cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Ha logrado hacerse un nombre propio en la industria musical, demostrando que su talento va más allá de su apellido. Bu está forjando su propio camino en la escena musical. Desde temprana edad desarrolló una profunda pasión por la música. A los cinco años ya componía sus propias canciones y a lo largo de su vida ha explorado diversos géneros musicales, desde el pop hasta el indie. Su primer EP, «Drop By When You Drop Dead», lanzado en 2024, fue muy bien recibido por la crítica y el público. Inclusó fue una de las artistas que conformaron el cartel del festival Tecate Emblema en CDMX.

Acerca de la industria musical internacionalmente hablando, salieron a relucir varios nombres de agrupaciones que probablemente no sabías que venían de familias adineradas.

Inhaler

La banda irlandesa Inhaler, liderada por Elijah Hewson, hijo del vocalista de U2, Bono, es una de las más polémicas en la industria musical. Su ascenso meteórico puso en su momento en el centro del debate la cuestión de los «nepobabies» y el papel que juega el apellido en el éxito de un artista. No obstante el grupo ha mostrado tener su propio sonido y ha sabido ganarse a su público.

The Wallflowers

The Wallflowers, la banda de rock alternativo formada en los años 90, es encabezada por Jakob Dylan. Hijo de Bob Dylan, sin embargo el grupo ha sabido combinar el legado familiar con un proyecto auténtico. A través de los años, Jakob demostró ser un talentoso compositor y cantante, capaz de crear canciones que trascienden el legado de su padre.

The Strokes

Y ahora una de las más sonadas en esta intensa discusión. The Strokes, que aunque no todos los miembros de la banda son hijos de famosos, Julian Casablancas, el vocalista, proviene de una familia adinerada y con conexiones en el mundo del arte. El cantante proviene de una familia con una fuerte tradición artística.

Su abuelo, John Casablancas, fue un reconocido modelo y fundador de la agencia de modelos Elite. A pesar de la controrversia generada por la vida personal de Julian, su talento musical es indiscutible. Ya que The Strokes se consolidó como una de las bandas más influyentes de su generación.